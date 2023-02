Die 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten: Diese Blockbuster spielten Milliarden an den Kinokassen ein

Egal, wie viele neue Streaming-Dienste neu dazu kommen – das Film-Erlebnis auf der großen Leinwand können sie nicht ersetzen. Die großen Blockbuster à la „Disney“, „Marvel“ und Co. locken die Zuschauer noch immer in Scharen ins Kino. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache – allein 7 der 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten erschienen in den letzten 10 Jahren.

Es ist gar nicht lange her, da war es etwas besonderes, wenn ein Film ein Einspielergebnis von über einer Milliarde US-Dollar erzielen konnte. Doch mittlerweile ist das bereits mehr als 50 Filmen gelungen – sechs von ihnen haben sogar die 2-Milliarden-Marke geknackt. Ein Regisseur ist sogar gleich dreimal in der Top 10 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten vertreten. Und während Disney gleich sechs Filme beisteuert, gehen große Studios wie Warner Bros. komplett leer aus.

Hast du alle Blockbuster im Ranking schon gesehen?

Platz 10: Marvel’s The Avengers (2012)

Dass das Marvel Cinematic Universe (MCU) in dieser Liste gleich mehrfach vertreten ist, dürfte wahrscheinlich niemand überraschen. Von 2008 bis 2022 hat das Franchise 30 Filme hervorgebracht, die zusammen über 25 Milliarden US-Dollar einspielten – damit ist das MCU die erfolgreichste Filmreihe aller Zeiten.

Das erste Aufeinandertreffen von Iron Man, Thor, Captain America, Hulk & Co. in „Marvel’s The Avengers“ (2012) markierte auch das erste Mal, dass ein Marvel-Film die Milliarden-Marke an den Kinokassen knacken konnte. Mit einem Einspielergebnis von rund 1,52 Milliarden US-Dollar ist der erste Avengers-Film bis heute der zehnterfolgreichste Film aller Zeiten.

Platz 9: Der König der Löwen (2019)

Remakes und Reboots gehören in Hollywood zu den lukrativsten Geschäftsmodellen. Vor allem Disney scheffelt Millionen damit, seine alten Zeichentrick-Klassiker als Realverfilmungen neu aufzulegen. So entwickelten sich die Live-Action-Versionen von „Die Schöne und das Biest“ (2017) und „Aladdin“ (2019) zu Mega-Hits – während das Studio gleichzeitig Erfolge mit neuen Animationsfilmen wie „Die Eiskönigin“ feiert.

Das erfolgreichste Disney-Remake ist jedoch „Der König der Löwen“ (2019). Obwohl die fotorealistische CGI-Version des 1994er-Zeichentrickfilms nicht alle Kritiker überzeugen konnte, lockte Disney mit dem Nostalgie-Faktor reihenweise Zuschauer ins Kino. Das Ergebnis: ein Einspielergebnis von 1,663 Milliarden US-Dollar weltweit.

Platz 8: Jurassic World (2015)

14 Jahre nach „Jurassic Park 3“ (2001) entschied sich Universal, die bekannte Dino-Marke zurück ins Kino zu bringen. Ein größerer Park, größere Dinosaurier und ein neuer Cast rund um Chris Pratt und Bryce Dallas Howard – und schon hatte man einen waschechten Sommer-Blockbuster in der Hand. Von der recht stumpfen Story ließ sich das Kinopublikum nicht abschrecken: 1,671 Milliarden US-Dollar spielte das Dino-Spektakel weltweit ein.

Die „Jurassic World“-Filme mit Chris Pratt waren erfolgreicher als die originale „Jurassic Park“-Reihe. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection

Kein Wunder also, dass die Macher nachlegten. Trotz mauer Kritiken entwickelte sich die „Jurassic World“-Trilogie zur Goldgrube für Universal: Teil 2 („Das gefallene Königreich“, 2018) machte noch 1,3 Milliarden US-Dollar, bei Teil 3 („Ein neues Zeitalter“, 2022) kamen 1,003 Milliarden zusammen. Bei diesen Einspielergebnissen wird es bestimmt nicht lange dauern, bis Universal den nächsten „Jurassic“-Ableger ankündigt.

