Teuerste Filme: Die kostspieligsten Blockbuster aller Zeiten

Die Filmproduktion aus Hollywood übertrifft sich jedes Jahr auf neue. Ein teurer Blockbuster jagt den nächsten. Egal ob Sci-Fi-Dramen, spannende Action-Streifen oder die Abenteuer unserer Lieblingshelden – Filmliebhaber zieht es immer wieder an die Kinokassen. Die Kinofilme profitieren von sagenhaften Einspielergebnissen, während sich die Zuschauer über Spezialeffekte, Verfolgungsjagden und atemberaubende Bilder freuen können. Doch all das hat seinen Preis. Für die Dreharbeiten müssen die Filmmacher bei den Produktionskosten tief in die Tasche greifen. Welcher Kinofilm ist also der teuerste aller Zeiten? Spoiler-Alert: Romanzen und Komödien wirst du in unserem Ranking nicht finden.

Die teuren Blockbuster rentieren sich für Produzenten und Studios. Manchmal geht das Erfolgskonzept aber doch ganz schön in die Hose, wenn die Einspielergebnisse gering ausfallen. Können die teuersten Filme an den Kinokassen wirklich immer überzeugen? Der Wettbewerb der Kinofilme muss nicht immer erfolgreich ausfallen. Auch für Schauspieler wird immer mehr Geld ausgegeben, was das Budget der Blockbuster nochmal ordentlich in die Höhe treibt. Wir erklären dir, was die teuersten Filme aller Zeiten so teuer macht und was es mit den Produktionskosten im Millionenbereich auf sich hat. Dabei berufen wir uns auf die Daten von „the-numbers.com“.

Platz 10: Justice League (2017)

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Den zehnten Platz der teuersten Filme aller Zeiten belegt „Justice League“ aus dem Jahr 2017. Der Kinofilm hat in der Produktion 300 Millionen US-Dollar gekostet und ist damit der teuerste Film des DC-Universums. Er liegt damit knappe 40 Millionen über dem berühmten Aufeinandertreffen von „Batman vs. Superman“, das es nur auf Platz 16 des Rankings geschafft hat. In der Justice League kämpfen Batman und Superman mit Aquaman, Wonder Woman, The Flash und Cyborg gegen einen gemeinsamen Feind. Ben Afflek (Batman) trieb das Budget als einer der bestbezahlten Schauspieler der Welt in die Höhe. Auch Gal Gadot (Wonder Woman) und Jason Mamoa (Aquaman) sind für hohe Gagen bekannt.

Nach dem Erfolg von Marvels „Avengers“ hatten Fans sehnsüchtig auf den Action-Streifen gewartet. An den Kinokassen konnte der Kinofilm nur wenig überzeugen. Das Einspielergebnis von „Justice League“ beträgt 675,9 Millionen US-Dollar. Der Kinofilm brachte den Studios rund 60 Millionen Dollar Verlust – damit gilt „Justice League“ als Flop. Neben den teuren Spezialeffekten gelten die Uneinigkeiten der Regisseure bei den Dreharbeiten als Grund für die hohen Kosten.

Platz 9: Fluch der Karibik: Am Ende der Welt (2007)

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auf Platz neun des Rankings der teuersten Filme landet „Fluch der Karibik: Am Ende der Welt“ mit Produktionskosten von ebenfalls 300 Millionen US-Dollar. Mit seinem Produktionsjahr 2007 ist der Kinofilm gleichzeitig der älteste Film des Rankings. Für seine Zeit ist der dritte Film der Piraten-Reihe unfassbar teuer und galt lange als teuerster Film aller Zeiten. Die Abenteuer von Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) haben Fans immer wieder an die Kinokassen gezogen. Die weltweiten Einspielergebnisse liegen insgesamt bei 961 Millionen US-Dollar und haben der Saga einige Weltrekorde beschert.

Der „Fluch der Karibik“-Film setzte 2007 neue Maßstäbe im Bereich der Spezialeffekte, die für die Produktion teuer wurden – vor allem ein riesiger Strudel, der mit Computertechnik realisiert werden musste, ließ die Produktionskosten steigen. Auch die Drehorte auf den Bahamas wurden für die Produktion wegen der Wetterbedingungen bei den Dreharbeiten ganz schön teuer. Obwohl der Kinofilm ein finanzieller Erfolg war, gab es viele negative Kritiken zur Handlung.

