Ciao Romantik! Diese drei Sternzeichen haben laut Horoskop im August nur Pech in der Liebe

Statt großer Gefühle und Schmetterlinge im Bauch erwartet diese drei Sternzeichen im August nur Herzschmerz und Liebeskummer. Das Horoskop hat eine Warnung, denn was die Liebe angeht, sieht es für Menschen mit den Sternzeichen Skorpion, Widder und Jungfrau ganz und gar nicht rosig aus.

Schuld am Pech in der Liebe ist für den Skorpion der Mars. Schon zum Montagsbeginn verspricht das Horoskop Unsicherheiten und Spannungen in der Beziehung. Diese Pechsträhne scheint jedoch auch nicht abzureißen, denn am 10. August treten Mars und Neptun in eine Konstellation, was für einiges an Herzschmerz sorgt. Singles droht womöglich das Ende einer romantischen Hoffnung, während diejenigen in einer Beziehung einige Unsicherheiten und Auseinandersetzungen erwartet.

Horoskop hält eine Herausforderung für Jungfrauen bereit

Auch der restliche Monat wird für den Skorpion einfach nicht besser. Wenn am 27. August Venus und Pluto in einer negativen Konstellation treten, kann das dramatische und schwerwiegende Folgen für die Beziehung des Skorpions haben. Jetzt muss das Sternzeichen dafür kämpfen, die Beziehung zu retten, oder einen mutigen Schritt setzen, um eine unglückliche Partnerschaft zu beenden.

Auch Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau sind laut Horoskop im August mit einigen Hürden konfrontiert. Besonders schwierig wird es, wenn Venus und Mond am 6. August in negativer Konstellation zueinander stehen. Das kann nämlich große Konsequenzen für die Kommunikation des Sternzeichens haben und Jungfrauen werden Probleme damit haben, ihre Gefühle zu vermitteln.

Wenn Jungfrauen diese Herausforderung meistern, dann geht es jedoch wieder bergauf in Sachen Liebesglück. Das Horoskop verspricht für den restlichen Monat Leichtigkeit und eine regelrechte Glücksphase soll beginnen. Jungfrauen, die Single sind, können vielleicht bald sogar den Traumpartner kennenlernen.

Widder droht großes Unglück

Dem Widder erwartet hingegen große Konflikte und Liebeskummer im August. Insbesondere am 5. August macht sich dies spürbar, wenn Mond und Mars in Konstellation treten. Das Horoskop deutet an diesem Tag nämlich an, dass in der Liebesbeziehung des Widders eine große Meinungsverschiedenheit entstehen kann. Jetzt heißt es, ruhig durchatmen und das Gespräch zu suchen, statt stur seinen Willen durchzusetzen.

Das Liebesleben des Widders wird jedoch nicht besser, denn bereits am 10. August droht das nächste Liebesunheil. Wenn Neptun und Mars an diesem Tag miteinander in Konstellation treten, droht dem Sternzeichen nämlich Unglück in der Liebe. Speziell Singles müssen an diesem Tag mit Herzschmerz rechnen, denn eine erhoffte Partnerschaft entpuppt sich als große Enttäuschung.