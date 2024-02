James Bond Darsteller – DAS sind die 007-Agenten

Jeder kennt den charmanten Geheimagenten James Bond. 1953 hatte die britische Roman-Figur ihren ersten Auftritt in Ian Flemings „Casino Royale“. Ein Jahr später lief der erste Film im Fernsehen. Seitdem ist James Bond nicht mehr von den Bildschirmen wegzudenken. Der Geheimagent und Spion ist zu einer wahren Ikone geworden. Die James Bond Filmreihe besteht aus 26 Filmen und schreibt damit rund 60 Jahre Filmgeschichte! Aber wie viele James Bond Darsteller hat es eigentlich gegeben?

Klar ist, dass kein Schauspieler lange genug gelebt hat, um die Rolle des James Bond in jedem Film der Filmreihe zu spielen. Wie Kritiker und die Meinungen der Fans zeigten, war die Leistung des ein oder anderen Schauspielers auch nicht unbedingt gut genug, um den Agenten in mehreren Filmen darzustellen. Die Suche nach dem perfekten James Bond startete immer wieder aufs Neue. Insgesamt wurde James Bond von sechs Darstellern verkörpert. Welche Schauspieler konnten überzeugen und welcher Geheimagent bekam den Titel als Flop-Spion? Bei uns gibt’s alle Infos zu den James Bond Schauspielern in der Rheinfolge. Und wer ist eigentlich der Lieblings-Bond der Fans?

Der wahre Bond: Sean Connery

Sean Connery ist der James Bond der Fan-Herzen. Foto: imago images/Mary Evans

Im Jahr 1962 kam ein Bond-Film zum ersten Mal auf die große Leinwand. Sean Connery übernahm die Hauptrolle James Bond und gilt damit als erster „wahrer“ Bond-Darsteller. Insgesamt spielte Sean Connery siebenmal die Bond-Rolle. Obwohl Autor Ian Fleming zu Beginn nur wenig begeistert von dem Schauspieler war, überzeugte Sean Connery die Produzenten vor allem mit seiner athletischen Leistung und seinem Charakter. Der erste Bond-Streifen „James Bond jagt Dr. No“ machte Sean Connery durch seinen Mega-Erfolg zum Star. Geheimagent James Bond wurde zum Actionheld, sein Darsteller zum Frauenschwarm. Weitere bekannte Filme mit Sean Connery sind „Mord im Orient Express“ (1974), „Der Name der Rose“ (1986) und „Indiana Jones und der letzte Kreuzzug“ (1989).

Der Erfolg der James Bond Filmreihe steigerte sich mit jedem weiteren Auftritt von Sean Connery. Sein vierter 007-Film „Feuerball“ ist sein erfolgreichster Bond-Streifen und größter Kinohit. Kurz darauf verkündete Connery seinen Ausstieg. Ein paar Jahre später ließ er sich von den Produzenten zu einer Rückkehr für „Diamantenfieber“ überreden. Auch im Reboot von „Feuerball“ ist der Bond Darsteller zu sehen, dieses wird jedoch nicht zur Haupt-Filmreihe hinzugezählt. Fans erklären Sean Connery noch heute zu ihrem Lieblings-Bond. Außerdem gilt Sean Connery als schönster Bond. Seine Darbietung konnte kein anderer James Bond Schauspieler toppen!

Jahr James Bond Filme mit Sean Connery 1962 „James Bond – 007 jagt Dr. No“ (Dr. No) 1963 „James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ (From Russia With Love) 1964 „James Bond 007 – Goldfinger“ (Goldfinger) 1965 „James Bond 007 – Feuerball“ (Thunderball) 1967 „James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ (You Only Live Twice) 1971 „James Bond 007 -Diamantenfieber“ (Diamonds Are Forever) 1983 „Sag niemals nie“ (Never Say Never Again) Alle James Bond Filme mit Sean Connery in der Tabelle.

Flop-Bond: George Lazenby

Enttäuschung! ER verkörperte James Bond nur ein Mal. Foto: imago images / United Archives International

Nach Connerys erstem offiziellen Ausstieg wurde George Lazenby zum James Bond Darsteller. Sein Auftritt in „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ im Jahr 1969 sollte auch die einzige Bond-Darbietung des Schauspielers bleiben. Wie das Model, bekannt aus Werbefotos und Werbespots, überhaupt an den Job gekommen ist, wurde nie richtig aufgeklärt. Gerüchten zufolge hat er beim Casting den Look seines Vorgängers Sean Connery kopiert, die Produzenten über seine Karriere als Schauspieler belogen oder einem Stuntman die Nase gebrochen.

