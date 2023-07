Die zehn reichsten Menschen der Welt 2023

Reichste Menschen der Welt – kaum ein Thema interessiert und fasziniert so viele Menschen wie dieses. Wer ist der reichste Mensch der Welt 2023? Und wer gehört ansonsten zu den reichsten Menschen der Welt? Wir liefern Antworten auf diese Fragen. Ob Elon Musk, Steve Ballmer oder Mark Zuckerberg – sie zählen nicht nur zu den wohlhabendsten, sondern auch den bekanntesten Superreichen der Welt. Doch wer von ihnen ist der reichste Mensch der Welt? Wir klären auf. So viel vorab: Deutsche sucht man in der Rangliste der reichsten Menschen der Welt 2023 auf den vorderen Plätzen vergeblich.

Auffällig ist hingegen, dass viele US-amerikanische Unternehmer zu den reichsten Menschen der Welt 2023 zählen. Trotzdem sucht man Milliardäre wie Sergey Brin, einer von zwei Google-Gründern, den einstigen New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg, der mit seinem Finanzdaten-Unternehmen ein Milliarden-Vermögen erwirtschaftete, oder auch Mukesh Ambani, Vorstandsvorsitzender des Konglomerats Reliance Industries, vergeblich in der Rangliste der zehn reichsten Menschen der Welt 2023. Als Grundlage für die Liste der zehn reichsten Menschen der Welt 2023 dienen Daten des renommierten Wirtschaftsmagazins Forbes, die täglich angepasst werden.

Platz 10: Carlos Slim Helú (Mexiko)

Carlos Slim Helú rangiert auf Platz 10 der Liste der reichsten Menschen der Welt 2023. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Mit Carlos Slim Helú liegt ein mexikanischer Unternehmer und Milliardär auf Platz 10 der Rangliste der reichsten Menschen der Welt 2023, den hierzulande kaum jemand kennen dürfte. Carlos Slim Helú hat sein beträchtliches Gesamtvermögen, das bei rund 101,3 Milliarden US-Dollar liegt, fast ausnahmslos in seinem Heimatland erwirtschaftet – vor allen Dingen im Bereich der Telekommunikation.

Der Milliardär bekam von seinem Vater bereits ein riesiges Gesamtvermögen vererbt. Dank dessen konnte Carlos Slim Helú 1990 als Kopf eines Konsortiums die privatisierte mexikanische Telefongesellschaft aufkaufen. Seitdem kontrolliert der Milliardär den Markt und hat auch in diverse andere Branchen investiert sowie Unternehmen aufgekauft. Dadurch ist Carlos Slim Helú rasch zu einem der reichsten Menschen der Welt aufgestiegen und gilt auch als der reichste Mexikaner. In den Jahren 2007, 2010 und 2011 war der Milliardär sogar der reichste Mensch der Welt.

Platz 9: Larry Page (USA)

Google-Mitbegründer Larry Page steht auf Platz 9 der Liste der reichsten Menschen der Welt 2023. Foto: imago images/MediaPunch

Mit einem Vermögen von 101,8 Milliarden US-Dollar steht Larry Page, einer der beiden Google-Entwickler, auf Platz 9 der Rangliste der reichsten Menschen der Welt 2023. Zudem leitete der Milliardär zusammen mit dem Google-Co-Gründer Sergey Brin bis Dezember 2019 gut vier Jahre lang den Mutterkonzern Alphabet als CEO.

Während Brin mit einem Gesamtvermögen von 96,7 Milliarden US-Dollar „nur“ auf Platz 12 in der Rangliste der reichsten Menschen der Welt 2023 taxiert wird, schaffte Larry Page sogar den Sprung auf Rang 9 des Rankings. Im Jahr 2022 lag der Milliardär Larry Page sogar noch auf Platz 6 der Liste der reichsten Menschen der Welt.

Platz 8: Mark Zuckerberg (USA)

Facebook-Gründer Mark Zuckerberg liegt auf Rang 8 der Liste der reichsten Menschen der Welt 2023. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Wer den Facebook-Gründer und Meta-Chef Mark Zuckerberg weiter vorn in der Rangliste der reichsten Menschen der Welt erwartet hatte, wird enttäuscht. Doch der am 14. Mai 1984 geborene Milliardär ist dafür der Jüngste im Bunde der Superreichen.

Neben Facebook gehören unter anderem auch Instagram und Whatsapp zum Meta-Konzern Zuckerbergs Gesamtvermögen beträgt 103 Milliarden US-Dollar. Nur einen Tag nach dem Börsengang von Facebook im Jahr 2012 heiratete Mark Zuckerberg seine Freundin Priscilla Chan, mit der er drei Kinder hat.

