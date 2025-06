„Harry Potter“-Serie: Die Fans werden Hagrid nicht wiedererkennen

Bald hat das Warten ein Ende. Die „Harry-Potter-Serie steht in den Startlöchern. Nick Frost übernimmt eine der Hauptrollen in der Fernsehserie von HBO. In der Adaption spielt er Rubeus Hagrid, den Halbriesen und beliebten Wildhüter von Hogwarts.

Frost möchte dem Franchise treu bleiben und gleichzeitig eine einzigartige Interpretation der Figur schaffen. Er schätzt die Herausforderung, diese ikonische Rolle neu darzustellen.

Nick Frosts Herangehensweise an Hagrid

Frost würdigt Robbie Coltranes Darstellung in den Harry Potter-Filmen, strebt jedoch einen eigenen Ansatz an. „Obwohl ich mir bewusst bin, was Robbies großartige Leistung angeht, werde ich nie versuchen, Robbie zu sein“, erzählt Frost gegenüber „Collider“. Stattdessen plant er, Hagrid als facettenreiche Figur humorvoll, herzlich und kindlich darzustellen.

Das Format der Serie ermöglicht pro Staffel die intensive Umsetzung eines Buches. Frost freut sich, Hagrids Persönlichkeit so detailliert wie möglich zu erforschen. Ihm gefällt die Chance, Hagrids humorvolle, freche und gleichzeitig ängstliche sowie beschützende Seiten zu zeigen. Die Dreharbeiten beanspruchten für ihn fast ein Jahr.

Wie wird der neue Hagrid?

Frost beschreibt Hagrid aus den Harry Potter-Büchern als „liebenswertes, verlorenes, gewalttätiges, lustiges, herzliches Kind“. Er verbringt viel Zeit damit, sich in die Rolle einzuarbeiten. „Ich freue mich riesig, dass es losgeht“, erklärt er begeistert über den Beginn der Produktion.

Neben Frost wirken auch John Lithgow als Albus Dumbledore, Janet McTeer als Minerva McGonagall und Paapa Essiedu als Severus Snape mit. Diese neue Interpretation verspricht, das Harry Potter-Universum wiederzubeleben. Frost zeigt sich begeistert, Teil dieses Projekts zu sein und ist motiviert, mit seiner Darstellung die Fans zu überzeugen.

Mit Frosts Engagement und Hingabe zur Rolle Hagrids möchten die Macher der Serie dem Harry-Potter-Franchise neue Facetten hinzufügen und die Zuschauer überraschen.

