Erfolgreichste Filmreihen und -franchises aller Zeiten

In den Kinos boomen die Blockbuster. Große Hollywood-Produktionen wie „Avatar“, „Star Wars“ und diverse Superhelden-Filme schlagen an den Kinokassen fast immer ein. Mit dem Jahr 2000 wurde Filmgeschichte geschrieben – durch Mega-Erfolge der „Herr der Ringe“-Trilogie und dem „Harry Potter“-Universum wurden neue Maßstäbe gesetzt und die Filmproduktionen immer teurer. Fans der Bücher freuen sich und bleiben den Kinofilmen treu. Über Jahrzehnte halten sich die beliebtesten Filmreihen der Filmgeschichte in den Kinos. Millionen von Menschen zieht es vor die große Leinwand, um krasse Kampfszenen, coole Spezialeffekte und ihre Lieblings-Superhelden zu bestaunen. Welche Filmfranchises überzeugen die Zuschauer am meisten? Und welche sind die erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten?

Die Einspielergebnisse sprechen für sich. Die erfolgreichsten Filmreihen konnten an den Kinokassen unvorstellbare Summen im Milliarden-Bereich einspielen. Am beliebtesten sind Action-Streifen. Die „Mission: Impossible“ Filme schaffen es mit einem Einspielergebnis von 4,12 Milliarden US-Dollar aber nicht in unser Ranking. Spoiler-Alert: Auch eine der teuersten Filmreihen „Fluch der Karibik“ überzeugt an den Kinokassen weniger als so manch andere Filmreihe. Welche Filmfranchises ganz vorne mit dabei sind und welche Filmreihen die erfolgreichsten aller Zeiten sind, verraten wir dir. Dabei berufen wir uns auf die Zahlen von „the-numbers.com“. Du wirst überrascht sein!

Platz 10: X-Men

X-Men Wolverine begeistert die Fans am meisten. Foto: IMAGO/Newscom / Servicio Universal Noticias

Auf Platz zehn der erfolgreichsten Filmreihen landet „X-Men“ mit einem Einspielergebnis von 6,07 Milliarden US-Dollar. „X-Men“ besteht aus 14 Filmen. Die Filmreihe der Superhelden schreibt über 20 Jahre Filmgeschichte und feierte im Jahr 2000 seinen ersten Kinostart. Das Film-Franchise beruht auf Marvel-Comics und begeistert die Superhelden-Fans Jahr für Jahr aufs Neue. Hier geht es um tiefgründige Geschichten über Mutanten und ihre Akzeptanz in der Gesellschaft.

Schon der erste Teil der Filmreihe machte mit einem Einspielergebnis von 296,8 Millionen Dollar bei niedrigsten Produktionskosten ordentlich Plus. Wolverine (Hugh Jackman) gilt bis heute als Superhelden-Liebling. Sein eigener Solo-Film „Logan“ performte mit einem Einspielergebnis von 614,2 Millionen Dollar am besten – mit einem Score von 94 Prozent bei Rotten Tomatoes ist „Logan“ der beste Kinofilm der Filmreihe.

Später war Schauspielerin Jennifer Lawrence das Superhelden-Gesicht der Filmreihe. Die ersten „X-Men“-Filme kamen bei Fans jedoch deutlich besser an. Die Rettung: Ryan Reynolds in der Rolle von Deadpool. Mit seinem knallharten, witzigen Humor zündet der Superheld immer wieder Lacher im Kinosaal, während er einen Feind nach dem nächsten um die Ecke bringt. Durch das FSK 16 ist „Deadpool“ zwar definitiv nichts für schwache Nerven, bringt aber jede Menge Action in das Superhelden-Franchise.

