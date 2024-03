Edelsteine zum Sternzeichen: Was ist dein Geburtsstein?

Jeder kennt sie: die zwölf Sternzeichen und ihre zugeordneten Charaktereigenschaften. Doch nicht nur den Sternzeichen werden bestimmte Eigenschaften zugeordnet. Auch Edelsteinen wird nachgesagt, bestimmte Kräfte zu haben. Vor allem die Geburtssteine, Ausgleichssteine und Heilsteine stehen in starkem Bezug zu deinem Sternzeichen! Wir verraten dir, welche Edelsteine zu deinem Sternzeichen passen.

Es gibt etwa 100 verschiedene Arten von Edelsteinen. Kein Wunder also, dass es zu jedem Sternzeichen nicht nur einen, sondern gleich mehrere passende Steine gibt! Edelsteine sind nämlich mehr als nur Schmuckstücke – am Körper getragen sorgen sie für Ausgeglichenheit, Stärke und Glück. Ein unbedingtes Muss für die Unterstützung deines inneren Selbst. Doch welchen Edelstein solltest du wählen, um den Charakter deines Sternzeichens zu unterstützen?

Edelsteine: Welche Wirkung haben sie auf dich?

Edelsteine sind nicht nur schön anzusehen, sondern tragen auch noch jede Menge Energie in sich. Sie können dein inneres Selbst beruhigen, dich vor bösen Kräften schützen und die starken Eigenschaften deines Sternzeichens fördern. Bei der Wahl deiner persönlichen Ausgleichsteine oder Heilsteine solltest du aber vorsichtig vorgehen und dich genau informieren. Denn das Material der Edelsteine entscheidet darüber, welche deiner Charaktereigenschaften gestärkt oder geschwächt werden. Wählst du den falschen Edelstein zu deinem Sternzeichen, könnte also genau das Gegenteil bewirkt werden.

Ausgleichssteine haben die Wirkung, die Schwächen deines Sternzeichens zu mildern und für Ausgeglichenheit zu sorgen. Feuerzeichen fehlt es häufig an innerer Ruhe, für die die Ausgleichssteine perfekt herhalten. Den Sternzeichen vom Element Wasser helfen die Edelsteine dabei, ihre Emotionen zu bändigen. Die Luftzeichen lassen sich häufig von ihrer Umwelt mitreißen – der passende Edelstein hilft, die Stabilität zu wahren. Den Erdzeichen werden von Ausgleichssteinen die Sorgen genommen. Aufgrund der starken Wirkung der Ausgleichssteine auf die Psyche der Sternzeichen gelten sie als „Heilsteine“.

Sternzeichen und Geburtsmonat: DAS ist dein Geburtsstein!

Dass jedem Geburtsmonat und damit auch jedem Sternzeichen mindestens ein Edelstein zugeordnet ist, kommt nicht von irgendwo her. Im ersten Jahrhundert nach Christus hat ein Historiker die Edelsteine in Bezug zu den zwölf Sternzeichen interpretiert – und zwar auf dem Brustschutzschild des Hohepriesters „Aaron“.

Monat Sternzeichen Geburtsstein Januar Steinbock, Wassermann Granat , Rosenquarz Februar Wassermann, Fische Amethyst , Onyx März Fische, Widder Aquamarin , Jaspis April Widder, Stier Diamant , Bergkristall Mai Stier, Zwilling Smaragd , Chrysopras Juni Zwilling, Krebs Perle, Mondstein , Alexandrit Juli Krebs, Löwe Rubin , Aventurin August Löwe, Jungfrau Peridot , Achat September Jungfrau, Waage Saphir , Karneol Oktober Waage, Skorpion Opal, Turmalin November Skorpion, Schütze Topas , Citrin Dezember Schütze, Steinbock Türkis , Tansanit, Zirkon Die Geburtssteine in der Tabelle.

Demnach hat jedes Sternzeichen einen signifikanten Geburtsstein mit spezifischen Eigenschaften. Auch ein zweiter oder sogar dritter Geburtsstein kommt bei dem ein und anderen Sternzeichen hinzu. Doch damit noch nicht genug! Jedem Sternzeichen sind weitere Edelsteine und Ausgleichsteine zugeordnet, die sich nach drei einzelnen Dekaden (Zeitabschnitten) richten. Du hast also auf jeden Fall gleich zwei Edelsteine pro Dekade, die perfekt zu deinem Sternzeichen passen und deine Eigenschaften unterstützen. Hinzu kommen noch die Ausgleichssteine und Heilsteine. Welche Edelsteine das sind, haben wir zu jedem einzelnen Sternzeichen aufgeführt.

