Sven Ulreich in tiefer Trauer – Sohn (†6) des FCB-Profis nach schwerer Krankheit verstorben

Was für eine unfassbar traurige Nachricht! Wie Bayern-Keeper Sven Ulreich am Freitag (01. August) auf seinen Social-Media-Kanälen schrieb, ist sein Sohn Len (†6) nach einer langen und schweren Krankheit verstorben.

Erst vor wenigen Tagen hatte Sven Ulreich seinen Vertrag beim FC Bayern um ein weiteres Jahr verlängert, jetzt machte er also den herben Schicksalsschlag öffentlich. In den sozialen Netzwerken nimmt er nun bewegend Abschied.

Harter Schicksalsschlag für Sven Ulreich

„In tiefer Trauer möchten wir heute mitteilen, dass unser Sohn Len vor wenigen Wochen nach langer, schwerer Krankheit verstorben ist“, schrieben Ulreich und seine Ehefrau Lisa bei Instagram.

„Die Entscheidung, dies nun öffentlich zu machen, fällt uns unendlich schwer – ist jedoch für uns als Familie ein wichtiger Schritt, um in unserem Umfeld und auch in der Öffentlichkeit Klarheit zu schaffen. Gemeinsam mit unserer Tochter versuchen wir nun, Schritt für Schritt wieder ins Leben zurückzufinden“, so Ulreich und seine Frau weiter. Die beiden haben. Sven und Lisa Ulreich haben mit Malia noch eine gemeinsame Tochter.

Karriereende stand zur Diskussion

Im Klub war die Krankheit des Sohnes seit Langem bekannt. Der FC Bayern unterstützte und unterstützt die Familie bestmöglich. Ulreich hatte wegen der Krankheit seines Sohnes in der vergangenen Saison ab Oktober 2024 immer wieder Bayern-Spiele verpasst, war lange bei Auswärtsspielen gar nicht dabei. In den vergangenen Monaten kümmerte er sich intensiv um Sohn Len und die Familie. Aufgrund der Krankheit seines Sohnes stand gar ein mögliches Karriereende des Routiniers im Raum.

Am Ende bedankte sich Ulreich auch beim FC Bayern: „Ein besonderer Dank gilt unseren Familien, Freunden und dem FC Bayern München für die Diskretion und große Unterstützung in den vergangenen Monaten – das bedeutet uns sehr viel.“