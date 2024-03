Sternzeichen Wassermann: Das sind die Eigenschaften und Charakterzüge

Wenn dein Sternzeichen Wassermann ist, bist du hier genau richtig! Bei uns erfährst du, welche Eigenschaften das Sternzeichen Wassermann in der Liebe und Karriere mitbringt. Und was sind die Unterschiede zwischen Wassermann-Mann und Wassermann-Frau?

Der Wassermann ist das elfte Sternzeichen im Tierkreis. Als Wassermann hast du zwischen dem 21. Januar und dem 19. Februar Geburtstag. Das Symbol des Wassermanns sind zwei übereinanderliegende gezackte Linien. Typischerweise ist der Wassermann freiheitsliebend, kreativ und gesellig. Wie stark diese Eigenschaften bei dir ausgeprägt sind, hängt von deinem Geburtsmonat Dezember oder Januar ab. Das chinesische Sternzeichen zum Wassermann ist das spontane, lebhafte Pferd. Aber was hat es mit dem Sternzeichen Wassermann auf sich?

Fakten-Check: Das ist das Sternzeichen Wassermann

Datum : 21. Januar bis 19. Februar

: 21. Januar bis 19. Februar Lateinischer Name : Aquarius

: Aquarius Element : Luft

: Luft Regierender Planet : Saturn, Uranus

: Saturn, Uranus Modalität : fest

: fest Promis: Andrea Berg (28.01.1966), Cristiano Ronaldo (05.02.1985), Harry Styles (01.02.1994)

Die Jahreszeit des Wassermanns ist der Winter. Auf viele wirkt das Sternzeichen Wassermann distanziert und kühl, dabei lebt er einfach nur in seiner eigenen Welt. Als Luftzeichen verhält sich der Wassermann lebensfroh. Er ist ein Freigeist durch und durch, der die Welt erkundet und durchs Leben schwebt. Dennoch steht der Wassermann unter dem astrologischen Einfluss des Saturns, dem Planeten der Erziehung. Denn auch als Freigeist mag der Wassermann ab und zu eine klare Struktur – er steht über dem Gesetz. Unter dem Einfluss von Planet Uranus erlebt der Wassermann spontane Energie-Momente. Als festes Zeichen ist es unwahrscheinlich, dass der Wassermann diese Eigenschaften jemals ablegt.

Eigenschaften des Wassermanns: So tickt das Sternzeichen

„Ich finde“ Das Motto des Wassermanns

Wie das Motto des Wassermanns verrät, ist das Tierkreiszeichen immer auf der Suche. Der Tatendrang des Sternzeichens scheint aber auch anziehend zu sein – schließlich findet der Wassermann neue Dinge, für die er sich begeistern kann. Der freiheitsliebende Wassermann kann sich nicht mit Ruhe und Entspannung zufriedengeben. Ein Leben ohne Aktivitäten wäre für dieses Sternbild nichts. Durch seine vielen Interessen ist der Wassermann von Individualität geprägt, die er durch einen komischen Humor zum Ausdruck bringt.

Was sind die Stärken vom Wassermann?

Der Wassermann hat sehr besondere Charaktereigenschaften, die keinem bestimmten System folgen. Genau das macht das Sternzeichen und den Aszendenten Wassermann so frei und unabhängig von Mustern. Das Sternbild lässt sich nicht kategorisieren. Seine Individualität ergibt sich aus den verschiedensten Stärken. Als Freigeist sorgt der Wassermann im Freundeskreis für eine bunte Mischung aus Gesprächsthemen und hat zu jedem Interessengebiet eine Meinung parat. Das liegt nicht zuletzt an seinem Intellekt, der ihn viele Dinge begreifen lässt – auch wenn er einen sehr individuellen Blick auf die Dinge hat. Genauso offen und tolerant reagiert der Wassermann auf andere Meinungen. Im Freundeskreis unterstützt der Wassermann außerdem durch seine Hilfsbereitschaft.

Welche Schwächen hat der Wassermann?

Da der Wassermann so unabhängig und freiheitsliebend ist, wirkt er auf andere unerreichbar und kühl. Das Sternzeichen und der Aszendent Wassermann sind so sehr von Individualität geprägt, dass fremde Tierkreiszeichen seine Ansichten kaum nachvollziehen können. Fast schon rebellisch lehnt sich das Luftzeichen gegen den Mainstream auf. Die größte Stärke des Sternbilds wird im Freundeskreis manchmal also auch zu einer Schwäche. Hinzu kommt, dass man sich wegen der Freigeist-Einstellung selten auf den Wassermann verlassen kann. Denn das Sternbild ist ein kleiner Chaot, der gerne mal Sachen durcheinander wirft. Dabei meint der Wassermann oft, alles im Griff zu haben. Es gibt also ein System in seinem Chaos.