Platz 9: DC Extended Universe

Zu den erfolgreichsten Filmfranchises zählt das DCEU – angeführt von Aquaman. Foto: IMAGO/Landmark Media

Von Mutanten geht es für Platz neun zu waschechten Superhelden. Das DC Extended Universe ist mit einem Einspielergebnis von 6,64 Milliarden US-Dollar das neunt-erfolgreichste Franchise aller Zeiten. Das DCEU besteht aus 16 Filmen, von denen der Superman-Film „Man of Steel“ als Klassiker gilt. In „Batman vs. Superman“ sind die beiden DC-Legenden zusammen auf der Leinwand zu sehen. Mit den Superhelden Wonder Woman und Aquaman hat das Franchise unvergessliche Kampfszenen in die Kinos abgeliefert. Die Filme vom DC Universum überzeugen an den Kinokassen: Mit ihrer Dramatik, Tiefgründigkeit, der erstklassigen Schauspielleistung und visuell beeindruckenden Spezialeffekten kommt das Franchise zu seinem Erfolg.

„Aquaman“ ist mit einem Einspielergebnis von 1,1 Milliarden US-Dollar der erfolgreichste Film im DC-Universum und gehört sogar zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Die beliebtesten Superhelden treffen im Film „Justice League“ aufeinander – einem der teuersten Filme in der Filmgeschichte. Überzeugen konnte das Mega-Projekt eher weniger. Auch die Aquaman-Filmreihe scheint eher ein One-Hit-Wonder gewesen zu sein. Der zweite Teil „Aquaman: Lost Kingdom“ wurde nach Kinostart anders als erwartet nicht zum neuen Kassenschlager des DC Universums und gilt offiziell als letzter Film des Franchises. Als Aquaman wird Fanliebling Jason Momoa wohl nicht zurückkehren – dafür aber in einer anderen Rolle?

Platz 8: Batman

Batman ist eine der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Foto: imago images/Everett Collection

Weiter geht es mit dem beliebtesten Superhelden aus dem DC-Universum. Batman landet im Ranking der erfolgreichsten Filmreihen und Fimfranchise mit einem Einspielergebnis von 6,8 Milliarden US-Dollar auf Platz acht. Batman stellt mit unfassbaren 28 Filmen zu einer Solo-Figur gleich einen Rekord unter den erfolgreichsten Filmreihen auf. Der erste Batman-Film hatte schon 1966 seinen Kinostart und baute das berühmte Franchise über die Fledermaus von Gotham City und sein Batmobil auf. Erste Mega-Erfolge an den Kinokassen gab es mit der „The Dark Night“-Trilogie von Regisseur Christopher Nolan – das Einspielergebnis des ersten Kinofilms liegt bei 998,7 Millionen US-Dollar. Insgesamt spielte die Nolan-Filmreihe über 3 Milliarden Dollar ein.

Batman-Darsteller Christian Bale wurde nach der Trilogie von Ben Affleck abgelöst. Bei Fans sorgte das für heftige Diskussionen. Christian Bale gilt als beliebtester Batman. Auch sein Gegenspieler, der Joker, bekam im Jahr 2019 seinen eigenen Solo-Film mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle. Der „Joker“ erzielte an den Kinokassen ein Einspielergebnis von über einer Milliarde. Genau wie sein Vorgänger Heath Leger erntete der Joker-Darsteller für seine phänomenale Schauspielkunst einen Oscar. Ob die neue Batman-Trilogie mit Robert Pattinson in der Hauptrolle einen ähnlichen Erfolg an den Kinokassen haben wird, bleibt abzuwarten.

Platz 7: Fast and the Furious

Fast and the Furious belegt den siebten Platz der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Foto: imago images/Mary Evans

Die nächste Filmreihe in unserem Ranking ist Fast and the Furious. Das Franchise schafft es mit einem Einspielergebnis von 7,33 Milliarden US-Dollar auf Platz sieben. Da kann Batman mit seinem Batmobil nicht mithalten. Zum Franchise gehört die Haupt-Filmreihe mit zehn Filmen und ein Spin-off – weitere Filme werden folgen. Mit rasanten Autorennen, Verfolgungsjagden, jeder Menge Spezialeffekten und den berühmtesten Schauspielern begeistert die Filmreihe ihre Fans. Am erfolgreichsten ist Fast and Furious 7 mit einem Einspielergebnis von 1,5 Milliarden Dollar. Ohne Zweifel der beliebteste Teil der Fans – der emotionale Abschied von Paul Walker sorgte für viele Tränen in den Kinosälen.