Platz 7: Spider-Man – No Way Home (2021)

Der nächste Marvel-Film in dieser Liste – und keinesfalls der letzte. Ende 2021 bestritt Tom Holland in „No Way Home“ sein drittes Solo-Abenteuer als Spider-Man im MCU. Nach einem fehlgeschlagenen Zauberspruch von Avengers-Kollege Dr. Strange öffnen sich im Film die Tore zum Multiversum – und Tom Holland bekommt plötzlich Unterstützung von den ehemaligen Spidey-Darstellern Tobey Maguire (2002-2007) und Andrew Garfield (2012-2014). Das wollte sich kein Fan entgehen lassen.

Rund 1,921 Milliarden US-Dollar konnte „Spider-Man – No Way Home“ an den Kinokassen einfahren. Das macht ihn nicht nur zum erfolgreichsten Spider-Man-Film aller Zeiten – sondern beschert ihm auch Platz 3 im gesamten Marvel-Ranking.

Platz 6: Avengers – Infinity War (2018)

Die Avengers gegen Oberschurke Thanos – auf diese Konfrontation hat das Marvel-Universum seit seinem Beginn 2008 hingearbeitet. Dass dieses Finale ein Mega-Hit werden würde, war klar. Doch Marvel dachte sich: „Warum nur einen Milliarden-Blockbuster herausbringen, wenn man auch zwei machen kann?“ Und schwupps wurde der Kampf gegen Thanos auf zwei Filme aufgeteilt. Das hatte ja bei „Twilight“ oder „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes“ auch schon funktioniert.

Die „Avengers“-Filme von Marvel gehören zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Eine Entscheidung, die sich finanziell absolut lohnen sollte. Der erste Teil, „Infinity War“, verläuft absolut dramatisch. Am Ende gewinnt Thanos die Oberhand, die Avengers sind am Tiefpunkt – doch die Begeisterung der Fans kennt keine Grenzen. Mit einem weltweiten Einspielergebnis von 2,052 Milliarden US-Dollar eröffnet „Avengers – Infinity War“ den 2-Milliarden-Club in diesem Ranking.

Platz 5: Star Wars Episode VII – Das Erwachen der Macht (2015)

Nachdem George Lucas die „Star Wars“-Rechte an Disney verkauft hatte, war es im Dezember 2015 endlich soweit: Zehn Jahre nach dem letzten Teil kehrte „Star Wars“ mit „Episode VII – Das Erwachen der Macht“ zurück auf die große Leinwand. Ein Wahnsinns-Hype brach aus, der sich auch an den Kinokassen bemerkbar machte. Mit einem Einspielergebnis von rund 2,071 Milliarden US-Dollar wurde „Das Erwachen der Macht“ zum bis heute erfolgreichsten „Star Wars“-Film.

Und das, obwohl die Richtung, die die neue Trilogie einschlug, nicht allen Fans gefiel. Interessant: Alle weiteren „Star Wars“-Filme, die mindestens eine Milliarde Dollar einspielten, gehören zu den Ablegern, die nicht von allen Fans geliebt werden – „Episode I: Die dunkle Bedrohung“ (1999), „Episode VIII: Die letzten Jedi“ (2017) und „Episode IX: Der Aufstieg Skywalkers“ (2019).

Platz 4: Avatar – The Way of Water (2022)

Nachdem James Camerons „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ im Jahr 2009 alle Rekorde gebrochen hat, war jedem klar, dass eine Fortsetzung des revolutionären 3D-Spektakels äußerst lukrativ werden würde. Doch bis zum Kinostart von „Avatar – The Way of Water“ im Dezember 2022 dauerte es letztendlich satte 13 Jahre! Interessiert sich überhaupt noch jemand für die blauen Aliens? Die Antwort ist zweifellos: Ja.

Das könnte dich auch interessieren:

Dschungelcamp höchste Gage: Enthüllt! DAS war die höchste Summe, die es bislang gab

Formel 1: Die F1-Fahrer mit den meisten Siegen im Ranking

Größte Flughäfen Europas: DAS sind die Airports mit den meisten Passagieren des Kontinents

Mit diesem Erfolg hat wohl sicherlich keiner gerechnet. „Avatar 2“ dominierte wochenlang die Kino-Charts – und mauserte sich mit einem Einspielergebnis von über 2,214 Milliarden US-Dollar zum aktuell vierterfolgreichsten Film aller Zeiten. Und James Cameron arbeitet bereits an Teil 3 bis 5. Nicht auszudenken, wie viel Kohle da noch zusammenkommen wird.

Platz 3: Titanic (1997)

Die Top 3 beginnt mit dem ältesten Film in diesem Ranking. Und erneut saß James Cameron auf dem Regiestuhl. „Titanic“ galt lange Zeit als der erfolgreichste Film aller Zeiten – ehe Cameron seinen eigenen Rekord mit „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ sogar noch brechen sollte.