Platz 8: Avengers: Infinity War (2018)

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der nächste Kinofilm in unserem Ranking ist ein weiterer Superhelden-Streifen. Mit geschätzten Produktionskosten von 300 Millionen US-Dollar landet „Avengers: Infinity War“ aus dem Jahr 2018 auf Platz acht. Der dritte Teil der Avengers-Reihe führt sämtliche Handlungslinien und Charaktere des Marvel-Universums zusammen. Das macht sich in der Anzahl an Schauspielern bemerkbar – 144 Stars trieben die Produktionskosten des Kinofilms in die Höhe. Vor allem die Gage von Robert Downey Jr. (Iron Man) machte den Avengers-Film mit 75 Millionen US-Dollar teuer. Seine Kollegen Chris Evans (Captain America), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Hulk) und Scarlett Johansson (Black Widow) dürften ebenfalls teuer gewesen sein.

Avengers: Infinity War – Hat sich einer der teuersten Filme an den Kinokassen bewährt? Foto: imago/ZUMA Press

Der Aufwand hat sich alle mal gelohnt, wie das Einspielergebnis verrät: 2,05 Milliarden US-Dollar konnte „Avengers: Infinity War“ an den Kinokassen machen und gehört damit zu den erfolgreichsten Blockbustern der Welt. Im Erscheinungsjahr 2018 war der Kinofilm sogar der erfolgreichste Film aller Zeiten. Schon am Startwochenende konnte mit einem Einspielergebnis von 640,5 Millionen Dollar ein Weltrekord gebrochen werden.

Platz 7: Indiana Jones und das Rad des Schicksals (2023)

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer hätte es gedacht? Der fünfte Teil der Indiana Jones Filme landet auf Platz sieben der teuersten Filme aller Zeiten. Die Produktionskosten von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ werden ebenfalls auf 300 Millionen US-Dollar geschätzt. Besonders in die Musik und Spezialeffekte ist viel Geld geflossen. Für das neue Abenteuer von Indiana Jones (Harrison Ford) wurde so tief in die Tasche gegriffen, wie noch nie. Vor allem lag das an Rückblenden in die ersten drei Filme, für die neue Dreharbeiten her mussten. Das Problem: die Schauspieler waren inzwischen deutlich gealtert. Um Harrison Ford jünger aussehen zu lassen, wurden drei Jahre in der Produktion investiert – ein teurer Spaß.

Punkten konnte „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“ an den Kinokassen nicht: 384 Millionen US-Dollar spielte der Kinofilm ein. Unter Einberechnung der Marketingkosten kam es zu schweren Verlusten für die Disney – schätzungsweise 100 Millionen Dollar. Mindestens das doppelte der Produktionskosten hätte Indiana Jones einspielen müssen, um kein Flop zu sein.

Platz 6: Star Wars: Das Erwachen der Macht (2015)

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dass Disney nicht nur Griffe ins Klo landet, zeigt der sechste Platz im Ranking der teuersten Filme aller Zeiten. Kaum jemanden wundert, dass „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ aus dem Jahr 2015 teuer war – 306 Millionen US-Dollar Produktionskosten, um genau zu sein. Star Wars gehört zu den beliebtesten Franchises von Disney. Episode 7 von Star Wars war auch an den Kinokassen ein voller Erfolg. Das Einspielergebnis von „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ liegt weltweit bei 2,071 Milliarden US-Dollar. Damit ist der Kinofilm der mit Abstand erfolgreichste der Star-Wars-Reihe und ist sogar der fünfterfolgreichste Film aller Zeiten.

Star Wars: Episode 7 – Der teuerste Star Wars Film Foto: imago/Cinema Publishers Collection

Im Gegensatz zu den anderen Kinofilmen ist hier nicht so viel Geld in CGI und Spezialeffekte geflossen, obwohl es sich um ein wahres Sci-Fi-Spektakel mit beeindruckenden Lichtschwert-Kämpfen handelt. Die Produktion setzte auf echte Orte bei den Dreharbeiten, um zum ursprünglichen Stil von Star Wars zurückzukehren. Ganz ohne Spezialeffekte kommt Star Wars aber natürlich nicht aus. Teuer war ebenfalls die Musikproduktion für den Film.