Schon während des Drehs soll es Komplikationen zwischen dem Schauspieler und den Produzenten gegeben haben. Trotz mangelnder Vorerfahrung erhielt der James Bond Darsteller für seine Leistung eine Golden-Globe-Nominierung. Als James Bond kehrte George Lazenby dennoch nicht zurück. Stattdessen spielte er in einigen B-Filmen sowie Fernsehserien mit und machte weiter Karriere als Werbemodel. Nachträglich erhielt er von Fans der Filmreihe den Titel als Flop-Bond.

Jahr James Bond Filme mit George Lazenby 1969 „James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (On Her Majesty’s Secret Service) Alle James Bond Filme mit George Lazenby in der Tabelle.

Agent 007: Roger Moore

Bond-Darsteller Roger Moore konnte die Fans nicht überzeugen. Foto: imago/Cinema Publishers Collection

Der nächste James-Bond-Darsteller wurde Roger Moore. Nach dem Reinfall mit George Lazenby musste ein neuer Schauspieler her, der der Figur James Bond würdig war. Gerüchten zufolge sollte Roger Moore bereits früher in die Geheimagenten-Filmreihe einsteigen, er erklärte diese jedoch als falsch. Roger Moore spielte James Bond siebenmal – gemeinsam mit Kollege Sean Connery ist er damit der Spitzenreiter. Zeitlich gesehen hat Roger Moore James Bond am längsten gespielt. Vor seinem Auftritt als Spion machte Roger Moore Karriere bei Fernsehserien und im Theater, nebenberuflich arbeitete er als Model. Die Rolle als James Bond machte ihn von einer Berühmtheit zu einem waschechten Weltstar! Erfahrungen hatte Roger Moore 1964 als Darsteller einer James Bond Parodie gesammelt.

Roger Moore war vielen Fans zu alt für James Bond. Fans kritisierten den übermäßig satirischen Humor seiner Bond-Darstellung. Die Spionage in der High Class der Kultivierten kaufte ihm niemand so richtig ab. Den Titel als Lieblings-Bond hat Roger Moore damit in den Sand gesetzt. Trotzdem galt sein dritter 007-Streifen „Moonraker“ lange als erfolgreichster Film der Filmreihe. Nach dem vierten Film wollte Roger Moore aussteigen, blieb wegen der Konkurrenz zum neuen Connery-Streifen für „Octopussy“ aber noch an Bord. Platz eins an den Kinokassen hatte Moore dann doch in der Tasche! Nach seinem Ausstieg übernahm er Rollen in erfolgreichen Psychothrillern, Actionfilmen und Komödien. Für seine James Bond Darstellungen erhielt Roger Moore im Jahr 2007 einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bei der Adresse 7007 Hollywood Boulevard.

Jahr James Bond Filme mit Roger Moore 1973 „James Bond 007 – Leben und sterben lassen“ (Live and Let Die) 1974 „James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt“ (The Man with the Golden Gun) 1977 „James Bond 007 – Der Spion, der mich liebte“ (The Spy Who Loved Me) 1979 „James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim“ (Moonraker) 1981 „James Bond 007 – In tödlicher Mission“ (For Your Eyes Only) 1983 „James Bond 007 – Octopussy“ (Octopussy) 1985 „James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ (A View to a Kill) Alle James Bond Filme mit Roger Moore in der Tabelle.

James Bond mal anders: Timothy Dalton

Mit James Bond Darsteller Timothy Dalton ging es bergab. Foto: imago images/Cinema Publishers Collection

Mit dem nächsten James Bond Darsteller schlug die Filmreihe eine andere Richtung ein – was den Fans ganz und gar nicht gefiel. Timothy Dalton verkörperte James Bond nur in zwei Filmen. Bekannt geworden ist es durch das Theater und seine Rollen am Broadway. Besonders mit seinen Shakespeare-Inszenierungen schaffte er sich seinen guten Ruf, auch bei der Theateradaption eines Romans spielte er mit – bei der Verfilmung ging seine Rolle dann aber an James Bond-Nachfolger Daniel Craig. Für die Romanadaption von James Bond fiel die Wahl vorerst auf Timothy Dalton als 007-Spion.

Fans lobten die beiden Geheimagenten-Streifen für die Nähe zu Ian Flemings Romanen. Viel mehr Positives hatten die Teile der Filmreihe aber nicht zu bieten. Die Härte und Realitätsnähe stießen den Fans übel auf, denn das typische Charisma des 007-Spions ging verloren. Auch die fehlenden Interaktionen mit Bond-Girls fielen dem Publikum negativ auf. Bei Kritikern kamen Daltons Bond-Darstellungen zwar besser an, doch das änderte nichts an der Entscheidung des Schauspielers, die Filmreihe zu verlassen. Später wurde der James Bond Darsteller durch seine Rollen in Fernsehserien wie „The Crown“ erfolgreich.

