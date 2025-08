Star-Abgang beim FC Bayern? Plötzlich wird es richtig heiß

Joao Palhinha konnte beim FC Bayern bisher nicht überzeugen. Verletzungen und Formschwankungen beeinträchtigten eine erfolgreiche Integration erheblich. Der 30-jährige defensive Mittelfeldspieler kam im Sommer 2024 aus Fulham zum deutschen Rekordmeister, konnte sich aber unter Trainer Vincent Kompany nicht durchsetzen.

Nun stehen die Zeichen möglicherweise auf Abschied. Der FC Bayern würde dem Portugiesen wohl kaum Steine in den Weg legen. Kehrt der Ex-Fulham-Star also in die Premier League zurück?

Verlässt Palhinha den FC Bayern schon wieder?

Laut „Bild“ hat Tottenham Gespräche über eine Verpflichtung von Palhinha aufgenommen. Die Spurs bevorzugen zunächst eine Leihe, schließen aber einen festen Transfer nicht aus. „The Athletic“ bestätigt, dass konkrete Verhandlungen stattfinden. Der FC Bayern wäre bei einem Angebot ab 25 bis 30 Millionen Euro gesprächsbereit.

Trotz Interesse anderer Klubs hatte Palhinha bislang einen Abschied ausgeschlossen. „Ich will mich beim FC Bayern durchsetzen“, betonte der Portugiese zuletzt. Sollte jedoch ein Topklub wie Tottenham – Champions-League-Teilnehmer nach dem Gewinn der Europa League – ein ernsthaftes Angebot vorlegen, könnte ein Wechsel realistisch werden.

Komplizierter Start in München

Bereits 2023 stand Palhinha vor einem Wechsel zum FC Bayern, doch der Transfer scheiterte am Deadline Day trotz bestandenem Medizincheck. Ein Jahr später wurde der Wechsel vollzogen, doch die hohen Erwartungen konnte er nicht erfüllen. Hauptgrund waren mehrere Verletzungen, die seinen Rhythmus immer wieder unterbrachen.

Das Interesse der Spurs bringt nun Bewegung in die Situation. Palhinha könnte nach nur einem Jahr bereits Abschied vom FCB nehmen. Es bleibt abzuwarten, ob die Münchner ihre Erwartungen an eine Ablösesumme durchsetzen können. Die kommenden Wochen könnten über seine Zukunft entscheiden.

