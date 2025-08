Heftiger Rückschlag für Bayer-Star! Er bleibt vom Pech verfolgt

Erst vor wenigen Tagen hat der FC Bayern den Hammer-Transfer von Luis Diaz offiziell verkündet. Nach langen Verhandlungen hat der deutsche Rekordmeister den Kolumbianer verpflichten und damit ein echtes Ausrufezeichen setzen können. Doch nun folgt schon der nächste Rückschlag.

Denn der FC Bayern muss in der Saisonvorbereitung auf Aleksandar Pavlovic verzichten. Der 21-Jährige erlitt im Training eine Fraktur der Augenhöhle. Laut Vereinsangaben wurde der Mittelfeldspieler bereits erfolgreich operiert, wird dem Team aber „vorerst“ fehlen. Details zur Ausfallzeit oder zur Ursache der Verletzung gab der Verein nicht bekannt.

Bayern-Youngster Pavlovic fällt erneut aus

In der vergangenen Saison bestritt Pavlovic 28 Pflichtspiele für Bayern, musste jedoch mehrfach verletzungsbedingt pausieren. Im November fiel er mit einem Schlüsselbeinbruch aus, später verpasste er wegen Pfeifferschem Drüsenfieber mehrere Spiele.

Auch international war Pavlovic gefragt. Er spielte im Nations-League-Halbfinale für die deutsche Nationalmannschaft und absolvierte alle fünf Spiele bei der Klub-WM. Bereits in der Saison 2023/24 hatte der Mittelfeldspieler mit Verletzungen wie Hüftproblemen und einer Mandelentzündung zu kämpfen.

Pavlovic verpasst große Teile der Vorbereitung

Jetzt verpasst Pavlovic Teile der aktuellen Vorbereitung. Bayern trifft am Samstag in der Allianz-Arena im ersten Testspiel auf Olympique Lyon. Der offizielle Saisonstart erfolgt mit dem Franz Beckenbauer Supercup am 16. August gegen Stuttgart. Danach eröffnet Bayern die Bundesliga-Saison am 22. August gegen RB Leipzig.

Das erneute Verletzungspech dämpft die Vorfreude auf eine wichtige Saison für Pavlovic. Der Mittelfeldspieler soll nach längeren Verletzungsphasen endlich Konstanz in seine Leistungen bei Bayern bringen. Die kommenden Wochen werden zeigen, wann er wieder auf den Platz zurückkehren kann.

