VfB Stuttgart in Alarmbereitschaft! Ronaldo-Klub nimmt Starspieler ins Visier

Sommerzeit bedeutet Gerüchtezeit: Wenn das Transferfenster geöffnet hat, dann gibt es zahlreiche Spekulationen um Neu- und auch Abgänge. So ist es aktuell beim VfB Stuttgart der Fall.

Die Profis des DFB-Pokalsiegers sind begehrt. Verliert der VfB Stuttgart Leistungsträger, wäre es besonders bitter, da diese oft schwer zu ersetzen sind. So hat es jetzt ein Saudi-Klub auf einen Starspieler abgesehen.

VfB Stuttgart: Star im Visier von Ronaldo-Klub

Wenn das Geld ruft, dann wird es für viele Vereine besonders schwer, die Stars zu halten. Wird auch der VfB Stuttgart Probleme bekommen? Denn Jeff Chabot spielte eine starke Saison, die er mit den Schwaben mit dem Gewinn des DFB-Pokals krönte. Kein Wunder also, dass es jetzt erste Interessenten gibt.

Juventus Turin soll an dem 27-Jährigen schon seit einigen Wochen dran sein, jetzt will ihn auch noch Al Nassr, wo Superstar Cristiano Ronaldo unter Vertrag steht, berichten mehrere Medien übereinstimmend. Der Saudi-Klub will in diesem Sommer auf dem Transfermarkt ordentlich Geld auf den Tisch legen und viele Stars verpflichten.

So soll Al Nassr beim Management von Chabot angefragt haben, ob ein Wechsel in diesem Sommer möglich ist. Es sollen noch nicht über konkrete Zahlen wie Gehalt, Boni und Co. gesprochen worden sein. Dennoch wird das die Stuttgarter beunruhigen.

Fetter Geldregen winkt, aber Topspieler geht

Deshalb ist beim VfB Stuttgart auch noch kein offizielles Angebot für Chabot eingegangen. Der Bundesligist plant fest mit dem Deutsch-Franzosen, der einen Vertrag bis 2028 hat. Für vier Millionen kam er im vergangenen Jahr an den Neckar und könnte bei einem Wechsel nach Saudi-Arabien ordentlich Geld einbringen.

Dann wäre der Abwehrboss aber auch weg, was besonders bitter für Trainer Sebastian Hoeneß wäre. Ihn bei einem möglichen Abschied dann auch noch zu ersetzen? Das würde zu einer sehr großen Herausforderung für den VfB werden. Vermutlich wird es in den kommenden Tagen und Wochen konkreter, wenn vom Ronaldo-Klub ein erstes Angebot eintreffen wird.

