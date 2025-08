Remmert-Wahnsinn bei Schalke – Hertha: Fans haben jetzt eine klare Forderung

Wer hätte DAS vor der Saison gedacht? Der FC Schalke 04 gewinnt den Liga-Auftakt gegen einen der großen Aufstiegsfavoriten, Hertha BSC, völlig verdient. Über weite Strecken der Partie waren die Königsblauen so dominant, dass die Berliner mit der 1:2-Niederlage sogar noch zufrieden sein können. Am Ende wurde es sogar noch eine Zitterpartie für S04, als der Anschlusstreffer fiel. Doch die drei Punkte bleiben letztlich in Gelsenkirchen.

Beim Auftakts-Sieg wurde beim FC Schalke 04 vor allem ein Profi gefeiert: Peter Remmert. Der Youngster spielte eine starke Vorbereitung und wurde von Neu-Trainer Miron Muslic mit dem Startelf-Debüt gegen Hertha belohnt – und er lieferte. Nach dem Spiel hatten die Fans nur eine Forderung.

Mega-Auftakt für Schalke gegen Hertha

Er gehörte ohne Frage zu den großen Gewinnern der Vorbereitung. Peter Remmert erzielte in den Testspielen einige Tore, zeigte dabei auch gute Leistungen. Die Belohnung folgte dann zum Liga-Auftakt gegen Hertha. Schalke-Trainer Miron Muslic vertraute dem Youngster, der für den noch nicht fitten Kenan Karaman in der Startelf stand.

Und Remmert machte dort weiter, wo er in der Vorbereitung aufgehört hatte: In der ersten Halbzeit war die Schalker Mannschaft ohnehin nicht wiederzuerkennen, doch Remmert legte bei dem Wahnsinn noch einen drauf. In der 16. Minute ging er im Strafraum nach einem Zweikampf erst zu Boden, rappelte sich schnell auf und hatte das Auge für Moussa Sylla, der die 1:0-Führung erzielte.

Die Berliner hatten gegen Remmert und Co. keine Lösungen. Der Angreifer durfte später über den zweiten Treffer jubeln, der per Kopf von Neuzugang Nikola Katic erfolgte.

Fans haben eine klare Forderung

Und Remmert hatte sogar die hundertprozentige Chance, das 3:0 für Schalke zu machen. Nach einer Gantenbein-Flanke parierte Hertha-Keeper Tjark Ernst den Ball genau vor die Füße des S04-Stürmers, der aus rund acht Metern aber übers Tor schoss. Doch die königsblauen Anhänger verzeihen es dem Angreifer.

Schließlich gab es am Ende den wichtigen Heimsieg zum Liga-Auftakt. Remmert wurde von den Fans dank seiner starken Leistung sogar so sehr gefeiert, dass es in den sozialen Medien klare Forderungen gab: Er soll Stammspieler bleiben.

Ob das auch Miron Muslic so sieht? Remmert sammelte in den rund 60 Minuten, die er auf dem Platz stand, jedenfalls gute Argumente, um auch in den kommenden Wochen in der Startelf zu stehen. Selbst dann, wenn Kapitän Kenan Karaman wieder fit sein und zurückkehren sollte. Dann könnte S04 dennoch mit Sylla und Remmert vorne starten. Spätestens gegen den 1. FC Kaiserslautern kommende Woche wird es sich zeigen, ob Remmert auch im zweiten Saisonspiel von Beginn an auflaufen wird. Jetzt aber wird erstmal der erfolgreiche Auftakt gefeiert.