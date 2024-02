Liebeshoroskop: Welche Sternzeichen passen zusammen?

Es gibt nichts Schöneres als die Liebe. Doch die Suche nach dem perfekten Partner gestaltet sich oft schwierig. Nicht ohne Grund spielt das Sternzeichen schon beim ersten Kennenlernen eine große Rolle. Denn nicht jedes Tierkreiszeichen harmoniert mit jedem Sternzeichen. Ob du auf die Schmetterlinge in deinem Bauch vertrauen kannst, verrät dein Liebeshoroskop. Aber welche Sternzeichen passen zusammen und was ist dein Perfect Match?

Ob die Sternzeichen deines Partners und dir zusammen passen, hängt von vielen Faktoren ab – vor allem aber von euren Charaktereigenschaften. Erst hier wird klar, ob die Sterne dir und deinem Partner wohl gesinnt sind. Wo besteht wirklich eine tiefe Verbundenheit? Wir verraten dir, mit welchem Sternzeichen du am besten zusammen passt und welche anderen Sternzeichen-Kombinationen harmonieren.

Welches Sternzeichen passt zu mir? Das Element verrät es!

Gegensätze ziehen sich an? Häufig trifft das auch auf die Tierkreiszeichen zu. Wenn du nach einer lockeren Affäre voller Experimente suchst, bist du mit dem alt bekannten Sprichwort gut aufgehoben. Für eine dauerhafte Beziehung reicht es bei gegensätzlichen Sternzeichen aber oft nicht. Denn hier muss es mit den Tierkreiszeichen harmonischer zugehen: Gleich und gleich gesellt sich gern. Ob die Sternzeichen zusammen passen, verrät dein Element. Dein Perfect Match gehört nämlich zum selben Element wie du. Denn hier harmonieren die Charaktereigenschaften am meisten. Doch auch unter verschiedenen Elementen der Tierkreiszeichen gibt es starke Energien. Gehört das Sternzeichen deines Partners einem anderen Element an, bedeutet das also nicht gleich ein Liebesaus!

Harmonisch geht es auch zwischen den Feuerzeichen Widder, Löwe, Schütze und den Luftzeichen Wassermann, Zwilling und Waage zu. Bist du eines der Wasserzeichen Fische, Krebs oder Skorpion, könnte eines der Erdzeichen Steinbock, Stier oder Jungfrau gut zu dir passen. Doch auch unter den verschiedenen Elementen gibt es bei den Tierkreiszeichen unterschiedlich starke Matches. Manchmal benötigt es doch gegensätzliche Charaktereigenschaften, um für die perfekte Balance in der Beziehung zu sorgen. Aber wie sieht es mit komplett identischen Sternzeichen aus? Gleiche Sternzeichen passen zwar zusammen, doch auch hier gibt es Konflikt-Potenzial.

Dein Perfect Match: Diese Sternzeichen passen zusammen

Dass es für die meisten den einen perfekten Partner gibt, ist klar. Mit Blick auf das Tierkreiszeichen stimmt das aber nicht ganz. Denn bei den Feuerzeichen, Luftzeichen, Wasserzeichen und Erdzeichen gibt es jeweils drei Sternzeichen. Doch wo harmoniert es mit den Charaktereigenschaften am meisten?

Welche Sternzeichen passen zum Widder?

Der Widder ist eines der durchsetzungsfähigsten und leidenschaftlichsten Sternzeichen. Deshalb braucht er einen Partner, der mit ihm und seinem Temperament mithalten kann. Die Feuerzeichen Löwe und Schütze passen perfekt zum Widder, denn sie sind genauso willensstark und charismatisch. Während der Löwe den Widder mit Leib und Seele unterstützt, geht der Schütze gerne noch einen Schritt weiter. Brauchst du jemanden, der dich aus der Komfortzone lockt, ist der Schütze dein perfekter Partner.

