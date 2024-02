Die reichsten Schauspieler der Welt im Ranking

Was für ein Vermögen steckt hinter den Leinwandstars von Hollywood? Das sind die reichsten Schauspieler der Welt, gemessen an dem Gesamtvermögen.

Im vergangenen Jahr erlebten Schauspieler eine Renaissance, aufgrund von großen Kinoproduktionen und verstärkter Präsenz auf den bekannten Streamingplattformen. Zuvor hatte es in der Branche große Einschläge aufgrund der Corona-Pandemie gegeben. Weiterhin erschreckend ist das Gender Pay Gap, welches weiterhin besteht. Männliche Schauspieler verdienen deutlich besser, als weibliche.

Wir zeigen dir, welche Schauspieler das höchste geschätzte Nettovermögen haben. Die ersten zehn Plätze sind hierbei fast ausschließlich von männlichen Schauspielern besetzt. Wir beziehen uns dabei auf Angaben des Branchenblattes „Variety“. Hier erfährst du, wer die Schauspieler mit dem höchsten Gesamtvermögen sind.

Platz 10: Clint Eastwood

Wir starten unser Ranking mit dem vierfachen Oscar-Gewinner Clint Eastwood. Der vielseitige Künstler ist bekannt für seine schauspielerischen, regisseurischen und musikalischen Talente. Bekannt wurde er durch die Serie „Rawhide“. Seine vier Oscars bekam er für die Filme „Erbarmungslos“ und „Million Dollar Baby“. Insgesamt belegt er den zehnten Platz mit einem geschätzten Vermögen von 375 Millionen US-Dollar.

Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Platz 9: Keanu Reeves

Mit einem geschätzten Vermögen von 380 Millionen US-Dollar schafft es der Schauspieler Keanu Reeves auf Platz neun im Ranking der reichsten Schauspieler der Welt. Reeves wurde im Libanon geborene und startete seine Karriere im Theater. Später wurde er durch die Hauptrollen in Blockbustern wie „Matrix“ und „John Wick“ bekannt.

Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 8: Amitabh Bachchan, Sylvester Stallone und Jack Nicholson

Mit einer Triologie geht es auf den achten Platz. Der indische Star Amitabh Bachchan, die Hollywood-Ikone Jack Nicholson und der Actionheld Sylvester Stallone gehören zu den Schauspielern mit dem größten Nettovermögen. Amitabh Bachchan ist neben der Schauspielerei auch als Politiker und Geschäftsmann bekannt. Insgesamt hat er über 180 Filme gedreht. Sylvester Stallone erfährt Bekanntheit durch seine Rolle als Rocky Balboa oder als Hauptrolle in der Filmreihe „Rambo“. Der Dritte im Bunde ist Jack Nicholson. Der Schauspieler gehört zu den erfolgreichsten in Hollywood. Er hat insgesamt zwölf Oscarnominierungen. Einer seiner bekanntesten Filme ist von 1997 „Besser geht’s nicht“. Alle drei können ein geschätztes Nettovermögen von 400 Millionen US-Dollar vorweisen.

Platz 7: Mel Gibson

Das Ranking der reichsten Schauspieler geht weiter. Auf Platz sieben mit einem geschätzten Vermögen von 425 Millionen US-Dollar befindet sich Mel Gibson. Bekannt ist er für seine Rollen in Action- und Kriegsfilmen wie „Braveheart“. Für diesen Film erhielt er auch einen Golden Globe und einen Oscar. Weitere bekannte Filme von ihm sind „Mad Max“, „Panama“ oder seinen neuesten Film „Desperation Road“.

Foto: IMAGO/Pond5 Images

Platz 6: Adam Sandler

Der amerikanische Schauspieler und Komiker Adam Sandler belegt den sechsten Platz mit einem Vermögen von rund 440 Millionen US-Dollar. Sandler spielt nicht nur, sondern produziert auch Filme. Er gilt als einer der bestbezahlten Entertainer der Welt. Bekannt ist er durch Komödien wie die Reihe „Kindsköpfe“ oder den Filmen „Klick“, „Pixels“ oder „Meine erfundene Frau“.

