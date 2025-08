Wetter-Blues: Das hilft gegen die triste Stimmung – Mini-Strategien fürs Büro oder im Homeoffice

Der Wecker klingelt und draußen sieht’s aus, als hätte jemand den Grauknopf auf Dauerschleife gedrückt: nass, kalt und so richtig „meh“. Und was macht die Stimmung? Richtig, die schleicht sich auch direkt in den Keller. Gerade jetzt, wo man sich eigentlich im Bikini sonnen sollte, quält man sich stattdessen im Pulli durch den Tag. Und im Büro oder Homeoffice wird das dann zur echten Challenge, motiviert und gut drauf zu bleiben.

Aber keine Panik: Mit ein paar einfachen Tricks kannst du diesem Stimmungstief ganz leicht den Garaus machen. Wie das geht? Das verrät dir DER WESTEN.

Schlechtes Wetter drückt auf die Laune – diese Tipps helfen

Schon ein bisschen Bewegung zwischendurch kann Wunder wirken – quasi der „Shake It Off“-Moment für deinen Körper. Im Büro reicht oft ein kurzes gemeinsames Stretching oder ein Mini-Workout mit den Kollegen – das bringt den Kreislauf in Schwung und hebt die Stimmung. Wer von zu Hause arbeitet, kann sich unkompliziert zu virtuellen Bewegungspausen per Video-Call verabreden. So bleibt das Teamgefühl erhalten, auch wenn man getrennt ist.

Und: Tageslicht ist bei trübem Wetter oft Mangelware, aber super wichtig für gute Laune. Schieb deinen Schreibtisch also möglichst ans Fenster – egal ob im Büro oder Homeoffice. Ein paar Pflanzen sorgen nicht nur für Farbe, sondern bringen auch ein bisschen Natur ins Arbeitsumfeld. Falls die Sonne gar nicht durchkommt, helfen Tageslichtlampen oder warmes, gemütliches Licht, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen.

Doch nicht nur die Umgebung zählt, auch der soziale Austausch macht den kleinen aber feinen Unterschied. Gemeinsame Kaffeepausen im Büro oder virtuelle Kaffee-Runden im Homeoffice sind ideal, um mal vom Arbeitsstress abzuschalten und sich auszutauschen. Musik kann außerdem super helfen, um die Stimmung zu heben: Eine gemeinsame Playlist mit Lieblingssongs bringt gute Laune ins Büro oder ins Homeoffice.

Ein „Danke“ macht den Unterschied

Genauso wichtig ist das Gefühl, gesehen und wertgeschätzt zu werden. Ein kurzes „Danke“ oder ein Lob im Team-Chat für gute Arbeit oder Unterstützung gibt richtig positive Energie. Und weil das Wohlbefinden auch mit einer guten Tagesstruktur zusammenhängt, ist Flexibilität ein großer Pluspunkt: Gleitzeit im Büro oder bewusst eingeplante Offline-Zeiten im Homeoffice, um frische Luft zu schnappen, helfen wirklich.

Wer Lust auf noch mehr Spaß mit den Kollegen hat, kann mit kleinen Challenges wie Schrittzählen oder kreativen Foto-Wettbewerben frischen Schwung ins Team bringen – egal ob vor Ort oder digital.

Mit diesen Tipps klappt’s bestimmt, auch an grauen Tagen nicht die Laune zu verlieren. Und wenn’s mal hakt, einfach Taylor Swift anmachen und kurz „Shake It Off“ – hilft immer.