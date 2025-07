SF Siegen – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Die Zeit wird knapp! Kovac steht schon unter Druck

Die BVB-Stars sind zurück! Nach einer nicht so langen Sommerpause aufgrund der Klub-Weltmeisterschaft im vergangenen Monat steht für Borussia Dortmund schon die ebenfalls kurze Vorbereitung an. Im ersten Testspiel geht es für das Team von Trainer Niko Kovac am Mittwoch (30. Juli, 18.30 Uhr) gegen die Sportfreunde Siegen.

Wie wird sich die Mannschaft in dieser so kurzen Sommer-Vorbereitung direkt im ersten Testspiel präsentieren? BVB-Coach Niko Kovac wird gegen die SF Siegen wohl kaum großartig experimentieren können. Deshalb ist im ersten Testspiel von Borussia Dortmund eine Startelf mit vielen Stars zu erwarten.

SF Siegen – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Wer wird spielen? Wie wird das erste Testspiel des BVB ablaufen? Viele Blicke werden dabei auf Cheftrainer Niko Kovac gerichtet sein. Der Coach von Borussia Dortmund wird hoffen, dass seine Spieler verletzungsfrei bleiben.

SF Siegen – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore: –

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

16.16 Uhr: Neben den drei Testspielen gibt es vom 4. bis zum 9. August auch noch ein Kurz-Trainingslager in Saalfelden in Österreich. Mehr Infos dazu gibt es hier.

Mehr Nachrichten für dich:

15.44 Uhr: Da bereits am 18. August der Pflichtspielauftakt gegen Rot-Weiss Essen im DFB-Pokal erfolgt, ist es eine mehr als nur kurze Sommervorbereitung von Borussia Dortmund. Nach dem Testspiel gegen Siegen geht es noch am 2. August auf LOSC Lille und am 10. August bei der Saisoneröffnung gegen Juventus Turin. Für BVB-Coach Niko Kovac gibt es nicht viele Möglichkeiten, Experimente in der Startelf zu unternehmen. Deshalb werden wohl viele Stars gegen Siegen auflaufen.

Mittwoch, 30. Juli, 15.04 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Live-Ticker des ersten Testspiels des BVB gegen die Sportfreunde Siegen. Hier bleibst du immer auf dem Laufenden.