Schlag ins Fan-Gesicht – Borussia Dortmund versteckt sich sogar im Trainingslager

Ungewöhnlich spät startet Borussia Dortmund in diesem Sommer in die Saisonvorbereitung. Schuld ist die Klub-WM, die dem BVB eine verlängerte Vorsaison bescherte. Am Samstag (26. Juli) werden die Profis nun zur Leistungsdiagnostik erwartet.

Gut drei Wochen hat die Mannschaft von Niko Kovac Zeit, sich auf die neue Spielzeit einzuschwören. Viel Zeit ist das nicht. Deshalb wird auch das Trainingslager deutlich kürzer ausfallen (4. bis 9. August). Dort greift Borussia Dortmund jetzt zu einer besonderen Maßnahme – für alle Fans ist sie ein Schlag ins Gesicht.

Borussia Dortmund: Trainingseinheiten hinter verschlossenen Türen

Wie so häufig dürften auch in diesem Jahr zahlreiche BVB-Fans ihrer Mannschaft ins Trainingslager folgen, um ihren Klub unter Urlaubs-Atmosphäre zu unterstützen. Das wird in diesem Sommer jedoch nicht immer möglich sein. Denn wie die „Ruhr Nachrichten“ vermelden, werden nicht alle Trainingseinheiten im Dortmunder Trainingslager der Öffentlichkeit zugänglich sein.

Stattdessen gelte das nur für ausgewählte Einheiten des BVB, heißt es in dem Bericht. Wann genau diese stattfinden, steht noch aus. Eine Terminierung der öffentlichen Trainingseinheiten im österreichischen Saalfelden ist jedoch zeitnah zu erwarten. Ein Testspiel wird es, anders als in den Vorjahren, nicht geben.

Testspiel-Hammer in der Heimat

Einen Tag nach der Rückreise aus dem Trainingslager wartet dann ein echter Testspiel-Hammer auf die Fans von Borussia Dortmund. In Zuge der Saisoneröffnung im heimischen Signal Iduna Park ist Juventus Turin zu Gast (10. August). Anstoß der Begegnung ist um 17.30 Uhr.

Ein Vorteil aus Sicht des BVB: Im Gegensatz zur Vorsaison starten alle Profis zeitgleich in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit. Noch im letzten Sommer war das aufgrund der zahlreichen EM-Fahrer nicht möglich.