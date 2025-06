FC Bayern München: Verkaufskandidat heiß begehrt! Nächster Top-Klub klopft an

Beim FC Bayern München könnte es im Sommer zu einigen Abgängen kommen. Sacha Boey, der Rechtsverteidiger des deutschen Rekordmeisters, steht dabei offenbar im Fokus mehrerer Vereine. Nun soll auch Olympique Marseille angebissen haben.

Laut „Foot Mercato“ prüft der Ligue-1-Klub eine mögliche Verpflichtung, auch wenn die Vorstellungen beider Vereine über die Modalitäten noch weit auseinandergehen. Die Forderungen des FC Bayern München sollen noch nicht erfüllt worden sein.

FC Bayern München will Boey zu Geld machen

Während Marseille eine Leihe mit Kaufoption bevorzugt, fordert der FC Bayern München einen sofortigen Verkauf des Franzosen. Trotz dieser Gerüchte möchte Boey selbst in München bleiben und denkt nicht an einen Wechsel. Der Verteidiger, der erst vor anderthalb Jahren für 30 Millionen Euro von Galatasaray kam, hat einen Abgang scheinbar nicht im Sinn.

Olympique Marseille war bereits im vergangenen Winter an Boey interessiert und hat das Interesse laut Berichten seitdem nicht abreißen lassen. Doch nicht nur OM ist an dem Rechtsverteidiger dran, auch einige Premier-League-Klubs machen offenbar Druck. Jedoch werden in diesem Zusammenhang keine konkreten Namen genannt. Die Situation bleibt kompliziert, da Boey bei mehreren Vereinen auf dem Zettel steht, aber bisher kein konkreter Deal vorliegt.

Minusgeschäft für die Bayern?

Laut „Bild“ will der FC Bayern München mindestens zehn Millionen Euro für Boey erzielen. Ursprünglich war eine Ablöse von 18 Millionen Euro geplant, doch diese Summe ist für den Franzosen wohl nicht mehr drin. Ohnehin wird der deutsche Rekordmeister wohl ein sattes Minusgeschäft mit dem Rechtsverteidiger machen.

Boey konnte seit seinem Wechsel 2024 lediglich 21 Pflichtspiele für die Bayern absolvieren und hatte weder unter Thomas Tuchel noch unter Vincent Kompany einen Stammplatz. Verletzungen machten ihm zusätzlich zu schaffen. Immerhin konnte er bei der Klub-WM zuletzt sein erstes Tor feiern.

