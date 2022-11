Größte Flughäfen der Welt: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren weltweit

Für Reisen nutzte sehr viele Menschen weltweit auch aktuell noch das Flugzeug. Dafür brauchen sie selbstredend auch einen Flughafen, von dem aus sie in die weite Welt fliegen können. Doch für einen Flug zu weit entfernten Zielen können die Fluggäste nicht jeden Airport aufsuchen. Je weiter der Flug, desto größer muss oft der Flughafen sein.

So sind gigantische Flughäfen entstanden, die sich zweifelsohne als Drehkreuze bezeichnen können. Doch wo befinden sich eigentlich die größten Flughäfen der Welt? Wir verraten es dir in diesem Ranking, das sich auf das Passagieraufkommen des jeweiligen Flughafens im Jahr 2021 bezieht.

Platz 10: Las Vegas (LAS), USA

Wir beginnen dieses Ranking in den Vereinigten Staaten von Amerika, genauer in der Glücksspielmetropole Las Vegas. Nicht nur die Stadt in Nevada ist offensichtlich bei Reisenden beliebt, sondern auch der Flughafen. Stolze 39,75 Millionen Passagiere wurden an dem Airport im Jahr 2021 abgefertigt.

Der Flughafen in Las Vegas hat damit jeden Flughafen aus Europa deutlich hinter sich gelassen. Der Abstand zu den folgenden Plätzen in diesem Ranking ist recht gering. Sollte das Passagieraufkommen an dem Flughafen noch weiter gesteigert werden können, wäre noch eine Positionsverbesserung drin.

Platz 9: Chengdu (CTU), China

Aus den USA geht es nach China. Kaum jemanden dürfte es verwundern, dass die Volksrepublik als bevölkerungsreichstes Land der Welt gleich mehrere Flughäfen hat, die dank ihrer vielen Passagiere in diesem Ranking platziert sind. Den Airport in Chengdu suchten 2021 40,12 Millionen Fluggäste auf.

Im Vergleich zu 2020 ist das ein Minus von 620.000 Passagieren. Im Gegensatz zu anderen Flughäfen in diesem Ranking, könnte der Airport in Chengdu demnach seine Zahlen von 2020 auf 2021 nicht erhöhen.

+++ Größte Flughäfen NRW: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren in Nordrhein-Westfalen +++

Platz 8: Guangzhou (CAN), China

Auch Platz acht befindet sich wieder in der Volksrepublik China. 40,26 Millionen Passagiere konnten hier für 2021 verzeichnet werden. Die Passagierzahlen in Guangzhou lassen demnach deutlich zu wünschen übrig.

So wenige Passagiere hatten den Flughafen in Guangzhou seit dem Jahr 2010 nicht mehr aufgesucht. 2021 waren es immerhin noch 43,77 Millionen Reisende. Wie der Flughafen in Chengdu musste also auch das zweite chinesische Drehkreuz in diesem Ranking erneut einen Verlust im Vergleich zum Vorjahr hinnehmen.

Platz 7: Orlando (MCO), USA

Wer nun denkt, dass er auf Platz sieben einen Flughafen präsentiert bekommt, der sich nicht in den USA oder China befindet, der irrt. Denn auf diesem Platz im hinteren Bereich des Rankings hat sich der Airport in Orlando platziert.

Im Vorjahr verzeichnete der MCO 40,35 Millionen Passagiere. Der Abstand zu Platz zehn ist also recht gering. Ob der Airport sein Passagieraufkommen weiter erhöhen und damit seine Position behalten kann, bleibt abzuwarten.

Die Flughäfen leiden noch immer unter der Corona-Pandemie. (Symbolbild) Foto: IMAGO / NurPhoto

Platz 6: Charlotte (CLT), USA

Wir bleiben in den USA. Von Orlando geht es zu dem Drehkreuz in Charlotte. Der Airport konnte sich im Mittelfeld des Rankings der größten Airports der Welt nach Passagieraufkommen einreihen.

Im Jahr 2021 suchten den Airport 43,3 Millionen Reisende auf. Somit kann der Flughafen mit den größten Drehkreuzen in den USA – zumindest aktuell – bei weitem nicht mithalten.

