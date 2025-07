Flughafen Düsseldorf öffnet Besucherterrasse in Sommerferien – doch du musst schnell sein!

Es passiert tatsächlich! Nach vielen Jahren öffnet der Flughafen Düsseldorf endlich wieder seine Besucherterrasse (wir berichteten >>>). Am Freitag (4. Juli) hat der größte Airport in NRW die Details genannt.

Demnach können Flugzeug-Begeisterte sich an sechs Tagen in den NRW-Sommerferien Zeitslots buchen, um von der Terrasse aus Starts und Landungen zu beobachten. Doch Achtung! Die Tickets sind begrenzt!

So bekommst du Tickets für die Besucherterrasse am Flughafen Düsseldorf

Die gute Nachricht vorweg. Der Besuch der Terrasse am Flughafen Düsseldorf ist in den Sommerfreien kostenlos. Aber, du musst schnell sein. Denn für die sechs geplanten Termine gibt es „nur“ 9.200 Tickets, die hier gebucht werden können.

An folgenden Tagen wird die Terrasse der „Station Airport“ geöffnet sein:

9. August

10. August

16. August

17. August

23. August

24. August

So sieht die Besucherterrasse am Flughafen Düsseldorf aus. Foto: Flughafen Düsseldorf / Andreas Wiese

An allen Tagen können jeweils 500 Personen zwischen 10 und 12 Uhr, 12.15 Uhr bis 14.15 Uhr sowie zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr einchecken. Planespotter dürften auf einen besonderen Termin schielen. Denn am 10. August können zusätzlich 200 Personen das „Sunrise Special“ zwischen 5.45 Uhr und 9.30 Uhr buchen. Frühaufsteher dürften hier mit speziellen Lichtverhältnissen zum Sonnenaufgang belohnt werden.

Öffnung der Besucherterrasse vorerst eine Ausnahme

„Die Möglichkeit, die Faszination Flughafen hautnah von der Besucherterrasse zu erleben, ist für viele eine Herzensangelegenheit – auch für uns“, sagt Lars Redeligx, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH. Vorerst bleibt die Öffnung der Terrasse aber eine Ausnahme. Man arbeite weiterhin an einem wirtschaftlich tragfähigen Konzept, „um die aufgrund von Sicherheitsbestimmungen bislang aufwändig und kostenintensiv zu betreibende Aussichtsplattform auf Flugsteig B in veränderter Form wieder dauerhaft öffnen zu können.

Stichwort Sicherheit: Weil die Terrasse an den Luftsicherheitsbereich grenzt, kündigt der Flughafen Düsseldorf strenge Taschenkontrollen an: „Reisegepäck und größere Taschen dürfen ebenso wenig wie Taschenmesser und andere gefährliche Gegenstände mitgeführt werden“, warnt der Airport und weiter: „Es gibt keine Möglichkeit vor Ort, solche Dinge einzuschließen oder anderweitig zu verwahren.“ Kinder können sich in der Zeit über ein Begleitprogramm mit Malecke und Walking Acts freuen.