Mittlerweile beläuft sich das weltweite Einspielergebnis von „Titanic“ auf rund 2,218 Milliarden US-Dollar – und es könnten noch mehr werden. Denn das mit elf Oscars prämierte Liebesdrama mit Leonardo DiCaprio und Kate Winslet zieht nach wie vor die Zuschauer in seinen Bann. 2012 gab es bereits eine 3D-Wiederaufführung des Blockbusters – und im Februar 2023 startet „Titanic“ anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums erneut im Kino. Da dürfte die ein oder andere Million noch dazu kommen.

Platz 2: Avengers – Endgame (2019)

Knapp über 2 Milliarden Dollar kamen bei „Infinity War“ zusammen – und „Avengers – Endgame“, der zweite Teil des großen Finales von Marvels „Infinity Saga“, setzt noch einen oben drauf. Unfassbare 2,799 Milliarden US-Dollar spielte der Streifen weltweit ein.

Es klingt aberwitzig: Elf Jahre, nachdem der erste „Iron Man“ weltweit rund 585 Millionen Dollar machte – zu einer Zeit, in der Thor oder Iron Man hierzulande keine große Fanbase hatten – wird der Showdown eines Superhelden-Franchises plötzlich zum zweiterfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten! Das Marvel-Universum ist ohne Frage eines der größten Phänomene der Filmgeschichte.

Platz 1: Avatar – Aufbruch nach Pandora (2009)

Platz 1, der erfolgreichste Film aller Zeiten. Er wurde bereits mehrfach in diesem Ranking erwähnt – und Regisseur James Cameron darf sich mittlerweile zweifellos als „König der Kinokassen“ bezeichnen. Drei der vier erfolgreichsten Filme aller Zeiten hat er inszeniert. Und was er 2009 mit „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ schaffte, ist bis heute unerreicht.

„Avatar – Aufbruch nach Pandora“ (2009) ist der erfolgreichste Film aller Zeiten. Foto: IMAGO / Cinema Publishers Collection

Cameron zeigte damals, was mit der 3D-Technik im Kino möglich ist. Er schuf ein visuell berauschendes Kinoerlebnis, die 3D-Effekte ließen einen problemlos über die klischeehafte Story hinwegsehen. Zuschauer gingen wegen der Wahnsinns-Bilder mehrfach ins Kino, der Film kehrte bereits zweimal als Wiederaufführung auf die große Leinwand zurück. Es erscheint fast undenkbar, dass jemals ein anderer Film dieses Einspielergebnis von 2,923 Milliarden US-Dollar überbieten könnte. Aber wer weiß? Vielleicht bricht James Cameron mit einer seiner „Avatar“-Fortsetzungen ja erneut seine eigenen Rekorde.

Platz Film Einspielergebnis in US-Dollar Jahr Regie Studio 1. Avatar – Aufbruch nach Pandora 2,923 Milliarden 2009 James Cameron 20th Century Fox 2. Avengers – Endgame 2,799 Milliarden 2019 Anthony Russo & Joe Russo Disney / Marvel 3. Titanic 2,218 Milliarden 1997 James Cameron 20th Century Fox 4. Avatar – The Way of Water 2,214 Milliarden 2022 James Cameron 20th Century Fox 5. Star Wars Episode VII – Das Erwachen der Macht 2,071 Milliarden 2015 J.J. Abrams Disney 6. Avengers – Infinity War 2,052 Milliarden 2018 Anthony Russo & Joe Russo Disney / Marvel 7. Spider-Man – No Way Home 1,921 Milliarden 2021 Jon Watts Disney / Marvel 8. Jurassic World 1,671 Milliarden 2015 Colin Trevorrow Universal 9. Der König der Löwen 1,663 Milliarden 2019 Jon Favreau Disney 10. Marvel’s The Avengers 1,520 Milliarden 2012 Joss Whedon Disney / Marvel Die zehn erfolgreichsten Filme aller Zeiten

Quelle: boxofficemojo.com

Von der großen Leinwand auf den kleinen TV-Bildschirm: Eine der erfolgreichsten Fernsehsendungen in Deutschland ist seit Jahren „Bares für Rares“ im ZDF. Hier erfährst du, welche Händler Woche für Woche im Wettbieten um selten Fundstücke gegeneinander antreten <<<