Auch die Luftzeichen Zwilling, Wassermann und Waage passen mit dem Sternzeichen Widder zusammen – sie stört sein Temperament nicht. Sie lassen ihm viel Raum zum Atmen. Vor allem der Wassermann ist vom Selbstbewusstsein des Widders sehr angetan.

Welche Sternzeichen passen zum Stier?

Als Erdzeichen ist der Stier zwar bodenständig, verfolgt jedoch seine eigenen Prinzipien. Wegen seiner Sturheit übernimmt das Sternzeichen Stier in der Partnerschaft gerne das Zepter. Da beide einen Draht zum Perfektionismus haben, ist die Jungfrau das Perfect Match des Stiers – dieses Sternzeichen bewundert die Charaktereigenschaften des Stiers und nimmt sich zurück. Die Leidenschaft in der Beziehung kommt von beiden Seiten.

Ähnlich gut passen die Sternzeichen Krebs und Steinbock mit dem Stier zusammen. Der emotionale Krebs besitzt dem Stier gegenüber ein starkes Einfühlungsvermögen und schafft es, seine Bedürfnisse zu befriedigen. Der Steinbock nimmt die Dominanz des Stiers gelassen. Auch das Wasserzeichen Skorpion kommt als Partner infrage.

Welche Sternzeichen passen zum Zwilling?

Als typisches Luftzeichen braucht der Zwilling auch in der Partnerschaft viel Abwechslung. Das Tierkreiszeichen probiert sich immer wieder in neuen Interessen aus. Damit dem Zwilling nicht langweilig wird, braucht es eines der Luftzeichen an seiner Seite: Wassermann, Waage und Zwilling passen am besten zusammen. Denn diese Tierkreiszeichen mögen den frischen Wind alle gleich gern.

Wer auch gut zum Zwilling passt, ist der Schütze. In seinen Charaktereigenschaften ist das Feuerzeichen dem Zwilling ähnlich. Die Abenteuerlust des Schützen entfacht die Funken beim Zwilling, während dieser ihn gerne auf Reisen begleitet und neue Ideen in die Beziehung bringt.

Welche Sternzeichen passen zum Krebs?

Der Krebs ist eines der feinfühligsten und emotionalsten Sternzeichen. In der Partnerschaft ist der Krebs darum ein idealer People-Pleaser. Damit seine Bedürfnisse nicht untergehen, braucht es ein Tierkreiszeichen mit viel Einfühlungsvermögen an der Seite vom Krebs. Die Wasserzeichen Fische und Skorpion passen gut mit dem Sternzeichen Krebs zusammen. Der kommunikative Fisch schafft es, den Krebs aus seiner harten Schale zu locken und ist sein Perfect Match.

Auch die Sternzeichen Stier, Jungfrau und Steinbock passen gut zum Krebs. Als Erdzeichen geben sie den Krebsen einen zuverlässigen emotionalen Anker – sie sind der Fels in der Brandung, an dem sich das Tierkreiszeichen festhalten kann. Gleichzeitig macht der Krebs die stabilen Erdzeichen feinfühliger und sentimentaler.

Welche Sternzeichen passen zum Löwen?

Wie in allen Lebenslagen steht der Löwe auch in der Partnerschaft gerne im Rampenlicht. Als loyales Tierkreiszeichen überlässt der Löwe den Platz seiner Seite nur einem ebenbürtigen Feuerzeichen: Widder und Schütze. Das temperamentvolle Trio harmoniert in den Charaktereigenschaften sehr, doch könnten hier auch mal die Fetzen fliegen. Machtkämpfe gehören in einer feurigen Beziehung einfach dazu. Dafür erleben die Tierkreiszeichen gemeinsam die spannendsten Abenteuer. Auch auf einen anderen Löwen kann sich das Sternzeichen einteilen, da sie ihre Liebsten immer unterstützen.