Jahr James Bond Filme mit Timothy Dalton 1987 „James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ (The Living Daylights) 1988 „James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ (Licence to Kill) Alle James Bond Filme mit Timothy Dalton in der Tabelle.

Comeback-Bond: Pierce Brosnan

Pierce Brosnan brachte James Bond zurück auf Kurs. Foto: imago images / United Archives

Der fünfte James Bond Darsteller ist Pierce Brosnan. Der irische Schauspieler verkörperte den Geheimagenten und Spion öfter als sein Vorgänger. Pierce Brosnan spielte James Bond in vier Filmen. Zuvor landete er seinen internationalen Erfolg mit der Serie „Remington Steel“. Eigentlich hätte Pierce Brosnan schon nach Roger Moore zu James Bond werden sollen, doch der kommerzielle Erfolg bei „Remington Steel“ legte ihm Steine in den Weg. Die Produzenten konnten ihn einfach nicht gehen lassen! Eine neue Staffel musste her und ließ es zwischen Brosnan und den Machern ordentlich krachen. Als Timothy Dalton die Filmreihe verließ, war es dann endlich so weit.

Pierce Brosnans James Bond Darstellung in „GoldenEye“ wurde von Fans sehr gelobt. Auch seine nächsten Filmteile kamen beim Publikum gut an. Die Resonanz konnte den Darsteller aber nicht davon überzeugen, für den geplanten fünften Film zu bleiben. Im Jahr 2004 verkündete Pierce Brosnan seinen Ausstieg. Er wollte sich auch hinter der Kamera als Produzent versuchen. Später war er in beiden Teilen von „Mama Mia!“ zu sehen.

Jahr James Bond Filme mit Pierce Brosnan 1995 „James Bond 007 – GoldenEye“ (Goldeneye) 1997 „James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie“ (Tomorrow Never Dies) 1999 „James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug“ (The World Is Not Enough) 2002 „James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag“ (Die Another Day) Alle James Bond Filme mit Pierce Brosnan in der Tabelle.

Der neue Bond: Daniel Craig

Daniel Craig führte das James Bond Erbe fort. Foto: imago images/ZUMA Press

Nachfolger von Pierce Brosnan wurde James Bond Darsteller Daniel Craig. Seinen Karrierestart machte der britische Schauspieler mit einer Schauspielausbildung und anschließenden Aufführungen im Theater. Danach spielte er in vielen kleinen Filmen, TV-Produktionen und Serien mit. Bekannt wurde er für seine Nebenrolle in „Lara Croft: Tomb Raider“. Mit seiner Darstellung des 007-Geheimagenten änderte sich die Filmreihe deutlich, was wohl an der Revolution der Actionfilme in den Kinos lag. Mit Daniel Craig legte man gleich einen Neustart des James Bond Universums hin. Sein erster Film war die Neuverfilmung vom Roman „Casino Royale“, die mit dem ersten Bond-Darsteller Barry Nelson schon im Fernsehen gelaufen war.

Daniel Craig war auch optisch ein komplett neuer Bond, was den Fans überhaupt nicht gefiel. Es kam sogar zu Protesten gegen den Darsteller, die zu einer Neubesetzung führen sollten. Der neue James Bond war den Fans zu blond, zu klein und zu unscheinbar. Beim Kinostart von „Casino Royale“ überzeugte er die Fans vom Gegenteil – und zwar durch sein körperliches Talent. Auf der Leinwand präsentierte er unfassbare choreografierte Kampfszenen, die James Bond auf ein neues Level brachten. Auch der Ruf der Bond-Girls änderte sich in seinen Filmen. Insgesamt verkörperte Daniel Craig James Bond in fünf Filmen. „Keine Zeit zu sterben“ war Daniel Craigs letzter Bond Darstellung. Später sah man ihn in den „Knives Out“-Filmen.

Jahr James Bond Filme mit Daniel Craig 2006 „James Bond 007 – Casino Royale“ (Casino Royale) 2008 „James Bond 007 – Ein Quantum Trost“ (Quantum of Solace) 2012 „James Bond 007 – Skyfall“ (Skyfall) 2015 „James Bond 007 – Spectre“ (Spectre) 2021 „James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben“ (No Time to Die) Alle James Bond Filme mit Daniel Craig in der Tabelle.

Jetzt kennst du alle James Bond Darsteller der Filmreihe und weißt, wofür sie berühmt geworden sind. Aber wie sieht es mit ihren Bond-Filmen aus? In welcher Rheinfolge du die James Bond Filme unbedingt schauen solltest, verraten wir dir hier.