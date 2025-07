Mick Schumacher vor Formel-1-Rückkehr? Jetzt meldet sich ausgerechnet ER zu Wort

Zwei Jahre ist Mick Schumacher in der Formel 1 für Haas gefahren. Seit 2023 ist der deutsche Pilot allerdings ohne Cockpit, fährt seit 2024 in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Dort macht er auf sich aufmerksam und träumt von einer Rückkehr in die Motorsport-Königsklasse.

Aktuell wird der Sohn der Formel-1-Legende Michael Schumacher mit Cadillac in Verbindung gebracht. Das US-Team wird ab dem kommenden Jahr in der beliebten Rennserie zum ersten Mal an den Start gehen und braucht dementsprechend zwei Fahrer. Ausgerechnet Mick Schumachers ehemaliger Teamchef macht ihm jetzt Hoffnungen.

Formel 1: Kommt es zur Schumacher-Rückkehr?

Cadillac wird ab dem kommenden Jahr das elfte Team in der Formel 1. Seit Monaten gibt es viele Spekulationen um einige Fahrer, die für den US-Rennstall an den Start gehen könnten. Auch Mick Schumacher wird immer wieder genannt. Seine bekanntesten Konkurrenten sind Valtteri Bottas und Sergio Perez.

Hat Mick Schumacher überhaupt eine Chance gegen die beiden Routiniers, die schon mehrere Rennsiege in der Königsklasse einfahren konnten? „Ich glaube, Mick hat gute Chancen“, sagt ausgerechnet sein ehemaliger Teamchef Günther Steiner gegenüber „RTL“. Zu seiner Zeit bei Haas war der heutige Experte recht streng zu Mick Schumacher, gab ihm für das Jahr darauf dann kein Cockpit mehr.

Jetzt macht er sich für den 26-Jährigen stark. „Cadillac braucht einen Fahrer mit Erfahrung in der Formel 1 und es gibt derzeit nicht viele Fahrer, die keinen Job haben, aber schon mal Formel 1 gefahren sind“, so Steiner weiter.

„Dieses Wissen, könnte Cadillac helfen“

Steiner betont, dass Mick Schumacher vor allem seine Zeit als Ersatzfahrer bei Mercedes in der Formel 1 zum Vorteil werden könnte: „Als er Testfahrer bei Mercedes war, ist er zwar keine Rennen gefahren, aber hat viel über ein gutes großes Team gelernt. Dieses Wissen, wie ein erfolgreiches Team funktioniert, könnte Cadillac helfen.“

Allerdings weiß Steiner auch, dass Sergio Perez, Valtteri Bottas und auch Zhou Guanyu ebenfalls im Rennen und auf einer Stufe mit Mick Schumacher sind, wenn es um das Cockpit von Cadillac geht. „Alle haben Erfahrung in der Formel 1. Das sind mit Mick Schumacher meine vier Favoriten“, so der Südtiroler.

Cadillac könnte in den kommenden Wochen schon eine Entscheidung verkünden und die beiden Piloten für das nächste Jahr präsentieren. Ob Mick Schumachers Traum von einer Rückkehr dann wahr wird?