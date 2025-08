BVB-Fans aufgepasst! Borussia Dortmund macht wichtige Verkündung

Aktuell befinden sich die BVB-Profis in einem sechstägigen Trainingslager. Im österreichischen Saalfelden wird geschwitzt, an der Taktik gefeilt und sich intensiv auf den Bundesligastart vorbereitet. Doch davor steht bereits ein echtes Highlight für die Dortmunder Fans an.

Am Sonntag (10. August) veranstaltet der BVB eine Saisoneröffnung für alle schwarzgelben Fans in und um das Westfalenstadion herum. Nun teilt der Verein auf seiner Website das offizielle Programm und den Ablaufplan des Tages mit. Außerhalb der Spielstätte findet auf der Strobelallee ein „Rahmenprogramm für Groß und Klein“ statt. Ab 13 Uhr starten die fußballerischen Höhepunkte auf dem Rasen.

BVB gegen Juventus Turin

Den Auftakt machen die BVB-Frauen mit einem Spiel gegen die Damenmannschaft von Juventus Turin – nicht das letzte Duell der beiden Vereine an diesem Sonntag. Denn um 17.30 Uhr treffen die beiden Herrenmannschaften der Borussia und des italienischen Rekordmeisters aufeinander.

Vorher präsentieren sowohl die schwarzgelbe Herren- als auch Damenmannschaft den neuen Kader für die kommende Saison 2025/2026 (16 Uhr). Wer dieses Programm miterleben möchte, musste bereits schnell sein. Das Stadion ist, wenig überraschend, bereits ausverkauft. Und das Sportliche?

DFB-Pokal nur eine Woche später

Mit Juventus Turin steht der erste echte Härtetest für die Borussia an. Niko Kovac dürfte sich mit seinem Team in guter Form präsentieren wollen – gerade nach dem intensiven Trainingslager. Immerhin folgt nur eine Woche später das erste Pflichtspiel.

Nur wenige Kilometer entfernt wartet eine traditionsreiche Pokalbegegnung bei Rot-Weiss Essen (18. August, 20.45 Uhr). Spätestens dann gilt es für den BVB. Ob die Mannschaft im Trainingslager echte Fortschritte verbuchen konnte, dürfte sich schon beim Test gegen Juve zeigen.