Welche Edelsteine passen zum Steinbock?

Der Steinbock ist ein ambitioniertes Sternzeichen, das mit beiden Beinen fest im Leben steht. Als Dezember-Steinbock sind deine Geburtssteine vor allem der Zirkon und der Tansanit, während die Eigenschaften der Januar-Steinböcke eher vom Geburtsstein Granat gestärkt werden.

Bist du als Steinbock in der ersten Dekade (22.12.-31.12.) geboren, ist dein Edelstein der Amethyst, der die Konzentration schärft und ein objektives Urteilsvermögen schafft. In der zweiten Dekade (01.01.-09.01.) bringt der Bergkristall Ordnung und Ruhe in das Leben der Steinböcke. Der Onyx stärkt in der dritten Dekade (10.01.-19.01.) die Stabilität. Passende Ausgleichsteine für den Steinbock sind der Dumortierit, der Morganit und Sonnenstein. Sie verleihen dem Steinbock Leichtigkeit und Optimismus.

Welche Edelsteine passen zum Wassermann?

Der signifikante Edelstein des Sternzeichens Wassermann ist der Granat. Der Wassermann ist ein unabhängiges, freiheitsliebendes Sternzeichen. Diese Eigenschaften werden vom Geburtsstein Granat verstärkt, der für Kraft und Leidenschaft steht.

In der ersten Dekade (20.01.-29.01.) wird die Kreativität des Wassermanns vom Labradorit gefördert. Die stärksten Charaktereigenschaften vom Sternzeichen Wassermann kommen jedoch in der zweiten Dekade (30.01.-08.02.) durch den blauen Edelstein Aquamarin zum Ausdruck: Weitsicht und Ausdauer. Der blaue Topas unterstützt in der dritten Dekade (09.02.-18.02.) die Inspiration, Eigenständigkeit und Selbstverwirklichung. Passende Ausgleichsteine sind der Magnesit, Jaspis und Aragonit – als Heilsteine verleihen sie dem Wassermann vor allem innere Ruhe und Ausgeglichenheit.

Welche Edelsteine passen zu Fische?

Zum Sternzeichen Fische gehört der Edelstein Amethyst. Der Geburtsstein symbolisiert Aufrichtigkeit und passt zum gutmütigen, fröhlichen und liebenswürdigen Charakter des Sternzeichens Fische. Den Sagen und Mythen nach bewahrt er vor Trunkenheit und der berauschenden Wirkung von Wein.

In der ersten Dekade (19.02.-29.02.) unterstützt der rosa Kunzit die Hingabe und Toleranz des Fischs. Der Rosenquarz symbolisiert in der zweiten Dekade (01.03.-10.03.) die tiefgründige, sensible und empathische Seite des Sternzeichens. Die Kontaktfreudigkeit und der Lebensmut wird in der dritten Dekade (11.03.-20.03.) vom Girasol gestärkt. Durch die Heilsteine Achat, Karneol und Türkis kann das emotionale Innenleben des Sternzeichens Fische ausgeglichen werden.

Welche Edelsteine passen zum Widder?

Bei Widder-Geborenen hängen die Edelsteine besonders stark vom Geburtszeitraum ab. Bist du als Widder im März geboren, sind deine Edelsteine der rote Jaspis und der Aquamarin. Für April-Geborene vom Sternzeichen Widder sind die Edelsteine Bergkristall und Diamant passend. Sie fördern deinen starken, temperamentvollen Geist.

Das innere Feuer wird in der ersten Dekade (21.03.-30.03.) vom Feueropal entzündet. Der Rubin stärkt die Vitalität des Widders in der zweiten Dekade (31.03.-09.04.). Auch in der dritten Dekade (10.04.-20.04.) steht beim Widder mit dem Feuerachat alles auf Temperament. Ausgleichssteine, die das Feuer des Widders eindämmen und als Heilsteine für Ruhe sorgen, sind der Amethyst, Rosenquarz und das Tigereisen.

Welche Edelsteine passen zum Stier?