Mit einem Einspielergebnis von 1,2 Milliarden Dollar ist „The Fate of the Furious“ einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. „Fast & Furious 7“ belegt den elften Platz der erfolgreichsten Filme. Was als Garagenwerkstatt und Straßenrennen begann, ist mittlerweile zu einer Verbrechens-Bekämpfung mit Agenten in der Größe von Dwayne The Rock Johnson geworden. Mit seinen Supercars, Top-Speed-Szenen und der Vin Diesel-Familia rast das Fast and Furious-Universum zum Kinostart des nächsten Films bestimmt ein weiteres Mal an die Spitze der Kinocharts. Denn mit Aquaman-Darsteller Jason Momoa hat das Franchise in „Fast & Furious 10“ einen neuen Bösewicht gewonnen – und der begeistert die Fans mit seiner verrückten Art.

Platz 6: Avengers

Auch die Avengers-Filme gehören zu den erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Foto: imago images/Everett Collection

Die „Avengers“-Kinofilme belegen den sechsten Platz der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Insgesamt kommen die Avengers mit ihren vier Filmen auf ein Einspielergebnis von 7,75 Milliarden US-Dollar. Weitere Filme sind bereits in der Mache und werden das Franchise noch erfolgreicher machen. Die Superhelden Iron Man, Captain Amerika, Hulk, Thor, Black Widow und Hawkeye gehören zu den beliebtesten Figuren im Marvel-Universum. Alle vier Filme kamen bei den Comic-Fans sehr gut an. Was das in Zahlen bedeutet? Mindestens 1,4 Milliarden spielte jeder Teil der Filmreihe an den Kinokassen ein. Es blieb nämlich nicht bei den ursprünglichen Rächern. Viele weitere Superhelden kamen hinzu und machten den vierten Film besonders erfolgreich.

Action, Humor und Weltrettungs-Missionen – typisch für die Avengers. Der lustige, charmante Stil unserer Lieblingshelden sorgt bis zum Kinostart und darüber hinaus immer für viel Gesprächsstoff. Ob die wildesten Theorien der Fans wirklich stimmen, muss dann vor der Leinwand herausgefunden werden. Besonders deutlich wurde das bei „Avengers: Endgame“ – dem zweiterfolgreichsten Kinofilm aller Zeiten. Für das große Finale der Rächer kamen sämtliche Superhelden auf die Leinwand. Das bescherte den Kinokassen knappe 2,8 Milliarden US-Dollar. Einige der bekannten Avengers werden für die nächsten Filme zurückkehren und das Erbe des Universums fortführen.

Platz 5: James Bond

Auch Lieblings-Agent James Bond mischt bei den erfolgreichsten Filmreihen mit. Foto: Foto: IMAGO / ZUMA Press

Den fünften Platz der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten belegt James Bond. Insgesamt beträgt das Einspielergebnis der James Bond-Reihe 7,88 Milliarden US-Dollar. Der Agent mit der Lizenz zum Töten war bereits in 27 Filmen auf der Leinwand zu sehen. Doch nicht alle Agenten sind gleich. Insgesamt gibt es sechs verschiedene Bonds. Immer wieder diskutieren Fans, welcher Darsteller der Beste ist. Bislang kann der verstorbene Sean Connery als Lieblings-Bond glänzen. Den erfolgreichsten Film des Franchises machte jedoch Daniel Craig: „Skyfall“ konnte 2012 an den Kinokassen 1,1 Milliarden einspielen. Ein Oscar für den besten Film-Song ging für den gleichnamigen Adele-Hit ebenfalls an „Skyfall“.

Der 007-Agent punktet auch in anderen Teilen der Filmreihe – und das nicht nur mit Zahlen. Der bekannteste Agent Hollywoods gilt in seinen Anzügen nicht nur als besonders attraktiv, sondern auch extrem schlagfertig. Aus den 14 Roman-Vorlagen von Ian Fleming hat es der ein oder andere ikonische Moment auf die Leinwand geschafft. Keine andere Film-Figur hat einen Drink so berühmt gemacht wie James Bond den Martini – „geschüttelt, nicht gerührt“. Was im klassischen Bond-Streifen auch nicht fehlen darf? Ein Bond Girl! Ob als Rivalin oder Gefährtin, für die Actionfilme sind die weiblichen Stars genauso wichtig wie James Bond selbst. Obwohl sie ursprünglich nur als schöne Accessoires gedacht waren, haben Bond Girls wie Halle Berry auch kampftechnisch ganz schön was auf dem Kasten.