Platz 7: Steve Ballmer (USA)

Steve Ballmer, langjähriger Microsoft-Manager, belegt Rang 7 der Liste der reichsten Menschen der Welt 2023. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Steve Ballmer wurde im Alter von nur 24 Jahren im Jahr 1980 der erste Microsoft-Manager und leitete den Konzern als CEO von 2000 bis 2014. Als enger Vertrauter von Microsoft-Gründer Bill Gates hat es Steve Ballmer zu einem enormen Gesamtvermögen geschafft und liegt in der Rangliste der reichsten Menschen der Welt 2023 auf Platz 7.

Das Gesamtvermögen von Steve Ballmer soll bei 103,1 Milliarden US-Dollar liegen, obwohl sich der Milliardär im Jahr 2014 komplett von Microsoft zurückgezogen hat. Im gleichen Jahr kaufte der superreiche Steve Ballmer für zwei Milliarden US-Dollar den Basketball-Club Los Angeles Clippers, der in der NBA spielt. Trotz dessen gilt der Milliardär weiterhin als einer der reichsten Menschen der Welt 2023.

Platz 6: Warren Buffett (USA)

Warren Buffett gilt als einer der größten Investoren aller Zeiten und steht auf Platz 6 der Liste der reichsten Menschen der Welt 2023. Foto: imago images/A/Photoshot

Sein Gespür für Investments ist wohl einmalig: Warren Buffett gilt als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten und ist einer der reichsten Menschen der Welt 2023. In der Rangliste der reichsten Menschen der Welt 2023 steht der Superreiche mit einem Vermögen in Höhe von 114,9 Milliarden US-Dollar auf Platz 6.

Obwohl Warren Buffett inzwischen über 90 Jahre alt ist, leitet er noch immer die riesige Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway. Der als ausgesprochener Menschenfreund geltende Milliardär hat angekündigt, mehr als 99 Prozent seines Vermögens für wohltätige Zwecke zu spenden. Allein bis zum Jahr 2022 hat er 48 Milliarden US-Dollar für den guten Zweck gespendet. Ein edler Schritt von einem der reichsten Menschen der Welt.

Platz 5: Bill Gates (USA)

Microsoft-Gründer Bill Gates belegt Platz 5 in der Liste der reichsten Menschen der Welt 2023. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Mit 19 Jahren gründete Bill Gates das Technologie-Unternehmen Microsoft und machte damit ein Milliarden-Gesamtvermögen. Seitdem ist Bill Gates das Gesicht von Microsoft und sein Name untrennbar mit dem Konzern verbunden – und der Milliardär einer der reichsten Menschen der Welt. Das Gesamtvermögen des Superreichen beläuft sich auf 118,4 Milliarden US-Dollar, was zu Platz 5 in der Rangliste der reichsten Menschen der Welt reicht.

Zusammen mit dem zweieinhalb Jahre älteren Paul Allen gründete Bill Gates 1975 Microsoft. Obwohl Allen von 1975 bis 1983 im Microsoft-Vorstand saß, kam er „nur“ auf ein Vermögen von rund 17,5 Milliarden Euro, bis er im Jahr 2018 an einer Krankheit starb. Bill Gates zog sich im Jahr 2008 aus dem operativen Geschäft von Microsoft zurück und gilt – wie Warren Buffett – als großer Menschenfreund. Eigenen Angaben zufolge will der Milliardär bis zu seinem Lebensende 95 Prozent seines Vermögens für wohltätige Zwecke spenden. Das dürfte nichts daran ändern, dass Bill Gates einer der reichsten Menschen der Welt bleibt.

Platz 4: Larry Ellison (USA)

Larry Ellison, der Gründer von Oracle, steht auf Platz 4 der Liste der reichsten Menschen der Welt 2023. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Auf Platz 4 der Rangliste der reichsten Menschen der Welt 2023 landet Larry Ellison. Er ist der Gründer und langjährige CEO des Software-Unternehmens Oracle. Ellisons Gesamtvermögen liegt bei 145 Milliarden US-Dollar, wodurch er seit der Jahrtausendwende ununterbrochen zu den 15 reichsten Menschen der Welt zählt.

Aufsehen erregte der Milliardär in den vergangenen Jahren vor allem dadurch, dass er im Jahr 2012 eine der acht Vulkan-Inseln auf Hawaii für 300 Millionen US-Dollar kaufte und im Dezember 2020 seinen Wohnsitz dorthin verlegte. Zudem will der Superreiche – wie auch Bill Gates und Warren Buffett – als einer der reichsten Menschen der Welt einen Großteil seines Vermögens für wohltätige Zwecke spenden.

Platz 3: Jeff Bezos (USA)

Jeff Bezos, der Amazon-Gründer, steht auf Rang 3 der Liste der reichsten Menschen der Welt 2023. Foto: IMAGO/Landmark Media

Sein Name und sein Gesicht sind untrennbar mit dem wohl größten Online-Versandhändler der Welt verbunden: Amazon. Jeff Bezos gründete im Alter von 30 Jahren im Jahr 1994 Amazon und entwickelte ihn zu dem wohl bekanntesten und größten Online-Versandhandel der Welt. Dadurch ist der Milliardär zu einem der reichsten Menschen der Welt aufgestiegen.

