Erste Bilder vom neuen „Harry Potter“-Set – Fans werden es sofort erkennen

Lange wurde spekuliert, nun ist es offiziell: Die heiß erwartete „Harry Potter“-Serie von HBO ist in Produktion. Wie das US-Medienunternehmen Warner Bros. Discovery am Montag (14. Juli) bekannt gab, soll die erste Staffel 2027 beim Streamingdienst HBO Max erscheinen – dann auch in Deutschland.

Zum Start der Dreharbeiten gibt es für Fans bereits einen echten Hingucker. Warner Bros. Discovery veröffentlichte das erste offizielle Bild des neuen Harry-Darstellers Dominic McLaughlin.

„Harry Potter“-Fans sehen es sofort

Bei den ersten Fotos vom „Harry Potter“-Set muss man wirklich zweimal hinschauen. Denn: Der neue Potter posiert in vollständiger Hogwarts-Schuluniform und die Ähnlichkeit zum Original ist verblüffend. Kurzhaarfrisur mit Pony, runde Brille, Gryffindor-Krawatte – Mini-Harry sieht aus wie Daniel Radcliffe in jungen Jahren.

Die Serien-Adaption wird über zehn Jahre hinweg alle sieben Bücher von J.K. Rowling neu erzählen. Und das mit frischem Cast und moderner Produktion. Die Hauptrollen sind bereits besetzt. Neben Dominic McLaughlin als Harry spielen Alastair Stout (Ron) und Arabella Stanton (Hermine) das ikonische Trio.

„Harry Potter“-Cast steht fest

Mit dem ersten Set-Foto wurden auch weitere Schauspielerinnen und Schauspieler vorgestellt. Rory Wilmot übernimmt die Rolle des Neville Longbottom. Amos Kitson spielt Harrys Cousin Dudley Dursley. Louise Brealey wird als Fluglehrerin Madam Hooch zu sehen sein und Anton Lesser verkörpert Zauberstab-Hersteller Garrick Ollivander.

Auch die Besetzung der Lehrerfiguren steht fest. Emmy-Preisträger John Lithgow wird Albus Dumbledore spielen, Paapa Essiedu übernimmt die Rolle des düsteren Severus Snape. Janet McTeer wird zu Professor McGonagall und Nick Frost schlüpft in die Rolle von Rubeus Hagrid.

Auch Lucius Malfoy ist durch den Musiker und Schauspieler Johnny Flynn besetzt, während sein Sohn Draco von Lox Pratt gespielt wird. Die Produktion nimmt damit spürbar Fahrt auf und spätestens jetzt dürfte klar sein: Die Magie von Hogwarts kehrt zurück.