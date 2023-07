Reichste Familien der Welt: Die zehn wohlhabendsten Clans auf der Erde 2023

Viele der reichsten Menschen der Welt haben ihr Vermögen nicht allein erwirtschaftet, sondern mit Unterstützung ihrer Angehörigen. Die reichsten Familien der Welt verfügen in Summe über einen Großteil des globalen Wohlstands. Zwar zählen auch die Familien Van Damme, De Spoelberch und De Mevius, Inhaber der weltweit größten Bier-Brauerei Anheuser-Busch InBev, sowie die Familie Ferroro – Besitzer des Süßwaren-Unternehmens Ferrero – oder auch Familie Pritzker („Hyatt Hotels“) zu den reichsten Familien der Welt, auf die zehn vordersten Plätze der Rangliste haben sie es jedoch nicht geschafft.

Zu den zehn reichsten Familien der Welt gehören auch keine deutschen Clans, dafür tummeln sich gleich drei deutsche Familien unter den 20 reichsten Familien der Welt. Welche das sind, verraten wir euch natürlich auch. Doch in diesem Ranking werden zuvorderst die zehn reichsten Familien der Welt vorgestellt. Als Grundlage hierfür dienen statistische Erhebungen zu dem jeweiligen Familienvermögen aus dem Jahr 2022.

Platz 10: Familie Hoffmann-Oeri (Schweiz)

Familie Hoffmann-Oeri belegt Rang 10 in der Liste der reichsten Familien der Welt (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/KEYSTONE

Das Pharmazie-Unternehmen Roche aus der Schweiz gehört zu den größten Pharma-Konzernen der Welt. Zudem stellt Roche Reagenzien und Geräte für medizinische Untersuchungen her. Mit 50,1 Prozent der Anteile an der Roche-Holding hält die Familie Hoffmann-Oeri die Mehrheit an dem Unternehmen, was ihnen ein Milliarden-Vermögen bescherte.

Durch die Hochzeit von Jakob Oeri mit Vera Hoffmann, der Enkelin des Roche-Gründers Fritz Hoffmann, ging der Pharma-Konzern in den Besitz der Familie Hoffmann-Oeri über. Ihr Vermögen beläuft sich auf 45,1 Milliarden US-Dollar, was gleichbedeutend mit Platz 10 der Rangliste der reichsten Familien der Welt ist.

Platz 9: Familie Thomson (Kanada)

Familie Thomson belegt Platz 9 in der Liste der reichsten Familien der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Mit der weltweit agierenden Nachrichtenagentur Reuters wird vermutlich jeder im Laufe seines Lebens etliche Male in Berührung kommen, der sich für journalistisch aufbereitete Nachrichten interessiert. Dahinter steckt der Medienkonzern Thomson Reuters mit Hauptsitzen in New York und Toronto (Kanada).

Kontrolliert wird das Unternehmen von der Familie Thomson, die dadurch ein beträchtliches Vermögen erwirtschaftet hat und zu den reichsten Familien der Welt zählt. Die Familie hält durch eine Investmentfirma 55 Prozent der Anteile an Thomson Reuters und verfügt über ein Vermögen in Höhe von 53,9 Milliarden US-Dollar. Damit belegt Familie Thomson Platz 9 in der Liste der reichsten Familien der Welt.

Platz 8: Familie Cargill/MacMillan (USA)

Die Familien Cargill und MacMillan liegen auf Platz 8 der Liste der reichsten Familien der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Belga

Auch die Familie Cargill/MacMillan aus den USA gehört zu den reichsten der Welt. Ihnen gehört das global agierende Handelsunternehmen Cargill mit Hauptsitz im US-Bundesstaat Minnesota. Cargill blickt auf eine lange Tradition zurück und wurde direkt zum Ende des amerikanischen Bürgerkriegs im Jahr 1865 gegründet. Cargill handelt mit Lebens- und Futtermitteln sowie nachwachsenden Rohstoffen und ist die größte nicht börsennotierte Gesellschaft in den USA.

