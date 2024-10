FC Bayern München: Jetzt ist es offiziell – Rolfes-Zoff hat bitteres Nachspiel für Ulreich

Es war der Aufreger des vergangenen Spieltages: Im Topspiel der Bundesliga zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen ging es hoch her, immer wieder ist es zwischen den Bänken der beiden Team hitzig geworden. Letztlich schoss FCB-Ersatzkeeper Sven Ulreich den Vogel mit einer Beleidigung Richtung Bayer-Sportchef Simon Rolfes ab.

Nach der Partie war ein Video aufgetaucht, indem zu hören war, wie Ulreich Rolfes verbal attackiert hatte. Der DFB hat diesen Vorfall im Nachhinein untersucht und ist nun zu einem bitteren Urteil für Ulreich und den FC Bayern München gekommen.

FC Bayern München: Ulreich nach Eklat für ein Spiel gesperrt

Ulreich wird dem deutschen Rekordmeister im Topspiel gegen Eintracht Frankfurt (Sonntag, 06. Oktober, 17.30 Uhr) fehlen. Der DFB hat dem Ersatzkeeper des FCB nach seinem Ausraster im Spiel gegen Leverkusen eine Sperre für ein Bundesligaspiel aufgebrummt. Somit wird er gegen die Adler nicht auf der Bayern-Bank Platz nehmen dürfen.

In dem Urteil des DFB heißt es, dass Ulreich „Wegen eines krass sportwidrigen Verhaltens in der Form eines unsportlichen Verhaltens“ für ein Spiel gesperrt werden und der FCB-Akteur darüber hinaus eine Geldstrafe in Höhe von 20.000 Euro bezahlen müsse.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl erklärte am Dienstag(01. Oktober), dass Ulreichs Wortwahl „bestimmt nicht richtig“ gewesen sei“, man der Sache intern aber „überhaupt nicht nachgehen“ werde. Inzwischen habe sich Ulreich auch schon bei Rolfes entschuldigt – für beide Parteien ist das Thema als gegessen.

Peretz gegen Frankfurt Bayern Nummer zwei

Sportlich hat die Sperre von Ulreich für den deutschen Rekordmeister keine großen Folgen. Ulreich ist bekanntlich nur die Nummer zwei hinter Manuel Neuer und hätte wohl ohnehin nur auf der Bank gesessen. Anstelle von Ulreich wird also Daniel Peretz auf der Ersatzbank des FCB sitzen.

Im Spiel danach wird dann wohl wieder Ulreich die Nummer zwei sein. In Zukunft wird er sich wohl zweimal überlegen, ob und was er in Richtung der gegnerischen Spieler und Funktionäre ruft.