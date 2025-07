Harry Styles verkauft Sextoys – doch deutsche Kunden schauen in die Röhre

Von der Bühne ins Schlafzimmer – Harry Styles erweitert das Portfolio seiner Lifestyle-Marke „Pleasing“ und bringt eine neue Produktlinie auf den Markt. Neben Nagellack, T-Shirts und Lipgloss verkauft der Sänger ab Samstag auch Vibratoren und Gleitgel.

Besonders auffällig: Die Produkte setzen nicht nur auf Funktionalität, sondern auch auf ansprechendes Design. Laut der Website wurden sie in Zusammenarbeit mit der Sexualpädagogin und Boutique-Besitzerin Zoë Ligon entwickelt. Ziel der Linie ist es, „eine Vielzahl von Körpern und Wünschen sowie Neugierde zu befriedigen“.

Harry Styles kombiniert Selfcare mit Sinnlichkeit

Unter dem frechen Slogan „Please yourself like you mean it“ bringt Harry Styles neuen Schwung in die Selfcare-Branche, wie die „Bild„-Zeitung berichtet. Der Vibrator im Beerenton und das dazugehörige Gleitgel laden die Fans des Sängers ein, Intimität und Selfcare neu zu entdecken. Mit diesem Schritt überwindet der ehemalige „One Direction“-Star die Grenzen traditioneller Produktlinien und beweist, dass Sexyness und Pflege Hand in Hand gehen können.

Laut einer offiziellen Pressemitteilung geht es Harry Styles jedoch nicht um bloße Provokation. Er möchte die Diskussion um Sexualität fördern und „Sex als Raum der Verbindung, des Ausdrucks und der Selbsterkenntnis für alle“ zugänglich machen. Wer die neuen Produkte kaufen möchte, muss sich in Deutschland allerdings noch gedulden: Momentan sind sie nur in den USA und Großbritannien erhältlich.

Das Thema Lust in der Musik des Sängers

Dass sich Harry Styles offen mit der weiblichen Lust auseinandersetzt, wurde bereits in der Vergangenheit deutlich. Bei einem Konzert in Nashville im Jahr 2021 verriet der Sänger, dass sein Mega-Hit „Watermelon Sugar“ um „die Süße des Lebens“ gehe. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: „Es geht auch um den weiblichen Orgasmus.“ Diese Aussage machte weltweit Schlagzeilen und zeigt die Offenheit des Künstlers, was intimere Themen angeht.

Mit seinen neuen Produkten sendet Harry Styles eine klare Botschaft: Selfcare und Sexualität dürfen stilvoll, positiv und zugänglich sein. Seine neueste Produktlinie vereint Stil mit Innovation und setzt ein Zeichen für eine offene und moderne Auseinandersetzung mit dem Thema Intimität. Ob auf der Bühne oder in der Selfcare-Welt – Harry Styles bleibt ein Vorreiter mit außergewöhnlichen Ideen.

