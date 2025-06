Zukunft geklärt? Thomas Müller lässt aufhorchen!

Thomas Müller erwägt derzeit verschiedene Möglichkeiten für seinen wohl letzten Karriereabschnitt. Nach dem Ende seiner Zeit beim FC Bayern München sei „alles möglich“.

Unter anderem ein Wechsel zu Inter Miami und damit auch zu Lionel Messi sei eine Überlegung. Derzeit bestehe jedoch kein Kontakt zwischen Miami und Thomas Müller, wie der Spieler nun selbst gegenüber „DAZN“ zu Protokoll gegeben hat. Momentan lässt er seine Zukunft offen.

Thomas Müller: Karriereende nicht ausgeschlossen

Müller spielt weiterhin mit dem Gedanken, seine Karriere fortzusetzen, da er den Spaß am Fußball nach wie vor nicht verloren habe. Trotz seiner guten körperlichen Verfassung will er sich nicht stressen. Ein Karriereende ist damit jedoch noch nicht vom Tisch: „Vielleicht höre ich aber tatsächlich auch auf“, so Müller. Selbst ohne Vertrag am 1. August bleibe er aber entspannt.

Ein Wechsel zu einem neuen Klub hängt von einem passenden „Gesamtpaket“ ab. Dabei favorisiert Müller exotische Länder gegenüber der Bundesliga. „Grundsätzlich würde ich gerne etwas Neues entdecken.“ Trotz allem sei ihm wichtig, dass auch das sportliche Projekt stimmt. Seine Entscheidung lässt er sich offen.

Geht eine Tür in Los Angeles auf?

Aktuell wird Thomas Müller vor allem mit dem Los Angeles FC, einem Partnerverein des FC Bayern München, in Verbindung gebracht. Zusätzliche Spekulationen entstanden durch den Abgang Olivier Girouds, der dem LAFC damit Spielraum in puncto Gehalt für Müller beschert hat. Die „discovery rights“ für Müller in der MLS gehören jedoch weiterhin dem FC Cincinnati, wo man sich weiterhin Hoffnungen auf einen Transfer macht.

Mit einer zeitnahen Entscheidungen ist in dieser Causa jedoch nicht zu rechnen. Viel mehr ist davon auszugehen, dass Müller erst einmal die Klub-WM mit dem FC Bayern München zu Ende spielt – und dann über seine Zukunft entscheidet.