Weitere spannende Film-Themen:

Die 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten: Diese Blockbuster spielten Milliarden an den Kinokassen ein

Platz 5: Fast & Furious 10 (2023)

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch dieses bekannte Blockbuster-Franchise platziert sich mit einem Film in dem Ranking der teuersten Filme: Fast and Furious. Platz fünf geht an „Fast & Furious 10“ aus dem Jahr 2023 mit Produktionskosten von 340 Millionen US-Dollar. Damit sind Schauspieler Vin Diesel (Groot in „Infinity War“) und Jason Mamoa (Aquaman) schon zweimal in diesem Ranking vertreten. Vin Diesel zählt zu den bestbezahlten Schauspielern der Welt und soll allein für „Fast & Furious 10“ rund 20 Millionen Dollar bekommen haben. Die Gage aller Stars, darunter Jason Statham, Brie Larson, John Cena und Charlize Theron, kommt insgesamt schätzungsweise auf 100 Millionen Dollar.

Teuer wird der Kinofilm bei den Spezialeffekten und CGI. Was auch nicht fehlen darf? Jede Menge Autos und andere Fahrzeuge. Das Franchise ist bekannt für teure und leistungsstarke Autos. Der Preis des teuersten Supercars im Kinofilm liegt bei 6,5 Millionen, günstigere Modelle liegen bei einer Million Dollar. Über 200 Autos wurden extra für die Dreharbeiten und Stunts von „Fast & Furious 10“ angefertigt. An den Kinokassen konnte der zehnte Teil des Franchises punkten: Das Einspielergebnis beträgt 714,4 Millionen US-Dollar. Unter die erfolgreichsten Filme aller Zeiten schafft es der Kinofilm damit aber nicht. „Fast & Furious 7“ und „Fast & Furious 8“ gelten mit 1,515 Milliarden und 1,236 Milliarden als erfolgreichste Filme der Saga.

Platz 4: Avengers: Age of Ultron (2015)

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch Marvels „Avengers: Age of Ultron“ gehört zu den teuersten Filmen überhaupt. Mit Produktionskosten von 365 Millionen US-Dollar landet der zweite Avengers-Film auf Platz vier der teuersten Blockbuster. Nach dem Erfolg des ersten Avengers-Films mit 1,520 Milliarden Dollar Einspielergebnis sollte größerer Aufwand in die Reihe gesteckt werden. Neue Schauspieler, andere Drehorte und wesentlich mehr Spezialeffekte kamen hinzu. Für die Nachbearbeitung mit CGI wurden digitale Räume und visuelle Effekte gebaut, mit denen der Kinofilm einen neuen Maßstab setzte.

Avengers: Age of Ultron war sogar noch teurer als Avengers: Infinity War! Foto: imago images/ZUMA Press

An den Kinokassen machten sich die Produktionskosten bezahlt: Das Einspielergebnis betrug 1,405 Milliarden US-Dollar. Insgesamt ist „Avengers: Age of Ultron“ zwar der schwächste Teil der Avengers-Filme, kann sich mit seinem Erfolg aber sehen lassen – auch auf Platz 15 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Während Filmzeitschriften das schnelle Tempo des Action-Films bemängelten, kam der Blockbuster bei Kritikern und Fans zwar gut an, konnte den ersten Avengers-Film aber nicht übertreffen.

Platz 3: Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten (2011)

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch die Fluch-der-Karibik-Reihe liefert einen zweiten Blockbuster im Ranking der teuersten Filme aller Zeiten. Der vierte Teil „Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten“ ist mit Produktionskosten von 379 Millionen US-Dollar der dritt-teuerste Film überhaupt. Die Crew von Captain Jack Sparrow jagt in diesem Kinofilm Meerjungfrauen hinterher, die den Film nicht nur interessant, sondern auch teuer machen. Am meisten Geld floss bei der Produktion in die Spezialeffekte und die Animation der Meerjungfrauen. Mit über 1.100 computer-generierten Shots hat „Fluch der Karibik 4“ bisher mehr Spezialeffekte als jeder andere Film in diesem Ranking. Auch Orte auf Hawaii, wo die Dreharbeiten stattfanden, mussten mit CGI nachbearbeitet werden.

Die Gage von Johnny Depp war ziemlich teuer: Schätzungen zufolge soll er für „Fluch der Karibik 4“ 55 Millionen Dollar bekommen haben. Wie das Einspielergebnis an den Kinokassen zeigt, hat Johnny Depp dem Film keinesfalls geschadet: „Fluch der Karibik 4“ nahm 1,045 Milliarden Dollar ein. Damit ist der Kinofilm erfolgreicher als „Fluch der Karibik: Am Ende der Welt“.