Der Edelstein Smaragd gehört zum Sternzeichen Stier. Foto: imago images/Shotshop

Das Sternzeichen Stier ist von seiner starken Naturverbundenheit geprägt und braucht einen ebenso reinen Edelstein – den Diamanten. Wenn du ein Mai-Geborener Stier bist, ist der Smaragd jedoch die bessere Wahl. Die grüne Farbe des Geburtssteins spiegelt die Ruhe und Gelassenheit des Stiers wider.

Die Standhaftigkeit wird in der ersten Dekade (21.04.-30.04.) vom Karneol verstärkt. In der zweiten Dekade (01.05.-10.05.) unterstützt der orangefarbene Bernstein die Lebensfreude des Sternzeichens Stier. Die fleißige Tatkraft des Stiers kommt am besten mit dem Honigcalacit in der dritten Dekade (11.05.-20.05.) zum Ausdruck. Die Ausgleichsteine Chrysopal, Moosachat und Malachit mildern die Stagnation und Veränderungsängste des Stiers.

Welche Edelsteine passen zum Zwilling?

Das Sternzeichen Zwillinge ist extrem kommunikativ und aufgeschlossen. Die Geburtssteine des Junis spiegeln den Zwilling am besten wider: Perle, Mondstein und Alexandrit. Wegen seiner vielseitigen Farbnuancen wird vor allem der Edelstein Alexandrit mit dem Zwilling assoziiert.

In der ersten Dekade (21.05.-30.05.) stärkt außerdem der Goldtopas die intuitive Art des Zwillings. Immer auf der Suche wird der Zwilling in der zweiten Dekade (31.05.-10.06.) vom Pyrit angetrieben. Die intellektuelle Ader des Zwillings findet sich in der dritten Dekade (11.06.-20.06.) beim gelben Fluorit. Ausgleichsteine, die den Zwilling mit Stabilität und Gelassenheit versorgen, sind das Tigerauge, der Aquamarin und der gelbe Jaspis.

Welche Edelsteine passen zum Krebs?

Wegen seiner intensiven Bindung zum Mond ergibt es nur Sinn, dass der passende Edelstein zum Sternzeichen Krebs der Mondstein ist. Das emotionale Innenleben der Krebse repräsentiert der Mondstein perfekt, ganz egal in welchem Monat du geboren bist. Zu den Juni-Geborenen Krebsen passt auch die Perle gut.

Die sensible Seite des Krebses wird in der ersten Dekade (21.06.-01.07.) vom gelben Jaspis verstärkt. In der zweiten Dekade (02.07.-11.07.) kommt die Spiritualität des Sternzeichens durch den Rutilquarz zum Ausdruck. Der Ammonit verkörpert in der dritten Dekade (12.07.-22.07.) die persönliche Entwicklung des Sternzeichens Krebs. Da er oft mit seiner Emotionalität zu kämpfen hat, können die Heilsteine Karneol, Amazonit und der Bernstein die Lebensfreude und den Optimismus des Krebses befördern.

Welche Edelsteine passen zum Löwen?

Für das Sternzeichen Löwe sind zwei Edelsteine von besonderer Bedeutung: der rote Rubin im Juli und der Peridot im August. Durch den Einfall von Licht wird der Geburtsstein umso mehr erhellt – wie der Löwe, sobald er einmal im Mittelpunkt steht. Auch die warme Energie passt gut zu den Eigenschaften des Löwen.

Die Durchsetzungsfähigkeit des Löwen wird in der ersten Dekade (23.07.-01.08.) vom Orthoklas verstärkt. In der zweiten Dekade (02.08.-12.08.) bringt der Edelstein Citrin die Entschlossenheit des Sternzeichens Löwe so richtig zum Ausdruck. Der gelbe Turmalin bekräftigt die Spontanität und Lebensfreude des Löwen – und zwar in der dritten Dekade (13.08.-22.08.). Ausgleichsteine für den Löwen sind der Diamant, der Kunzit und der Onyx – sie können den Einsichtgedanken verstärken und das Ego des Löwen herunterfahren.

Welche Sternzeichen passen zur Jungfrau?

Zur perfektionistischen, strukturierten Jungfrau passt der Edelstein Saphir. Der Geburtsstein ist nicht nur edel und wertvoll, sondern steht auch für Stabilität, Intellekt und Charisma und harmoniert mit den Eigenschaften des Sternzeichens Jungfrau.