Genau diese Charaktereigenschaft gefällt der Waage am Löwen. Sie weiß das Temperament auszugleichen, ohne die Leidenschaft zu verlieren. Ähnlich geht es dem Luftzeichen Wassermann, der sich dem Löwen lieber unterordnet. Hat der Löwe keine Lust auf Spielchen, sollte er sich lieber nach einer Jungfrau umsehen.

Welche Sternzeichen passen zur Jungfrau?

Das Sternzeichen Jungfrau ist eines der strukturiertesten und perfektionistischen Tierkreiszeichen. Vor allem fühlt es sich zu den Erdzeichen Stier und Steinbock hingezogen, denn sie ticken in den Charaktereigenschaften ganz ähnlich. Ihre Ambition macht die Tierkreiszeichen in jeder Kombination zu einem Power-Couple. Während der Stier der Jungfrau ratsam den Weg vorgibt, ist der Steinbock ein guter Supporter.

Auch die emotionalen Wasserzeichen Skorpion, Krebs und Fische passen mit der Jungfrau zusammen. Sie geben der Beziehung durch ihr Einfühlungsvermögen die notwendige Tiefgründigkeit. Fühlst du dich als Jungfrau zu starken Persönlichkeiten hingezogen, ist neben dem Stier auch der Löwe eine nette Partie für dich. Er kann deinem Liebesleben so richtig einheizen.

Welche Sternzeichen passen zur Waage?

Die Waage braucht ein Sternzeichen an ihrer Seite, das sie nicht aus der Fassung bringt – und zwar, was den Lebensstil und Prioritäten angeht. Deswegen passen die Luftzeichen Wassermann, Zwilling und Waage gut zum Tierkreiszeichen. Die Waage schafft es, all ihre Aktivitäten in Balance zu halten und braucht einen lebendigen Partner. Ist es ihr zu still und festgefahren, verliert die Waage schnell das Interesse.

Laut dem Liebeshoroskop passen darum auch die Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze mit dem Sternzeichen Waage zusammen. Denn diese verfolgen ähnliche Lebensstile. Vor allem der Löwe und der Schütze stehen hoch in der Gunst, da die Tierkreiszeichen die Familie und Aktivität ähnlich hoch priorisieren und viel Leidenschaft mitbringen.

Welche Sternzeichen passen zum Skorpion?

Der mysteriöse Skorpion braucht in der Liebe einen ähnlich emotionalen Gefährten. Besonders das Sternzeichen Fische harmoniert mit dem Skorpion, denn es ist als Wasserzeichen tiefgründig genug ohne dabei langweilig zu werden. Fische haben Ecken und Kanten, die dem Skorpion besonders gut gefallen. So wird der sensible Skorpion gerne mal aus der Reserve gelockt, ohne dabei verletzt zu werden und zurückschlagen zu müssen. Krebse passen gut mit dem Sternzeichen Skorpion zusammen, brauchen aber das gewisse Etwas, um für den Skorpion interessant zu bleiben.

Diese Anforderungen erfüllen auch die Erdzeichen Stier, Steinbock und Jungfrau. Hier weiß der Skorpion sofort, woran er ist. Er durchblickt die Intentionen der Erdzeichen schnell und weiß ihre Bodenständigkeit zu schätzen.

Welche Sternzeichen passen zum Schützen?

Das Sternzeichen Schütze glänzt mit Temperament, Entschlossenheit und Abenteuerlust. Er setzt sich selbst keine Grenzen und erwartet von Partnern uneingeschränkten Zusammenhalt. Deswegen passen die Feuerzeichen Widder, Löwe und Schütze am besten zusammen. Laut Liebeshoroskop bieten sich diese Tierkreiszeichen experimentierfreudig als Partner an.

Doch auch den Luftzeichen ist der Schütze nicht abgeneigt. Mit dem Zwilling, der Waage und dem Wassermann fühlt sich der Schütze gut aufgehoben. Denn diese Tierkreiszeichen teilen die Liebe zur Aktivität und die Energie der Schützen und gleichen diese mit ruhiger Zweisamkeit aus. Auch ihre smarte Art weiß das Sternzeichen Schütze zu schätzen.

