Taylor Swift: Unfassbar, was die Fans nach dem Konzert einfach liegen lassen

Ein Konzert verursacht Müll. Das ist nicht neu. Auch wenn viele Bands und Veranstalter mittlerweile dabei sind, umzudenken. Coldplay beispielsweise versuchen durch unterschiedlichste Maßnahmen, ihre Konzerte klimafreundlich zu gestalten. Trotzdem fällt bei derartigen Massenveranstaltungen immer noch sehr viel Müll an. Was genau? Das ist in einem Video zu sehen, das die Gemeinde Wembley Park, der Stadtteil in dem das Londoner Wembley-Stadion steht, nach dem Konzert von Megastar Taylor Swift teilte.

Darin sehen wir einen städtischen Mitarbeiter, der einige Dinge zeigt, die die Swifties, wie sich die Fans von Taylor Swift nennen, einfach nach dem Konzert ihres Lieblings liegen ließen.

Das ließen Taylor-Swift-Fans einfach zurück

Darunter waren zum Beispiel Ballerina-Schuhe, Pompons, Cowboy-Hüte mit Taylor-Swift-Verzierung, eine Krone, „hässliche Billig-Sonnenbrillen“, das Parfüm von Popstar Katy Perry, unzählige Freundschaftsarmbänder, ein Bolero-Top, Lana-Del-Rey-Schallplatten und Harry-Styles-Federn.

++ Taylor Swift meldet sich nach Gelsenkirchen-Shows zu Wort – ihr Urteil ist eindeutig ++

Den Zuschauerinnen und Zuschauern steht bei dem Video die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben. „Wie gehen die Leute ohne buchstäbliche Teile ihrer Outfits weg?“, fragt zum Beispiel eine Zuseherin. Eine andere ergänzt: „Wer wagt es Lana wegzuwerfen? Wir müssen darüber reden.“ Wobei ein weiterer Fan sich fragt, wer denn überhaupt eine Schallplatte mit zu einem Konzert nimmt.

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unfassbar, was nach dem Taylor-Swift-Konzert zurückblieb

Und ein Dritter ergänzt ganz pragmatisch: „Ich versteh’s nicht. Die Leute haben Hundert von Dollar für ein Outfit ausgegeben, das auseinanderfällt. Man sieht es doch eh nur in den Postings und das war’s dann. Ich würde Jeans und T-Shirt tragen, Taylor bekommt es eh nicht mit.“

Nun wäre es natürlich spannend, was die Fans in Gelsenkirchen nach den Konzerten von Taylor Swift in der Veltins-Arena vergessen haben. Wir würden ja wetten, dass da auch das ein oder andere Freundschaftsbändchen dabei war.

Oder vielleicht auch in Hamburg. Dort spielt Taylor Swift am 23. und 24. Juli gleich zwei Konzerte im Volksparkstadion.