In der ersten Dekade (23.08.-02.09.) werden die Stärken der ruhigen Jungfrau vom Edelstein Jade in Geld zum Ausdruck gebracht. Die Balance findet sich in der zweiten Dekade (03.09.-12.09.) im Brasilianit. Auch in der dritten Dekade (13.09.-22.09.) kann der friedliche, ausgeglichene Charakter der Jungfrau mit dem Edelstein Serpentin verstärkt werden. Ausgleichsteine der Jungfrau sind der Rutilquarz, der Rubellit und Charoit, die die Empfindsamkeit und Empathie steigern und dem Perfektionismus als Heilsteine entgegenwirken.

Welche Edelsteine passen zur Waage?

Der Edelstein grüne Jade gehört zum Sternzeichen Waage. Foto: Valeriy Vvoennyy

Die Edelsteine Opal und Turmalin passen zum Sternzeichen Waage. Der Turmalin existiert in verschiedenen Farbformen – meistens teilt sich ein Stein in zwei Farben, wie die zwei Seiten der Waage. Als Geburtsstein steht er nicht nur für den Zwiespalt der Waage, sondern auch für den Drang zum Ausgleich.

In der ersten Dekade (23.09.-02.10.) bringt der Edelstein Peridot den Balance-Aspekt des Sternzeichens Waage stärker hervor. Weiter geht es mit der Jade in der zweiten Dekade (03.10.-12.10.), die das Bedürfnis der Harmonie in der Waage bekräftigt. Mit dem Smaragd kann sich das Sternzeichen Waage in der dritten Dekade (13.10.-22.10.) mehr auf die Gerechtigkeit und das Gleichgewicht fokussieren. Ausgleichsteine, die der Waage Mut und Konfliktfähigkeit verleihen, sind Lapislazuli, der rote Jaspis und der Heliotrop.

Welche Edelsteine passen zum Skorpion?

Sowohl der Edelstein Opal als auch Topas passen sehr gut zum Sternzeichen Skorpion. Während der Opal viele verschiedene Farben in einem Edelstein vereint, also alle gegensätzlichen Charakterzüge des Skorpions in sich vereint, gibt es den Topas einfarbig. Der Geburtsstein Topas harmoniert mit der Leidenschaft des Sternzeichens Skorpion.

In der ersten Dekade (23.10.-02.11.) unterstützt der Malachit die Fantasie des Skorpions. Die Eigenschaft der Zurückgezogenheit kommt am besten in der zweiten Dekade (03.11.-12.11.) mit dem Türkis zum Ausdruck. Der Amazonit verstärkt in der dritten Dekade (13.11.-21.11.) die Intuition. Edelsteine, die beim Skorpion für Ausgeglichenheit sorgen und sein Vertrauen stärken, sind der Obsidian, der blaue Fluorit und Chrysopras.

Welche Edelsteine passen zum Schützen?

Zum Schützen gehört der Edelstein Türkis. Obwohl er optisch eher an ein Wasserzeichen erinnert, harmoniert der Geburtsstein Türkis mit den lebendigen, optimistischen Eigenschaften des Schützen: Frische, Energie und Herausforderung. Auch wegen seines Rufs als Beschützer ist der Türkis unter den Heilsteinen sehr wertvoll.

Die Abenteuerlust des Schützen kann in der ersten Dekade (22.11.-01.12.) mit dem Larimar gefördert werden. Das Selbstvertrauen, das den Schützen durch den Alltag bringt, ist in der zweiten Dekade (02.12.-11.12.) mit dem Chalcedon besonders stark. Der Tansanit kann das Bewusstsein des Schützen in der dritten Dekade (12.12.-21.12.) verstärken. Heilsteine für ein entspannteres Selbst und mehr Sensibilität sind der Dolomit, Topas und der Bergkristall.

Jetzt weißt du, welche Geburtssteine, Ausgleichsteine und Heilsteine am besten zu deinem Sternzeichen passen. Welche Eigenschaften sie stärken oder schwächen, ist klar. Doch ist dein Sternzeichen überhaupt noch dein Sternzeichen, oder solltest du lieber zu einem anderen Heilstein greifen? Wie es um das 13. Sternzeichen steht, erfährst du hier.