Der Wassermann in der Liebe

Du ahnst es sicher schon: Wer unabhängig durchs Leben geht, bindet sich auch in der Liebe nicht gerne. Das freiheitsliebende Sternzeichen Wassermann setzt in der Liebe deswegen auf unverbindliche Beziehungen. Diese Charaktereigenschaften mag das Sternbild aber auch bei seinem Gegenüber. In der Beziehung braucht der Wassermann seinen Freiraum, lässt gleichzeitig aber auch viel Raum offen. Wassermänner erwarten nicht, dass Partner alles für sie stehen und liegen lassen.

Lieber sieht das Tierkreiszeichen, dass auch sein Partner in seinen Aktivitäten vollständig aufgeht. Ruhige Menschen sind für das Sternzeichen Wassermann in der Liebe uninteressant. Wie alle Luftzeichen tauscht er sich gerne über seinen Tatendrang aus – Wassermänner sind keine Einzelgänger. In der Beziehung brauchen sie viel Leidenschaft und Liebe. Die Love-Language des Wassermanns ist der Körperkontakt. Finde heraus, was das Liebeshoroskop über das Sternzeichen Wassermann verrät.

Welches Sternzeichen passt zum Wassermann?

Am schönsten ist es für den Wassermann in einer Beziehung mit einem Sternzeichen, das genauso freiheitsliebend ist wie er. Ein anderes Luftzeichen wie der Zwilling oder die Waage passen perfekt an die Seite des Wassermanns. Auch ein abenteuerlustiges Feuerzeichen harmoniert mit den Eigenschaften des Sternbilds.

Diese Sternzeichen passen zum Wassermann : Zwilling, Waage, Schütze, Widder

: Zwilling, Waage, Schütze, Widder Diese Sternzeichen passen nicht so gut: Stier, Jungfrau, Skorpion, Steinbock

Der Wassermann in der Karriere

In der Karriere vertritt der Wassermann die Charaktereigenschaft der Individualität. Er ist ein Visionär mit eigenwilligen Meinungen. Als Luftzeichen ist der Wassermann in der Karriere immer am Machen und legt kaum Pausen ein. Er braucht seinen Freigeist und muss sich im Beruf ausleben können. Für das Sternzeichen Wassermann gibt es nichts Schlimmeres als Routine. Lieber nimmt der Wassermann Aufgaben selbständig in die Hand und ist auf sich allein gestellt. Er mag keine Hierarchien, in denen ihm etwas vorgegeben wird oder er etwas vorgeben muss. Auch Teamwork ist keine Stärke des Wassermanns, denn hier scheitert es an der Kommunikation. Da der Wassermann sehr eigensinnig ist, kann er sich kaum in andere hineinversetzen und mit ihnen zusammenarbeiten.

Wassermann-Mann und Wassermann-Frau: Das unterscheidet sie

Bei Wassermann-Männern und Wassermann-Frauen sind die Eigenschaften des Sternzeichens verschieden ausgeprägt. Der Wassermann-Männer entfalten ihre Freigeist-Mentalität auf allen Ebenen. Sie leben ihre Freiheit, lieben die Spontanität und springen von einem Erlebnis zum nächsten. Der Wassermann-Mann lebt nach seinem Willen – auf den Willen anderer nimmt er weniger Rücksicht. Das führt dazu, dass man in puncto Verlässlichkeit nicht auf den Wassermann-Mann bauen kann.

Die Wassermann-Frau setzt die Individualität ihres Sternzeichens anders ein. Ihr Freigeist entfaltet sich vor allem in der Kreativität. Wassermann-Frauen strömen vor Ideen über, die sie im nächsten Schritt gleich in die Tat umsetzen. Das macht ihr Leben und ihren Charakter einzigartig.

Über die Eigenschaften des Sternzeichens Wassermann und sein Verhalten in der Liebe weißt du nun Bescheid. Wie sieht es aber mit den anderen Sternzeichen aus dem Tierkreis aus? Bei uns erfährst du alles über das Tierkreiszeichen Fische.