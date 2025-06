JK Rowling liest erste Episode der „Harry Potter“-Serie: Ihr Urteil ist eindeutig

Noch konnten Fans keine einzige Sekunde der neuen „Harry Potter“-Serie sehen, dennoch scheint die Vorfreude grenzenlos. Und nun heizt JK Rowling die Euphorie noch weiter an.

Autorin JK Rowling zeigt große Begeisterung für die neue „Harry Potter“-Serie, die auf HBO erscheinen wird. In einem Post auf „X“ lobte sie die ersten beiden Folgen: „Ich habe die ersten beiden Folgen der kommenden Harry-Potter-Reihe von HBO gelesen und sie sind SO, SO, SO GUT!“ Obwohl Rowling nicht als Autorin beteiligt ist, arbeitet sie eng mit dem Produktionsteam zusammen.

„Harry Potter“-Serie startet wahrscheinlich 2026

Die Serie soll voraussichtlich 2026 oder 2027 Premiere feiern. Jede Staffel wird ein Buch aus Rowlings „Harry Potter“-Reihe abdecken. Bereits bestätigte Hauptdarsteller sind Dominic McLaughlin als Harry, Arabella Stanton als Hermine und Alastair Stout als Ron. Ergänzt wird die Besetzung durch namhafte Schauspieler wie Janet McTeer und Nick Frost.

Wie die „New York Post“ berichtet, fungiert Rowling als ausführende Produzentin der Serie. Ihr starker Einfluss führte teils zu Kontroversen, da ihre Ansichten zur Transgender-Community polarisieren. Laut HBO-CEO Casey Bloys war sie insbesondere in die Auswahl des Autors und Regisseurs „sehr involviert“. Er versichert jedoch, „dass Rowlings Anti-Transgender-Ansichten nicht heimlich in die Serie einfließen“.

Politische Ansichten fließen nicht in die Serie ein

HBO betont die langjährige Zusammenarbeit mit Rowling, die seit 25 Jahren besteht. Bloys stellt klar: „‚Harry Potter‘ wird nicht heimlich mit irgendetwas infundiert.“ Persönliche politische Ansichten seien von den Serieninhalten getrennt. An Kontroversen interessierte Fans können laut Bloys ihre Diskussionen direkt mit Rowling auf Twitter führen, heißt es in der Post.

Die geplante Harry-Potter-Serie sorgt für Vorfreude, aber auch für Diskussionen. Rowlings Rolle bleibt dabei dennoch ein zentraler Punkt.

