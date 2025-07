Thomas Müller unterschreibt bei neuem Klub – jetzt ist alles klar

Nach über 25 Jahren endete die Zeit von Thomas Müller beim FC Bayern bei der 0:2-Niederlage. Das Spiel gegen Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain war seine letzte Partie im FCB-Dress. Danach hat sich jeder gefragt, wie es für den Weltmeister von 2014 weitergehen würde.

Recht schnell stand fest, dass er seine aktive Laufbahn nicht beenden werde. Jetzt steht auch fest, wo Thomas Müller seine Karriere fortsetzen wird. Wenig überraschend ist es die MLS geworden!

Entscheidung um Thomas Müller gefallen

Dass Müller nach seinen vielen Jahren in der Bundesliga noch einmal gerne in Nordamerika spielen wollte, war kein großes Geheimnis. In den letzten Tagen und Wochen hat sich ein Wechsel in die MLS jedoch konkretisiert. Jetzt steht fest: Müller wird demnächst für die Vancouver Whitecaps spielen.

Wie „Sky“ und Fabrizio Romano berichten, habe sich die FCB-Legende mit den Vancouver-Bossen geeinigt. Müller wird einen Vertrag über zwei Jahre unterschreiben. Dazu habe der kanadische Klub sich nun mit dem FC Cincinnati wegen der „Discovery Rights“ geeinigt. Cincinnati hatte die Transferrechte für Müller und verlangte dafür eine Ablösesumme.

Vancouver wird demnach einen gestaffelten Betrag an Cincinnati zahlen, der sich in den kommenden 12 Monaten auf rund 400.000 Euro belaufen wird. Laut „SPORT BILD“ habe sich sogar die MLS selbst in die Verhandlungen eingeschaltet. Nun ist alles geklärt.

Erster Einsatz schon kurz nach der Unterschrift?

Müller wird zum 1. August (Freitag) in Vancouver seinen Vertrag unterschreiben. Wenige Tage später, am 9. August, könnte er schon seine erste Partie für die Kanadier bestreiten. Dann spielen die Whitecaps bei den San Jose Earthquakes. Schon mit Müller? Vancouver gehört zu den Top-Teams der MLS, steht derzeit auf Rang zwei der Western Conference – mit einem Punkt Rückstand auf Tabellenführer San Diego und einem Spiel weniger.

Schon in seiner ersten Saison könnte er also nach dem Gewinn der MLS greifen. Besonders interessant: 2019 wechselte Alphonso Davies von den Whitecaps zum FC Bayern. Müller geht diesen Weg nun andersrum. Die deutsche Legende wird also künftig in einer Liga mit Lionel Messi spielen.