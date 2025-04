Flughafen Düsseldorf verkündet Terrassen-Hammer – Besucher flippen völlig aus

Ein Besuch auf dem Flughafen? Das verbinden viele nur mit dem Urlaub. Dabei ist ein Ausflug zum Düsseldorfer Flughafen – auch ohne Flugticket – für viele gar nicht so abwegig. Grund dafür ist für viele die beliebte Besucherterrasse. Doch die ist seit einiger Zeit geschlossen.

Doch jetzt verkündet der Flughafen Düsseldorf eine Nachricht, die für viele Fans der Aussichtsplattform zumindest ein kleiner Trost sein dürfte.

Flughafen Düsseldorf verkündet Terrassen-Hammer

Die Besucherterrasse am Flughafen Düsseldorf war einer der beliebtesten Anlaufpunkte für Flugzeugbeobachter, Abholer und Bringer, die ihre Lieben live bei Landung oder Start erleben wollten. Doch seit Corona versperrt ein einfaches Schild den Zugang.

Darauf steht: „Die Corona-Pandemie und ihre wirtschaftlichen Folgen haben den Flughafen Düsseldorf gezwungen, sein Serviceangebot anzupassen. Der Besuch auf unserer Flughafenterrasse sowie die Teilnahme an einer Airport-Tour sind daher bis auf Weiteres nicht mehr möglich.“ Ein großer Wunsch sei es, „unseren Gästen wieder die Möglichkeit eines Besuchs zu bieten.“ Seitdem stellen sich viele die Frage, wann die Terrasse wieder eröffnet wird. Dafür gibt es aber eine Trost-Maßnahme vom Airport.

Mit der Wiedereröffnung der Besucherterrasse kann der Flughafen Düsseldorf im Moment zwar noch nicht dienen – dafür öffnet er aber wieder die Terrasse an der „Station Airport“, einer Veranstaltungslocation am Bahnhof des Flughafens.

Flughafen-Besucher jubeln!

„An den letzten drei Wochenenden der Sommerferien“ soll die Terrasse wieder geöffnet werden – also am 9./10. August, am 16./17. August und am 23./24. August.

„Über diese Nachricht freue ich mich riesig“, schrieb so eine Userin. „Mega schön! Wir kommen auf jeden Fall“, freut sich auch ein weiter Fan. Anderen wiederum ist die Möglichkeit, die Flugzeuge live aus guter Position beobachten zu können, sogar bares Geld wert: „Wenn diese Terrasse wieder öffnen würde, wäre ich gerne bereit sogar 15 Euro Eintritt pro Tag zu zahlen“, schreibt einer.