Welche Sternzeichen passen zum Steinbock?

Das Sternzeichen Steinbock entspricht dem Element Erde wie kein anderes. Er mag es ruhig, stabil und bodenständig. Deswegen passen andere Erdzeichen wie die Faust aufs Auge mit dem Sternzeichen Steinbock zusammen. Vor allem die perfektionistische Jungfrau zieht den Steinbock an und bildet sein Perfect Match, während der Stier mehr Konflikt-Potenzial mitbringt. Wegen ihres eisernen Willens ecken die beiden Erdzeichen gerne mal an.

Die Wasserzeichen Fische, Krebs und Skorpion passen ebenfalls gut mit dem Steinbock zusammen. Auf sanfte und emotionale Art und Weise bewegen sie den Steinbock spielerisch zum Umdenken. Ihre Tiefgründigkeit inspiriert das Tierkreiszeichen dazu, die Welt auch mal aus anderen Augen zu betrachten.

Welche Sternzeichen passen zum Wassermann?

Als Luftzeichen schätzt der Wassermann auch innerhalb von Beziehungen seinen Freiraum. Er mag es, sein Leben frei von Routinen und Verpflichtungen gestalten zu können. Daher sind die anderen Luftzeichen Zwilling und Waage die Perfect Matches vom Wassermann. Sie lassen dem Tierkreiszeichen Wassermann genug Luft zum Atmen und sorgen sowohl für frischen Wind als auch Ausgleich in der Beziehung. So bekommt das Sternzeichen Wassermann nie das Gefühl, flüchten zu müssen.

Da die Feuerzeichen Schütze, Widder und Löwe ihre Eigenständigkeit brauchen, passen sie ebenfalls zum Wassermann. Der Wassermann überlässt den Tierkreiszeichen gerne den Vortritt, solange ihn das in seinen Aktivitäten selbst nicht einschränkt. Vor allem im Schützen und Widder findet er gute Partner, da sie immer wieder neue Perspektiven mit an den Tisch bringen.

Welche Sternzeichen passen zu Fische?

Die Fische sind die aktivsten Sternzeichen unter den Wasserzeichen. Sie genießen die Abwechslung aus intensiven Gesprächen, Humor und Freiraum – zu dominante Partner lehnen sie ab. Die anderen Wasser-Sternzeichen Krebs und Skorpion passen mit den Fischen darum gut zusammen. Denn hier geht es nicht um Machtspielchen, sondern gegenseitiges Einfühlungsvermögen und Akzeptanz. Auch mit anderen Fischen harmoniert das Tierkreiszeichen.

Ihren Freigeist und die Inspiration können die Fische nutzen, um den Erdzeichen Steinbock und Jungfrau näherzukommen. Auf diese bodenständigen und routinierten Sternzeichen wirkt der Fisch auflockernd und belebend. Sie genießen die kreative Weltansicht des Wasserzeichens und lernen so die Leichtigkeit des Lebens zu schätzen – auch in der Liebe.

Sternzeichen Perfect Match gute Kombinationen Widder Löwe, Schütze Wassermann, Waage, Zwilling Stier Jungfrau Krebs, Steinbock, Skorpion Zwilling Wassermann Waage, Schütze, Widder Krebs Fische Skorpion, Stier, Jungfrau, Steinbock Löwe Widder, Schütze Wassermann, Waage, Jungfrau Jungfrau Stier, Steinbock Skorpion, Krebs, Fische, Löwe Waage Wassermann Zwilling, Widder, Löwe, Schütze Skorpion Fische Krebs, Stier, Jungfrau, Steinbock Schütze Widder, Löwe Zwilling, Waage, Wassermann Steinbock Jungfrau Stier, Fische, Krebs, Skorpion Wassermann Waage, Zwilling Widder, Schütze, Löwe Fische Krebs, Skorpion Jungfrau, Steinbock Tabelle: Diese Sternzeichen passen zusammen

