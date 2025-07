Joel (13) aus NRW will noch einmal ins Fußballstadion – die Worte seiner Schwester rühren zu Tränen

Es gibt Schicksale, die machen es einem fast unmöglich, keine Träne zu verdrücken. So ist es auch bei der Geschichte von Joel. Der 13-Jährige aus NRW ist schwer krank.

Gemeinsam mit dem ASB-Wünschewagen ging es jetzt zu einem Fußballspiel des Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen in NRW. Ein tolles Erlebnis für Joel. Seine Schwester fand nach dem Ausflug rührende Worte.

Joel lebt seit über einem Jahr auf der Kinderintensivstation

Auf ihrem offiziellen Instagram-Account teilten die Verantwortlichen vom Wünschewagen-Team des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) jetzt die traurige Geschichte. Seit über 18 Monaten lebt Joel bereits auf der Kinderintensivstation der Uniklinik Bonn.

„Vor Kurzem ging für ihn ein großer Wunsch in Erfüllung: noch einmal live ein Fußballspiel im Stadion erleben. Gemeinsam mit seiner Familie, seinem Pfleger Stefano Cinelli und Prof. Dr. Andrea Müller von der PIPS machte er sich im ASB-Wünschewagen auf den Weg in die BayArena – bestens vorbereitet und voller Vorfreude“, heißt es in dem Social-Media-Beitrag.

Fanartikel und VIP-Zugang für Joel

Damit Joel diesen besonderen Tag auch sicher genießen konnte, reiste er auf der Trage im ASB-Wünschewagen an. Mit dabei: sein speziell ausgestatteter Rollstuhl mit Sauerstoff, Pulsoxymeter und Beatmungsgerät.

Vor Ort wurde Joel vom Team von Bayer Leverkusen empfangen. Für den 13-Jährigen gab es Fanartikel und VIP-Zugang. „Während des Spiels blühte er regelrecht auf“, freute sich das Wünschewagen-Team. Nach dem Abpfiff ging es für Joel noch in den Fanshop. „Das Schönste für mich war, dass wir zusammen etwas unternommen haben. Fast wie eine normale Familie“, lauteten die rührenden Worte von Joels Schwester.

„Unschätzbarer Wert“

„Solche ‚kleinen Fluchten‘ sind für Langzeitpatienten und deren Angehörige von unschätzbarem Wert. Sie geben Kraft, Mut und das Gefühl, dass Leben mehr ist als Therapie“, weiß das Wünschewagen-Team.

„Solche ‚kleinen Fluchten' sind für Langzeitpatienten und deren Angehörige von unschätzbarem Wert. Sie geben Kraft, Mut und das Gefühl, dass Leben mehr ist als Therapie", weiß das Wünschewagen-Team.