Bleibt ER doch? Große Wende bahnt sich beim FC Bayern an

Es gibt neue Entwicklungen beim FC Bayern. Denn plötzlich könnte ein Spieler entgegen aller Erwartungen doch bleiben. Sacha Boey gilt als eine der Enttäuschungen beim FC Bayern. Seit seinem Transfer im Januar 2024 für rund 30 Millionen Euro aus Istanbul konnte er weder sportlich überzeugen noch langfristig fit bleiben.

Verletzungen und Formschwäche prägten seine Zeit in München. Trotzdem möchte der Franzose beim FC Bayern bleiben. Laut dem „kicker“ denkt Boey nicht an einen Wechsel.

Kompany setzt auf Boey beim FC Bayern

Er plant stattdessen einen Neustart unter Trainer Vincent Kompany, der großes Vertrauen in ihn setzt. Im ersten Testspiel gegen Lyon stand Boey in der Startelf und zeigte eine ansprechende Leistung. Das gibt dem 23-Jährigen Hoffnung für den Saisonstart.

Kompany sieht in Boey eine Kombination aus Athletik und Mentalität. Obwohl seine Leistungen bisher enttäuschten, glaubt der Trainer an sein Potenzial. Dies könnte einer der Gründe sein, warum Boey München nicht verlassen möchte, auch wenn es Interessenten wie Fenerbahce gibt. Der Spieler fokussiert sich auf seine Karriere beim FC Bayern.

Letzte Chance für Boey

Eine angespannte Kadersituation auf der rechten Abwehrseite könnte ihm nun zugutekommen. Laimer ist als Stammspieler dort vorgesehen, aber flexibel einsetzbar. Stanisic wird eher als Innenverteidigungs-Backup gehandelt. Boey könnte in dieser Konstellation seine Chance bekommen, was ihn in seiner Entscheidung bestärkt.

Die Klubführung zeigt sich zwar verkaufsbereit, würde aber wohl nur bei einem überzeugenden Angebot handeln. Bis 2028 besitzt Boey einen Vertrag und hofft, unter Kompany sein Talent doch noch unter Beweis zu stellen. Mit einem fitten Saisonstart und der Rückendeckung seines Trainers könnte er noch beim FC Bayern überraschen. Doch es bleibt wohl seine letzte Chance, den Erwartungen gerecht zu werden.

