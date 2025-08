Es hatte sich angedeutet: Eintracht Frankfurt verkündet nächsten Transfer

Eintracht Frankfurt verabschiedet Tuta, einen der dienstältesten Spieler der Mannschaft. Der Brasilianer wechselt mit sofortiger Wirkung nach Katar zu Al-Duhail. Seit seinem Wechsel aus São Paulo im Januar 2019 prägte der Innenverteidiger die Defensive der Hessen mit.

Sein Abschied wurde am Montag offiziell verkündet, nachdem Tuta das Trainingslager in den USA bereits in Richtung Katar verlassen hatte. Er beschert Eintracht Frankfurt eine satte Ablöse – und das ein Jahr vor dem Vertragsende.

Eintracht Frankfurt verliert einen Europa-League-Helden

„Tuta war in den vergangenen Jahren ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und hat an der Entwicklung und dem Erfolg der Eintracht in dieser Zeit einen großen Anteil“, betonte Sportvorstand Markus Krösche. Als Europa-League-Sieger wird er immer Teil der Geschichte von Eintracht Frankfurt bleiben.

Sein Abgang markiert das Ende einer fünfjährigen Erfolgsära, in der er sich dank seiner Flexibilität und Konstanz einen Namen machte. Sein ursprünglicher Vertrag wäre im Sommer 2026 ausgelaufen.

Der Wechsel bringt Tuta nicht nur einen finanziell lukrativen Schritt, sondern auch der SGE eine respektable Einnahme. Der Klub erhält angeblich rund 15 Millionen Euro Ablöse – eine beachtliche Summe für einen Spieler mit nur noch einem Jahr Vertragslaufzeit. Sportlich betrachtet bedeutet der Abgang jedoch einen Verlust im Kader, den die Hessen nun kompensieren müssen.

Wie die SGE die Lücke schließen möchte

Der Klub signalisiert Bereitschaft, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, um die entstandene Lücke zu schließen. Vor allem ein Spieler für das zentrale Mittelfeld, wo Tuta ebenfalls einspringen konnte, scheint eine Priorität zu sein. Eintracht Frankfurt steht damit vor einer entscheidenden Phase, um nicht nur den sportlichen Verlust abzufangen, sondern den Kader für kommende Herausforderungen zu stärken.

Tutas Wechsel kennzeichnet den Beginn eines neuen Kapitels sowohl für den Spieler als auch für den Verein. Während sich der Brasilianer in Katar einer neuen Herausforderung stellt, sichert sich die Eintracht durch die Ablöse Spielraum für künftige Transfers und bleibt handlungsfähig. Fans und Team schauen gespannt auf die nächsten Schritte des Klubs.

