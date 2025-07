FC Bayern mit offizieller Verkündung: Vereinslegende bleibt Münchener

Immerhin einer. Beim FC Bayern musste man in diesem Transfersommer viele Abgänge hinnehmen. Nun kann Max Eberl mit einer Vertragsverlängerung punkten. Gerade bei ihm dürfte den FCB-Fans das Herz aufgehen. Schließlich ist der Torwart schon seit 10 Jahren in München aktiv.

2015 wechselte Sven Ulreich vom VfB Stuttgart zu den Bayern. Jetzt verlängert der Rekordmeister den Vertrag des treuen Ersatztorwarts um ein weiteres Jahr. Bis Sommer 2026 bleibt Ulreich in München. Dabei kann der 36-Jährige auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken.

FC Bayern: Ulreich bleibt in München

Auch wenn er die meiste Zeit den Bankplatz hinter Manuel Neuer innehatte, zieren neun deutsche Meisterschaften, drei DFB-Pokale und sogar ein Henkelpott Ulreichs Trophäenschrank. Und die Nummer zwei hinter einem mehrfachen Welttorhüter zu sein, ist auch keine Schande. Denn die Bayern wussten stets, was sie an ihrer Nummer zwei hatten.

„Sven Ulreich ist die Verlässlichkeit in Person: Er hält, was er verspricht – im wahrsten Wortsinn. Charaktere wie er tun jedem Team gut“, betont Eberl in der offiziellen Mitteilung des Vereins. Daher sei man sehr froh, dass Ulreich für eine weitere Saison fest in München bleibe, so der FCB-Sportvorstand weiter. Auch bei den Fans des Rekordmeisters genießt Ulreich einen guten Ruf.

Ulreichs Beliebtheit bei Fans

Und das nicht nur wegen etwas ausfallender Pöbeleien, wie gegen Simon Rolfes in der Hinrunde der vergangenen Saison (mehr dazu hier). Danach erklangen sogar Fangesänge für den Ersatz-Keeper aus der Kurve. Leidenschaft, die von den Münchener Anhängern belohnt wird.

Ebenso wie Ulreichs Loyalität zum FC Bayern. Längst hätte er sich einen anderen Bundesligaverein suchen können, um mehr Spielzeit zu erhalten. Doch Ulreich blieb und tut das jetzt offiziell auch noch ein weiteres Jahr.