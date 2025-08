Mega-Event kommt nach Oberhausen – auch Gelsenkirchener horchen auf

Wer als Kind ein begeisterter Fan der „Hot-Wheels“-Spielzeugautos war, den erwartet in Oberhausen bald ein Event, das einen in seine Kindheit zurückversetzt. Nächstes Jahr findet dort nämlich die „Glow-N-Fire“-Show von „Hot Wheels Monster Trucks Live“ statt.

Eine Ankündigung die wohl insbesondere Gelsenkirchener interessieren wird. Am Montag (18. August) findet dort nämlich die Fahrzeugshow „Monster Jam“ in der Veltins-Arena statt. Diese wurde jedoch vorab heiß diskutiert, denn es gab Sicherheitsbedenken (mehr dazu hier >>>).

Hot Wheels Monster Truck Live in Oberhausen

Wen also die Veranstaltung in Gelsenkirchen begeistert, kann nächstes Jahr direkt die nächste in Oberhausen besuchen. „Hot Wheels Monster Trucks Live“ findet am 14. und 15. Februar nächstes Jahr in der Rudolf Weber Arena statt, also direkt neben dem Centro Oberhausen.

Die „Glow-N-Fire“-Show ist die neueste Produktion der „Hot Wheels Monster Trucks Live“. Auf dem Event sollen die beliebtesten Hot-Wheels-Monster-Trucks der Fans zum Leben erweckt werden, wie der Veranstalter „Family Entertainment Live“ verspricht. Die Zuschauer in Oberhausen erwartet eine dynamische Fahrzeugshow mit vielen Sprüngen und Stunts.

Für die neueste Show verspricht der Veranstalter genauso viel Aufregung und Spaß, wie man es von den vergangenen Events kennt – jedoch mit einer „feurigen Wendung“. Auch gibt es auf der Show in Oberhausen ein neues Hot-Wheel-Monster-Truck: den Skelesaurus. Neben den Auftritten der Trucks wird auch eine Motorradshow geboten und es soll ebenfalls ein Roboter einen besonderen Auftritt haben.

Karten sind im Vorverkauf erhältlich

Wer an dem „Hot Wheels Monster Trucks Live“-Event in Oberhausen teilnehmen möchte, kann bald bereits Tickets im Vorverkauf erwerben, wie auf Facebook angekündigt wird. Karten sind seit Mittwoch (6. August) um 10 Uhr auf der Website der Rudolf-Weber-Arena erhältlich.

Wie viel die Show in Oberhausen kosten soll, ist bisher noch nicht bekannt. Jedoch wurde bereits angekündigt, dass es einen Vorteilspreis geben soll, wenn man ein Dreier-Ticket oder ein Vierer-Ticket erwirbt. Die Kinderpreise gelten für Kinder und Jugendliche bis zwölf Jahre.