Jubel über Video von „Harry Potter“-Star Rupert Grint: Es passiert wirklich

Für die Fans von Harry Potter wird er für immer Ron Weasley sein: Rupert Grint. Im Alter von elf Jahren bewarb sich der Junge aus Harlow komplett ohne Schauspielerfahrung, aber mit einem Rap-Video für die Rolle des besten Freundes von Harry Potter, und bekam die Rolle.

Grint war die perfekte Besetzung, wurde an der Seite seiner Co-Stars Daniel Radcliffe und Emma Watson erwachsen, und ein großer Star. Der Musik ist er jedoch nie richtig abtrünnig geworden.

„Harry Potter“-Star Rupert Grint ist zurück

Im Video zum Megahit „Lego House“ spielte Rupert Grint sogar Superstar Ed Sheeran. Auch, weil es immer wieder zu Verwechslungen der beiden gekommen sein soll. Im Interview in der „The Late Late Show“ witzelte Grint vor einigen Jahren gar: „Nach Harry Potter wollte ich nur eines, ich wollte noch mehr, ich wollte etwas Magisches erschaffen, also habe ich einen Charakter erschaffen. Er sollte die Stimme eines Engels und unmöglich dünne Barthaare haben. Ich habe eine Gitarre gekauft und ein Packen Flanell-Hemden, und ich habe ihn Ed genannt, Ed Sheeran.“

Nun kommt es zu einer Reunion. Wie Ed Sheeran via Instagram ankündigte, seien er und Rupert Grint nach 14 Jahren wiedervereint. „Ich hatte diese wilde Idee, nachdem ich das Lied geschrieben hatte, und zum Glück war Rupert dafür bereit. Es ist ein völlig verrücktes Video für einen sehr fröhlichen, lustigen, aber wütenden Song. Ich denke, das wird das Lieblingslied vieler Leute sein. Am Donnerstag draußen, achtet auf weitere Sachen“, schreibt Sheeran.

Dazu sehen wir ein Video, das zeigt, wie Rupert Grint mit einem Rucksack auf der Schulter ein Gefängnis verlässt. Die Fans jedenfalls sind schon hellauf begeistert. „Ich bin so aufgeregt, dass ich schon von dem Song besessen bin“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. Oder: „Ich glaube, ich war noch nie in meinem ganzen Leben so aufgeregt wegen eines Musikvideos.“