Platz 2: Avengers: Endgame (2019)

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der vierte Avengers-Film schafft es ebenfalls ins Ranking der teuersten Filme aller Zeiten. Die Produktionskosten von 400 Millionen US-Dollar machen „Avengers: Endgame“ zum zweit-teuersten Film überhaupt. Der finale Teil der Avengers ist gleichzeitig der teuerste Marvel-Film. Ob Marvel da irgendwann nochmal einen drauflegt? Eher unwahrscheinlich. „Avengers: Endgame“ liefert die größten Schlachten, die man im Kino wohl je gesehen hat – über 20 Minuten dauert die finale Kampfszene. An Spezialeffekten wurde während dieser gigantischen Schlacht auf jeden Fall nicht gespart. Insgesamt wurden 2.496 Shots mit Spezialeffekten und CGI nachbearbeitet – also fast der ganze Kinofilm. Wie in „Indiana Jones“ wurden viele Spezialeffekte zur Altersveränderung genutzt oder dienten der digitalen Einfügung von Superhelden-Kostümen.

Ein großer Teil der Kosten ging schon für die Dreharbeiten drauf. Man wollte die Schauspieler größtenteils im Unwissen über ihren eigenen Kinofilm lassen. Deswegen wurden unterschiedliche Enden und falsche Szenen gefilmt, die die Dreharbeiten verlängerten und teurer machten. Das Einspielergebnis von 2,799 Milliarden US-Dollar kann sich sehen lassen. „Avengers: Endgame“ ist nicht nur der zweit-teuerste Film aller Zeiten, sondern nach „Avatar: Aufbruch nach Pandora“ auch der zweit-erfolgreichste Blockbuster.

Platz 1: Avatar: The Way of Water (2022)

Inhalt von YouTube anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Der teuerste Film aller Zeiten ist „Avatar: The Way of Water“ – mit Produktionskosten von 460 Millionen US-Dollar. Der zweite Avatar-Film befindet sich mit 60 Millionen Dollar Vorsprung unangefochten auf Platz eins der teuersten Filme. Der Kinofilm kostete die Produktion fast doppelt so viel wie seinen Vorläufer „Avatar: Aufbruch nach Pandora“. Grund dafür ist die Darstellung der Unterwasserwelt. Für die Dreharbeiten unter Wasser brauchte es neuste Technologien und kostspieliges Training der Schauspieler. Auch die Nachbearbeitung der Unterwasserszenen mit Spezialeffekten war nicht gerade günstig – eine komplett neue Technologie musste entwickelt werden. Was die Spezialeffekte betrifft, gilt „Avatar: The Way of Water“ als größtes und teuerstes Projekt aller Zeiten. Nicht zu vergessen: die digitale Transformation der Schauspieler zu den Na’vi (blaue Spezies).

Avatar: The Way of Water ist der teuerste Film aller Zeiten. Foto: IMAGO/Everett Collection

Die Überraschung: Das Einspielergebnis fällt rund 600 Millionen Dollar geringer aus als bei „Avatar: Aufbruch nach Pandora“, dem erfolgreichsten Film aller Zeiten. An den Kinokassen konnte „Avatar: The Way of Water“ 2,320 Milliarden US-Dollar einspielen. Obwohl der Kinofilm damit als Mega-Erfolg gilt, dürften sich die Produzenten etwas mehr erhofft haben. Immerhin gilt der zweite Avatar-Film damit als dritt-erfolgreichster Film aller Zeiten.

Platz Filmtitel Produktionskosten (in US-Dollar) 1. Avatar: The Way of Water (2022) 460 Millionen 2. Avengers: Endgame (2019) 400 Millionen 3. Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten (2011) 379 Millionen 4. Avengers: Age of Ultron (2015) 365 Millionen 5. Fast & Furious 10 (2023) 340 Millionen 6. Star Wars: Das Erwachen der Macht (2015) 306 Millionen 7. Indiana Jones und das Rad des Schicksals (2023) 300 Millionen 8. Avengers: Infinity War (2018) 300 Millionen 9. Fluch der Karibik: Am Ende der Welt (2007) 300 Millionen 10. Justice League (2017) 300 Millionen Die teuersten Filme aller Zeiten in der Tabelle.

Jetzt kennst du die teuersten Filme aller Zeiten. Einige der erfolgreichsten Blockbuster, die es jemals im Kino zu sehen gab, waren schon dabei. Wie sieht es aber aus, wenn es nicht mehr nur um einzelne Kinofilme, sondern gleich um ganze Filmreihen geht? Wir verraten dir, welche die beliebtesten und erfolgreichsten Franchises und Filmreihen weltweit sind.