Foto: IMAGO/NurPhoto

Platz 5: George Clooney und Robert De Niro

George Clooney und Robert De Niro gehören zu den Legenden in der Hollywood Filmszene. Sie teilen sich den fünften Platz in dem Ranking der reichsten Schauspieler und das gleiche Vermögen. Dieses beläuft sich nämlich auf geschätzte 500 Millionen US-Dollar. Robert De Niro ist seit den 1970ern in der Filmbranche unterwegs und in zahlreichen Filmen zu sehen. Darunter sind „Dirty Grandpa“, „Joker“ und „Der Pate – Teil 2“.

George Clooney schaffte 1984 seinen Durchbruch in der Filmindustrie und ist seitdem von der Leinwand nicht mehr wegzudenken. Er steht aber auch mal hinter der Kamera als Drehbuchautor, Filmproduzent und Regisseur.

Platz 4: Tom Cruise

„Top Gun“, „Mission Impossible“ oder „Eine Frage der Ehre“ Tom Cruise ist einer der erfolgreichste Schauspieler in Hollywood. Mit einem Vermögen von rund 600 Millionen US-Dollar ist er einer der reichsten Schauspieler der Welt. Sein jüngster Erfolg, „Top Gun: Maverick“, trug erheblich zu seinem Vermögen bei. Der Film zählt nämlich zu den fünf erfolgreichsten Filmen jemals in den USA. Insgesamt brachte der Film dem Schauspieler rund 100 Millionen US-Dollar ein.

Foto: IMAGO/AAP

Platz 3: Shah Rukh Khan

Unser Ranking geht in die Top drei. Angeführt wird das Treppchen von dem indischen Schauspieler Shah Rukh Khan. Er ist einer der bekanntesten Schauspieler in der Bollywood-Filmindustrie. Filme wie „Happy New Year“ oder „Chennai Express“ brachten ihm ein geschätztes Vermögen von 690 Millionen US-Dollar.

Foto: IMAGO/Hindustan Times

Platz 2: Jerry Seinfeld

Auf dem zweiten Platz befindet sich der amerikanische Komiker, Fernsehproduzent und Schauspieler Jerry Seinfeld. Sein Vermögen wird auf beeindruckende 950 Millionen US-Dollar geschätzt. Ein Großteil seines Vermögens hat er der Sitcom „Seinfeld“ zu verdanken. Diese ist eine der profitabelsten Shows jemals. Netflix hat 2022 rund 500 Millionen US-Dollar gezahlt, um die Show ausstrahlen zu dürfen. Somit ist er wohlverdient in dem Ranking der reichsten Schauspieler der Welt.

Foto: IMAGO/UPI Photo

Platz 1: Jami Gertz

Die Spitze des Rankings gehört mit Abstand Jami Gertz, einer amerikanischen Schauspielerin. Bekannt ist sie für Filme wie „Unter Null“ und „Twister“. Ihr Vermögen von rund drei Milliarden US-Dollar wird nicht nur durch ihre schauspielerischen Leistungen, sondern auch durch ihren Ehemann Tony Ressler gestützt. Er ist Milliardär und Miteigentümer des NBA-Teams Atlanta Hawks.

Foto: IMAGO/Pond5 Images

Platz Schauspieler Geschätztes Nettovermögen Land 1. Jami Gertz Drei Milliarden US-Dollar USA 2. Jerry Seinfeld 900 Millionen US-Dollar USA 3. Shah Rukh Khan 690 Millionen US-Dollar Indien 4. Tom Cruise 600 Millionen US-Dollar USA 5. George Clooney und Robert De Niro 500 Millionen US-Dollar USA 6. Adam Sandler 440 Millionen US-Dollar USA 7. Mel Gibson 425 Millionen US-Dollar USA 8. Amitabh Bachchan, Sylvester Stallone und Jack Nicholson 400 Millionen US-Dollar Indien, USA, USA 9. Keanu Reeves 380 Millionen US-Dollar Kanada 10. Clint Eastwood 375 Millionen US-Dollar USA Tabelle mit den zehn reichsten Schauspielern der Welt

Das sind die Schauspieler in der Hollywood-Szene, die das größte geschätzte Vermögen haben. Insgesamt haben sie ein Gesamtvermögen von 7,760 Milliarden US-Dollar.

Daneben verraten wir dir auch noch, welche die bestverdienenden Schauspieler der Welt sind.>>>