Inzwischen befasst sich Cargill auch mit Finanzdienstleistungen und unterhält auch Unternehmen an zwölf Standorten in Deutschland. All dies hat dafür gesorgt, dass die Familien Cargill und MacMillan mit einem Vermögen von 65,2 Milliarden US-Dollar zu den reichsten Familien der Welt zählen. Sie liegen auf Platz 8 der Rangliste der reichsten Menschen der Welt.

Platz 7: Familie Wertheimer (Frankreich)

Familie Wertheimer, Besitzer des Mode-Konzerns Chanel, belegen Platz 7 in der Liste der reichsten Familien der Welt (Symbolfoto). Foto: imago sportfotodienst

Auf Platz 7 der reichsten Familien der Welt steht einer von nur drei europäischen Clans: Die Brüder Alain und Gérard Wertheimer sind die alleinigen Eigentümer des französischen Mode-Konzerns Chanel, der seinen Hauptsitz in der Nähe von Paris hat. Die beiden Wertheimer-Brüder sind Enkel von Pierre Wertheimer, eines einstigen Geschäftspartners der Firmen-Gründerin Coco Chanel. Dieses Vermächtnis hat ihnen ein immenses Vermögen verschafft.

Nach ihrem Tod übernahmen Alain und Gérard Wertheimer das Unternehmen und sorgten mit tatkräftiger Unterstützung von Karl Lagerfeld dafür, dass Chanel sein bis dato angestaubtes Image loswurde und zu alten Glanzzeiten zurückkehrte. Das Vermögen der Familie Wertheimer liegt bei 79 Milliarden US-Dollar. Damit belegen Alain und Gérard Wertheimer Platz 7 in der Rangliste der reichsten Familien der Welt.

Platz 6: Familie Ambani (Indien)

Familie Ambani rangiert auf Platz 6 der Liste der reichsten Familien der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/NurPhoto

Das größte private Unternehmen Indiens hat der Familie Ambani zu enormen Reichtum verholfen und sie zu einer der reichsten Familien der Welt gemacht. Das im Jahr 1966 von Dhirubhai Ambani gegründete Unternehmen „Reliance Industries“ befasst sich vor allem mit der Herstellung von chemischen Produkten aus Erdgas sowie Textilien und inzwischen auch dem Einzelhandel sowie der Telekommunikation. Im Jahr 1977 wagte Dhirubhai Ambani den Börsengang des Unternehmens. Nachdem Dhirubhai Ambani im Jahr 2002 im Alter von 69 Jahren gestorben ist, übernahmen seine beiden Söhne Mukesh Ambani und Anil Ambani das Unternehmen.

Da es zwischen den beiden Ambani-Brüdern jedoch zahlreiche Streitereien gab, entschieden sie sich dazu, „Reliance Industries“ zu teilen. Seitdem leitet Mukesh Ambani „Reliance Industries“, während sein Bruder Anil Ambani Chef der „Reliance – Anil Dhirubhai Ambani Group“ ist. Der Familie Ambani – Dhirubhai Ambani hinterließ auch zwei Töchter – gehört ein Vermögen in Höhe von 84,6 Milliarden US-Dollar. Damit belegt Familie Ambani Platz 6 in der Rangliste der reichsten Familien der Welt.

Weitere interessante Themen:

Die reichsten Deutschen 2023

Die reichsten Länder der Welt 2023 nach BIP pro Kopf

Platz 5: Familie Hermès/Dumas (Frankreich)

Die Familien Hermès und Dumas, Besitzer des Konzerns Hermès, belegen Rang 5 in der Liste der reichsten Familien der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Das von Axel Dumas und Emile Hermès geleitete Unternehmen Hermès mit Sitz in Paris (Frankreich) verkauft vor allem Luxus-Modeartikel. Der große wirtschaftliche Erfolg von Hermès hat dazu geführt, dass die Familien Hermès und Dumas über ein großes Vermögen verfügen und zu den reichsten Familien der Welt gehören. Trotz des gleichen Namens hat das Unternehmen nichts mit dem deutschen Hermes-Paketversand zu tun, sondern geht auf Firmengründer Thierry Hermès zurück, der das Familien-Unternehmen im Jahr 1837 gründete.

