Bayern-Fans müssen stark sein! Dieser Anblick zerreißt ihnen das Herz

Mit der neuen Saison beginnt beim FC Bayern München auch eine neue Ära. Grund dafür ist einerseits der 75-Millionen-Euro-Neuzugang Luis Diaz, der bei den Münchnern über die linke Außenbahn das Niveau noch einmal anheben soll.

Doch vor allem das Ende von Thomas Müllers Zeit beim FC Bayern markiert den Abschluss eines historischen Kapitels. Jetzt ist es auch für alle sichtbar: Die Münchner haben auf ihrer offiziellen Webseite den neuen Kader für die Saison aktualisiert – und seit 2009 ist Müller erstmals nicht mehr dabei.

FC Bayern und Müller trennen sich

Jetzt ist es bittere Realität für alle Bayern-Fans: Müller ist ganz offiziell nicht mehr Teil des Kaders. Müller, der 25 Jahre lang beim FC Bayern war, davon 16 Jahre als Profi, wird offiziell nicht mehr im Bayern-Kader gelistet.

Harry Kane, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Michael Olise, Jonah Kusi-Asare und Neuzugang Luis Diaz bilden den Sturm des FC Bayern. Müllers Name fehlt. Schließlich wurde sein zum Saisonende auslaufender Vertrag nicht verlängert und seit dem 1. August ist er daher kein offizieller Bayern-Spieler mehr.

Müller-Abgang ein Fehler?

Es war eine heiß diskutierte Entscheidung der Bayern-Bosse, allen voran von Sportchef Max Eberl. Müller ist eine Vereinsikone und bekanntlich wollte er weitermachen. Außerdem hatte Eberl in der Vergangenheit öffentlich durchblicken lassen, dass eine Vertragsverlängerung mit Müller eine klare Sache sei, wenn er bleiben wolle. Doch dann kam das Umdenken: Müller bekam keinen neuen Vertrag.

Müller wird seine Karriere aller Voraussicht nach in Kanada fortsetzen. In Kürze soll er einen Vertrag bei den Vancouver Whitecaps unterschreiben. Er wird also wohl in der MLS seine Karriere ausklingen lassen.

Eine Frage bleibt jedoch: Hätte der FC Bayern Thomas Müller doch noch gebrauchen können? Schließlich hat sich Jamal Musiala schwer verletzt und wird lange ausfallen. Dadurch hat der Rekordmeister nun eine Lücke auf der Zehn, die Müller zumindest zeitweise hätte schließen können.