Durch die stetige Weiterentwicklung – inzwischen hat Amazon neben einem eigenen Streaming-Angebot oder einer eigenen Fluglinie diverse weitere Branchen erschlossen – hat sich auch das Gesamtvermögen von Jeff Bezos enorm vergrößert. Mit einem Gesamtvermögen von 152,4 Milliarden US-Dollar belegt Jeff Bezos Platz 3 in der Rangliste der reichsten Menschen der Welt 2023. Und angesichts des enormen Wachstums von Amazon ist nicht auszuschließen, dass der Superreiche eines Tages der reichste Mensch der Welt wird.

Platz 2: Bernard Arnault (Frankreich)

Bernard Arnault belegt Platz 2 in der Liste der reichsten Menschen der Welt 2023. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Der einzige Europäer in der Rangliste der zehn reichsten Menschen der Welt 2023 ist Bernard Arnault aus Frankreich. Der studierte Ingenieur hat mit seinem Luxusgüter-Konzern LVMH ein Milliarden-Gesamtvermögen erwirtschaftet. Der Milliardär ist Mehrheitseigner von bekannten Luxus-Marken wie Christian Dior (Mode und Parfüm), Louis Vuitton (Koffer und Reisegepäck), Moët & Chandon (Champagner) oder Hennessy (Cognac).

Ende des Jahres 2022 galt der Superreiche sogar als der reichste Mensch der Welt. Sein Gesamtvermögen beläuft sich auf 222,8 Milliarden US-Dollar, was für Platz 2 in der Rangliste der zehn reichsten Menschen der Welt 2023 reicht. Nach dem Brand der weltberühmten Pariser Kathedrale Notre Dame im Jahr 2019 hat Bernard Arnault 200 Millionen Euro für den Wiederaufbau gespendet. Trotz dessen zählt der Milliardär weiterhin zu den reichsten Menschen der Welt.

Der reichste Mensch der Welt: Elon Musk (Südafrika)

Elon Musk ist der reichste Mensch der Welt 2023. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Kaum ein Superreicher polarisiert derart extrem wie Elon Musk. Seinem Wohlstand konnte dies nichts anhaben, in der Rangliste der reichsten Menschen der Welt 2023 belegt Elon Musk Platz 1 und ist damit der reichste Mensch der Welt 2023. Sein Gesamtvermögen liegt bei 245,9 Milliarden US-Dollar.

Der Milliardär, der neben der südafrikanischen und der kanadischen auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt, erlangte seine ersten Meriten als Mitinhaber, technischer Leiter und Mitbegründer von X.com, dem Vorgänger des Bezahldienstes PayPal. Zudem war der Superreiche Leiter des Raumfahrtunternehmens SpaceX und des Elektroautoherstellers Tesla. Schon dadurch stieg Elon Musk zu einem der reichsten Menschen der Welt auf.

Darüber hinaus ist der Milliardär an elf weiteren Unternehmen in führender Position beteiligt. Großes Aufsehen erregte der Kauf des Mikrobloggingdienstes Twitter im Jahr 2022 für 44 Milliarden US-Dollar. Seitdem wurde immer wieder Kritik laut, dass Elon Musk willkürlich die Meinungs- und Pressefreiheit auf Twitter einschränke und zum Teil krude Thesen verbreite. Durch den Kauf von Twitter verlor Elon Musk vorübergehend seinen Status als der reichste Mensch der Welt an Bernard Arnault, doch inzwischen führt der Milliardär die Rangliste der reichsten Menschen der Welt 2023 wieder an.

Platz Person Unternehmen Vermögen (in US-Dollar) 1. Elon Musk X.com, SpaceX, Tesla, Twitter 245,9 Milliarden 2. Bernard Arnault (und Familie) Christian Dior, Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy 222,8 Milliarden 3. Jeff Bezos Amazon 152,4 Milliarden 4. Larry Ellison Oracle 145,0 Milliarden 5. Bill Gates Microsoft 118,4 Milliarden 6. Warren Buffett Berkshire Hathaway 114,9 Milliarden 7. Steve Ballmer Microsoft 103,1 Milliarden 8. Mark Zuckerberg Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) 103,0 Milliarden 9. Larry Page Google 101,8 Milliarden 10. Carlos Slim Helú (und Familie) Grupo Carso 101,3 Milliarden Die zehn reichsten Menschen der Welt 2023 nach Vermögen

Wer die zehn reichsten Menschen der Welt 2023 sind und wodurch sie zu einem solch enormen Gesamtvermögen gelangt sind, hast du nun erfahren.