Hermès-Produkte gibt es ausschließlich in firmeneigenen Boutiquen, sowie in Hermès-Verkaufsflächen in gehobenen Kaufhäusern, dem Hermès-Onlineshop sowie in autorisierten Fachgeschäften zu kaufen. Weltweit gibt es rund 315 Hermès-Boutiquen, davon 16 in Deutschland. Dies sorgte dafür, dass die Familien Hermès und Dumas über ein Vermögen in Höhe von 94,6 Milliarden US-Dollar verfügen. Damit belegen sie im Ranking der reichsten Familien der Welt Platz 5 und sind zugleich die reichste Familie in Europa.

Platz 4: Familie Al Saud (Saudi-Arabien)

Die Familie al Saud um den saudi-arabischen König Salman ibn Abd al-Aziz belegt Rang 4 der Liste der reichsten Familien der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/APAimages

Auf die Familie Al Saud ist die seit 1735 existierende arabische Dynastie auf der Arabischen Halbinsel zurückzuführen. Zudem sind die Saud seit dem Jahr 1932 die Herrscherdynastie des Königreiches Saudi-Arabien, das auch deshalb diesen Namen trägt. Durch die reichen Erdölvorkommen gehört die Familie Al Saud, zu der rund 15.000 Menschen zählen, zu den reichsten Familien der Welt. Ihr Vermögen beläuft sich auf 105 Milliarden US-Dollar, was gleichbedeutend mit Platz 4 in der Liste der reichsten Familien der Welt ist.

Platz 3: Familie Koch (USA)

Familie Koch, denen das Unternehmen Koch Industries gehört, liegen auf Rang 3 der Liste der reichsten Familien der Welt (Symbolfoto). Foto: imago images/ZUMA Wire

Das von dem US-amerikanischen Chemieingenieur Fred C. Koch 1925 gegründete Unternehmen Koch Industries hat der Familie Koch ein enormes Vermögen beschert und befindet sich noch immer im Familienbesitz. Koch Industries ist ein Mischunternehmen, das Tochterbetriebe in ganz verschiedenen Wirtschaftsbranchen besitzt. Unter anderem ist Koch Industries in den Produktionsbereichen Erdöl, Erdgas, Chemie, Energie, Asphalt, Kunstdünger, Nahrungsmittel und Kunststoff aktiv.

Seit dem Tod des Firmengründers gehört das Familien-Unternehmen seinen beiden Söhnen bzw. der Witwe eines der beiden Söhne und dessen drei Kindern. Das Vermögen der Familie Koch liegt bei 128,8 Milliarden US-Dollar. Damit steht Familie Koch auf Rang 3 der Liste der reichsten Familien der Welt.

Platz 2: Familie Mars (USA)

Familie Mars liegt auf Platz 2 der reichsten Familien der Welt (Symbolfoto). Foto: IMAGO/ITAR-TASS

Familie Mars ist schon allein aufgrund des Namens untrennbar mit dem populären Schokoriegel verbunden. Und tatsächlich hat der US-amerikanische Nahrungsmittelkonzern, der zudem auch Getränke, Tierfutter und Pflanzenpflegeprodukte produziert, Mars, Snickers, Milky Way und Co. erfunden. Im Jahr 1911 gründete das Ehepaar Mars ihr Unternehmen, das ihnen zu einem Milliarden-Vermögen verhalf und sie zu einem der reichsten Familien der Welt machte.