Platz 5: Los Angeles (LAX), USA

Von der Westküste geht es zum fünften Platz des Rankings zur Ostküste der Vereinigten Staaten von Amerika. Der Flughafen von Los Angeles gehört sicher zu den bekannteren Drehkreuzen der Welt. 48,01 Millionen Passagiere waren hier im Vorjahr unterwegs.

Vor der Corona-Pandemie war das Passagieraufkommen am LAX deutlich höher. Bis auf die Jahre 2020 und 2021 wurden seit 2008 immer mehr als 50 Millionen Reisende an dem Flughafen von L.A. abgefertigt.

+++ Größte Flughäfen in Deutschland: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren in der Bundesrepublik +++

Platz 4: Chicago (ORD), USA

Wir bleiben in den USA. Das Treppchen nur knapp verpasst hat der Airport von Orlando. Der Abstand nach oben und unten ist aber bereits deutlich. 54,02 Millionen Passagiere suchten den Flughafen im Vorjahr auf.

Auch am ORD hat die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen. So waren hier im Jahr 2019 noch 84,56 Millionen Reisende unterwegs. Wenn der Flughafen wieder das Vorkrisenniveau wieder erreichen kann, dürfte sich das Ranking der größten Flughäfen der Welt deutlich verändern.

Der Flughafen in Chicago gehört zu den größten Airports der Welt. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Platz 3: Denver (DEN), USA

Das Treppchen dieses Rankings beginnt mit dem Drehkreuz in Denver. An dem Flughafen wurden 2021 58,83 Millionen Passagiere abgefertigt.

Im Vergleich zu 2020 konnte der Airport ein deutliches Wachstum verzeichnen. In dem ersten Corona-Jahr hatten den DEN nur 33,74 Millionen Reisende für ihre Flüge genutzt. Die Passagierzahlen lagen im Jahr 2019 – also vor der Pandemie – noch bei 69,02 Millionen. Damals lag der Airport in dem Ranking noch hinter denen in Chicago, Los Angeles und Guangzhou.

Platz 2: Dallas/Fort Worth (DFW), USA

Der zweitgrößte Flughafen der Welt ist der Airport in Dalls/Fort Worth. Hier waren im Vorjahr 62,47 Millionen Passagiere unterwegs. Die Diskrepanz zum ersten Platz dieses Rankings ist dennoch beträchtlich.

2020 zählte das Drehkreuz 39,36 Millionen Reisende. Vor der Pandemie waren es im Jahr 2019 75,07 Millionen und damit weniger als an den Flughäfen in Chicago oder Los Angeles. Der zweite Platz ist für den DFW also ein voller Erfolg.

Platz 1: Atlanta (ATL), USA

Der größte Flughafen der Welt ist der Airport in Atlanta. Seit Jahren dominiert das Drehkreuz im Süden der Vereinigten Staaten von Amerika dieses Ranking. Im Vorjahr wurden am ATL 75,7 Millionen Fluggäste gezählt.

Die Passagierzahlen sind auch hier noch nicht auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie, haben sich seit dem Jahr 2020 (42,92 Millionen) aber fast verdoppelt. Vor der Pandemie hatte der Flughafen in Atlanta jeweils in den 2015, 2016, 2017 und 2018 die 100-Millionen-Marke geknackt.

Platz Flughafen Land Passagiere in 2021 1. Atlanta (ATL) USA 75,7 Millionen 2. Dallas/Fort Worth (DFW) USA 62,47 Millionen 3. Denver (DEN) USA 58,83 Millionen 4. Chicago (ORD) USA 54,02 Millionen 5. Los Angeles (LAX) USA 48,01 Millionen 6. Charlotte (CLT) USA 43,3 Millionen 7. Orlando (MCO) USA 40,35 Millionen 8. Guangzhou (CAN) China 40,26 Millionen 9. Chengdu (CTU) China 40,12 Millionen 10. Las Vegas (LAS) USA 39,75 Millionen Die größten Flughäfen der Welt nach Passagieraufkommen in der Tabelle

Quelle: Statista

Unter den größten Flughäfen der Welt befindet sich kein Airport aus Europa. Doch hier zeigen wir dir, welche die größten Flughäfen des Kontinents sind.>>>