Platz 4: Spider-Man

Die Spiderman-Filmreihe belegt den vierten Platz der erfolgreichsten Filmreihen und -franchises aller Zeiten. Foto: imago images/Mary Evans

Ein weiterer Superheld schafft es unter die erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Spider-Man landet mit einem Einspielergebnis von 8,96 Milliarden US-Dollar auf Platz vier. Insgesamt gab es bereits drei Spiderman-Darsteller, die sich auf die 12 Filme der Filmreihe verteilen. Den Anfang macht Tobey Maguire in der ersten Spiderman-Trilogie – sie erzählt die Geschichte des Jungen, der von einer Spinne gebissen wird und Superhelden-Kräfte bekommt. Fünf Jahre später folge der Reboot mit Andrew Garfield in einer etwas moderneren Version, mit spektakuläreren Spezialeffekten und CGI-animierten Bösewichten. An den Kinokassen erzielte die Spiderman „Home“-Trilogie mit Tom Holland den größten Erfolg. „Spider-Man: No Way Home“ ist mit einem Einspielergebnis von 1,9 Milliarden Dollar der erfolgreichste Film der Reihe und landet sogar auf Platz sieben der erfolgreichsten Filme aller Zeiten.

Einige Animationsfilme sind im Spiderman-Franchise erschienen. Die familienfreundlichen Spiderman Filme aus dem „Spiderverse“ kommen besonders bei Kindern gut an. Doch auch Fans der originalen Spinne sind bei neuen Kinostarts mit dabei, wie die Einspielergebnisse zeigen: rund eine Milliarde Dollar konnten die ersten beiden Filme der „Spiderverse“-Trilogie zusammen einnehmen. Eins steht für Fans dennoch fest: der erste Spiderman Tobey Maguire bleibt ihre Lieblings-Spinne. Umso größter war die Freude, als er in „No Way Home“ noch einmal zu sehen war.

Platz 3: Harry Potter

Mit etwas Magie landet die fantastische Welt von J.K. Rowling auf dem Treppchen. Foto: imago/Cinema Publishers Collection

Auf dem Treppchen der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten landet das Harry Potter Universum der Autorin J.K. Rowling. Das Einspielergebnis des Harry Potter Franchises liegt bei 9,58 Milliarden US-Dollar. Zusammen mit der „Fantastische Tierwesen“-Trilogie besteht das Franchise aus elf Filmen. Schon der erste Teil „Harry Potter und der Stein der Weisen“ spielte 2001 eine knappe Milliarde ein – für damalige Verhältnisse kaum zu glauben. Hier gibt es zwar weniger Action als in den Superheldenfilmen, dafür aber eine ganze Menge Zauber und Magie. Die Abenteuer rund um Harry Potter, Ron Weasley und Hermine Granger begleiteten Fans der Romane über zehn Jahre.

Das epische Finale ist der mit Abstand erfolgreichste Teil der Filmreihe: „Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 2“ spielte an den Kinokassen 1,3 Milliarden Dollar ein und gehört damit zu den erfolgreichsten Kinofilmen aller Zeiten. Einen ganz schönen Rückschlag musste das Universum aber einstecken. Nach dem finanziellen Misserfolg des dritten Teils von „Fantastische Tierwesen“ sind keine weiteren Filme mehr geplant.

Platz 2: Star Wars

Auf Platz zwei der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten landet Star Wars. Foto: imago images/Everett Collection

Auf Platz zwei der erfolgreichsten Filmreihen und Filmfranchises landet Star Wars mit einem Einspielergebnis 10,33 Milliarden US-Dollar. Das Star Wars Franchise besteht aus neun Hauptfilmen und zwei Spin-offs. Zentrum des Sci-Fi-Spektakels ist ein intergalaktischer Krieg zwischen Gut und Böse, der 1977 mit dem ersten Film von Regisseur George Lucas begann und Filmgeschichte schrieb. Star Wars gliedert sich in eine Haupt-Trilogie, eine Prequel-Trilogie und eine Sequel-Trilogie. Über Generationen hinweg wird so eine einzigartige Storyline mit vielen Weltraumkämpfen, Heldengeschichten und jeder Menge Lichtschwertern erzählt.