Als ihr Sohn Forrest im Jahr 1923 die Rezeptur eines Milchshakes änderte, entstand daraus Milky Way. Im Jahr 1930 folgte der nach dem Lieblingspferd der Familie Mars benannte Schokoriegel Snickers. Vergleichsweise spät, erst im Jahr 1932, entstand dann auch der Mars-Schokoriegel. Familie Mars erfand auch M&M’s, übernahm im Jahr 1935 den britischen Hundefutter-Hersteller Chappi und in den folgenden Jahrzehnten fast alle weiteren bekannten Tierfuttermarken wie Kitekat, Sheba, Whiskas, Frolic, Cesar und Pedigree. Zudem stieg Familie Mars mit der Marke „Uncle Ben’s“ auch in das Reisgeschäft ein. Auch die Marke „Mirácoli“ gehört inzwischen zu dem Familien-Imperium. Das Vermögen von Familie Mars beläuft sich auf 160 Milliarden US-Dollar. Damit belegt Familie Mars in dem Ranking der reichsten Familien der Welt Platz 2.

Die reichste Familie der Welt: Familie Walton (USA)

Familie Walton, in deren Besitz sich der Einzelhandels-Konzern Walmart befindet, ist die reichste Familie der Welt (Symbolfoto). Foto: imago images/Jim West

Der von Sam Walton gegründete Einzelhandelskonzern Walmart ist nicht nur das weltweit umsatzstärkste Unternehmen, sondern sorgt auch dafür, dass Familie Walton die mit Abstand reichste Familie der Welt ist. Der Umsatz von Walmart beträgt allein im Geschäftsjahr 2023 611 Milliarden US-Dollar, der Gewinn lag bei 11,7 Milliarden US-Dollar. Damit ist Walmart das wertvollste klassische Einzelhandels-Unternehmen der Welt und mit über zwei Millionen Angestellten der größte private Arbeitgeber der Welt.

Die Erfolgsgeschichte von Walmart hat dazu geführt, dass Familie Walton mit einem Vermögen in Höhe von 224,5 Milliarden US-Dollar die mit Abstand reichste Familie der Welt ist. Der Name des Unternehmens Walmart leitet sich übrigens von dem Namen des Gründers Sam Walton ab (Walton’s Market).

Platz Familie Unternehmen Vermögen (in US-Dollar) 1. Walton Walmart 224,5 Milliarden 2. Mars Mars 160,0 Milliarden 3. Koch Koch Industries 128,8 Milliarden 4. Al Saud Öl 105,0 Milliarden 5. Hermès/Dumas Hermès 94,6 Milliarden 6. Ambani Reliance Industries 84,6 Milliarden 7. Wertheimer Chanel 79,0 Milliarden 8. Cargill/MacMillan Cargill 65,2 Milliarden 9. Thomson Thomson Reuters 53,9 Milliarden 10. Hoffmann-Oeri Roche 45,1 Milliarden Die zehn reichsten Familien der Welt nach Vermögen

Unter den zehn reichsten Familien der Welt befinden sich lediglich drei europäische Clans, jedoch keine Familie aus Deutschland. Jedoch liegt mit Familie Albrecht – den Erben der Gründer von Aldi Nord und Aldi Süd – eine deutsche Familie auf Rang 11 der reichsten Familien der Welt. Ihr Vermögen beläuft sich auf 41,4 Milliarden US-Dollar.

Auf Platz 14 der Rangliste der reichsten Familien der Welt steht mit der Familie Boehringer und von Baumbach eine weitere deutsche Familie. Ihr Vermögen beläuft sich dank des riesigen Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim auf 36,6 Milliarden US-Dollar. Ebenfalls zu den 20 reichsten Familien der Welt gehört Familie Quandt um die BMW-Erben Susanne Klatten und Stefan Quandt auf Platz 16. Deren Vermögen beträgt 36 Milliarden US-Dollar.

Wer die reichsten Familien der Welt sind, wäre damit also geklärt. Doch von den Mitgliedern der zehn reichsten Familien der Welt gehört keiner zu den wohlhabendsten Menschen auf dem Globus. Wer die zehn reichsten Menschen der Welt sind, erfährst du hier.>>>