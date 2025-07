„Sommerloch“! Wetter in NRW weiter auf Talfahrt?

Statt des perfekten Wetters zum Grillen und Schwimmen, fällt der Sommer momentan eher nass und unterkühlt aus. Aber bleibt das Wetter in NRW auch im August weiterhin auf Talfahrt? Der Diplom-Meteorologe Dominik Jung hat eine Prognose, die einen aufhorchen lässt, denn vielleicht ist das ersehnte Sommerwetter doch nicht so weit entfernt, wie gedacht.

Von einer Verbesserung des NRW-Wetters ist Anfang August jedoch noch nicht zu viel zu spüren, denn der „Sommer kommt nicht in Wallungen“, wie Jung feststellt. Im Gegenteil, das Wetter erscheint derzeit sogar wie ein regelrechtes „Sommerloch“. Am Freitag (1. August) bleibt es bei 22 Grad und man muss mit einzelnen Schauern und Gewittern rechnen.

„Hundstage“ fallen unterkühlt aus

Statt schönem Wochenendwetter wird es am Samstag (2. August) sogar auf 17 Grad abkühlen und auch der Regen geht weiter. Jung warnt auf „wetter.net“ vor Dauerregen und windigen Wetterlagen. Sonntag (3. August) geht der Trend weiter und es heißt: Regen, Regen, Regen. Die Temperaturen steigen jedoch wieder etwas auf 22 Grad an.

Mit dem Wochenbeginn verbessert sich das NRW-Wetter am Montag (4. August) weiterhin nicht und Jung sagt neue Regenfälle voraus. Auch die Temperaturen lassen mit 19 Grad keine Sommergefühle entstehen. Am Dienstag (5. August) muss man ebenfalls mit weiteren Schauern und Gewittern bei gerade einmal 19 Grad rechnen. Die „Hundstage“ sollten eigentlich die wärmsten Tage des Jahres werden, das besagt jedenfalls die alte Bauernregel. Jedoch fallen diese dieses Jahr doch „ziemlich unterkühlt“ aus, wie Jung feststellt.

Es gibt jedoch einen Schimmer der Hoffnung, wenn man auf die aktuelle Wetterkarte schaut. Ab dem zweiten Augustwochenende wird es nämlich endlich sommerlicher. Ab dem kommenden Donnerstag (7. August) wird der Regen endlich nachlassen und es strömen warme Luftmassen nach Deutschland.

Wetter in NRW: Temperaturen steigen endlich an

Dann steigen die Temperaturen auch endlich kontinuierlich an. Am kommenden Samstag (9. August) sollen die Temperaturen sogar auf 24 bis 32 Grad ansteigen. Das „Freibadwetter“, wie es Jung auf „wetter.net“ ausdrückt, kann laut Prognose also endlich bald zurückkehren.

Bis der Wetterwechsel kommt, muss man sich aber noch etwas gedulden. Bis dahin sollte man auf alle Fälle immer seinen Regenschirm mitnehmen, denn das Wetter in NRW wird regnerisch und windig.