Schon 1999 knackte Star Wars an den Kinokassen die Milliarden-Grenze. Mit „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ erreichte die Weltraum-Saga mit einem Einspielergebnis von über 2 Milliarden ihren Höhepunkt. Star Wars Episode Sieben gehört zu den erfolgreichsten Filmen aller Zeiten. Auch der Erfolg der nächsten Filme stoppte nicht – insgesamt hat das Franchise nur wenige Flops zu bieten. Mit den drei weiteren geplanten Filmen des Star Wars Universums rund um Rey Skywalker und den Jedi-Orden dürfte das Franchise einen noch galaktischeren Erfolg an den Kinokassen erzielen.

Platz 1: Marvel Cinematic Universe

Mit all seinen Filmreihen belegt das Marvel Cinematic Universe Platz eins der erfolgreichsten Filmfranchises. Foto: imago images/Everett Collection

Das erfolgreichste Film-Franchise aller Zeiten ist das Marvel Cinematic Universe. Zählt man die Einspielergebnisse aller 33 Marvel-Filme zusammen, platziert sich Marvel mit 29,55 Milliarden US-Dollar an die Spitze unseres Rankings. Das Superhelden-Universum ist fast dreimal so erfolgreich wie Star Wars. Angefangen hat alles mit kleinen Comic-Verfilmungen, die an den Kinokassen nie besonders glänzen konnten. Also fasste Marvel den Entschluss: Ein eigenes Studio musste her! Mit dem ersten eigenproduzierten Film „Iron Man“ vom Jahr 2008 wurde das Golden Age des Universums geboren. Marvel teilt seine Filmreihen unterschiedlich ein. Insgesamt zählt das Marvel-Universum sechs Phasen. Die ersten drei Phasen bilden die „Infinity Saga“, weiter geht es mit der „Multiverse Saga“.

Neben den Avengers und ihren Solo-Filmen ist das Marvel-Universum für seine humorvollen und abgefahrenen Filmreihen bekannt. Superhelden-Kämpfe im Weltraum sind an den Kinokassen erfolgreich: Die „Guardians of the Galaxy“-Trilogie konnte knappe 2,5 Milliarden einspielen. Filmreihen um „Doctor Strange“, „Black Panther“ und „Captain Marvel“ zählen ebenfalls Milliarden an Fans. Kein Wunder! Denn alle Superhelden punkten mit actiongeladenen und emotionalen Geschichten. In Crossovern werden die Filmreihen zusammengeführt. Zuletzt konnte man alle Superhelden-Lieblinge bei „Avengers: Endgame“ von den Russo-Brüdern als Regisseure sehen. In letzter Zeit hat das Marvel-Universum aber mit vielen Flops zu kämpfen. Trotzdem hat Marvel bis 2027 neun weitere Superhelden-Filme geplant, die unsere Lieblingshelden vor die Linse bringen.

Platz Filmreihe / Filmfranchise Einspielergebnis (in US-D) 1. Marvel Cinematic Universe 29,55 Milliarden 2. Star Wars 10,33 Milliarden 3. Harry Potter 9,58 Milliarden 4. Spider-Man 8,96 Milliarden 5. James Bond 7,88 Milliarden 6. Avengers 7,75 Milliarden 7. Fast and the Furious 7,33 Milliarden 8. Batman 6,8 Milliarden 9. DC Extended Universe 6,64 Milliarden 10. X-Men 6,07 Milliarden Die erfolgreichsten Filmreihen und -franchises aller Zeiten in der Tabelle.

Das waren die erfolgreichsten Filmreihen und Franchises aller Zeiten. Ein paar der Schauspieler hast du bestimmt schon gekannt. Im Fall von James Bond macht der Hauptdarsteller ziemlich viel aus. Was es mit den Darstellern der James-Bond-Filme genau auf sich hat, erfährst du hier.