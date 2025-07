BVB nimmt Premiere-League-Star ins Visier – greift Schwarz-Gelb bei ihm zu?

Beim BVB geht in diesem Transferfenster vergleichsweise ruhig her. Einzig Jobe Bellingham konnte bislang an Land gezogen werden. Weitere Neuankömmlinge lassen dagegen noch auf sich warten.

So wächst mit jeden Tag der Druck auf Sportdirektor Sebastian Kehl. Denn vor allem in der Offensiv-Abteilung hat der BVB nach dem Abgang von Jamie Gittens noch Bedarf. Nun schielt Borussia Dortmund auf einen Premier-League-Star.

Arsenal-Star im Blickfeld des BVB

Leandro Trossard hat eine lange Saison mit dem FC Arsenal hinter sich. Der Belgier kommt auf satte 56 Pflichtspieleinsätze für die „Gunners“, in denen er am Ende auf solide 20 Scorerpunkte kam. Trotz dessen gilt er im Verein nicht als unentbehrlich, zudem ist die Konkurrenz auf den offensiven Außenbahnen riesig. Weil sein Vertrag nur noch bis 2026 läuft, rückt ein Abgang immer mehr in den Fokus.

Dessen ist man sich offenbar auch beim BVB bewusst. Denn wie „Sky“ berichtet, sollen die Dortmunder Verantwortlichen Trossards Situation bei Arsenal genaustens verfolgen. Demnach könnte ein Wechsel des Linksaußen in die Bundesliga noch in diesem Sommer zum Thema werden. Neben Borussia Dortmund sollen allerdings auch zwei Klubs aus der Premier League ihr Interesse an Trossard signalisiert haben – und sogar schon konkrete Offerten eingereicht haben.

Trossard wechselt Berater

Dass der Spieler selbst mit einem Abgang liebäugelt, dürfte auf der Hand liegen. Denn erst kürzlich hat Trossard seinen Berater gewechselt, der Belgier wird nun von Dirk Hebel vertreten. Auch Spieler wie Marco Reus oder Salih Özcan stehen bei dem 52-Jährigen unter Vertrag. Der Griff zum Hörer dürfte in dieser Causa also nicht weit sein.

Ob ein Wechsel von Trossard zum BVB am Ende jedoch wirklich zustande kommt, bleibt abzuwarten. Der 30-Jährige dürfte Schwarz-gelb jedenfalls Einiges an Ablöse und Gehalt kosten. Ob Borussia Dortmund diesen finanziellen Handlungsspielraum aktuell hat, darf zumindest bezweifelt werden.