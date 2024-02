Wie viele James Bond Filme gibt es? Die Blockbuster in der richtigen Reihenfolge

Agent 007 ist lange nicht mehr so geheim, wie es in der Filmreihe scheint. James Bond gehört seit über 60 Jahren zu den ikonischsten Figuren der Filmgeschichte – der legendärste Spion und Geheimagent ist er damit auf alle Fälle. Nicht nur die Entwicklung von Agent 007 ist in all seinen Filmen unglaublich, sondern auch die Anzahl der Schauspieler. Viele Fans sind sich einig: Sean Connery ist ihr Sieger unter den sechs James Bond Darstellern. Bei sieben verschiedenen Bonds kommen aber auch eine ganze Menge Filme zusammen. Wie viele Filme sind es insgesamt? Und welche ist die richtige Reihenfolge der James-Bond-Filme?

Die James Bond Filmreihe basiert auf den Romanen von Ian Fleming. Einige Filme hängen unmittelbar zusammen, andere wiederum kannst du völlig problemlos überspringen. Denn wie die Fans sagen, lohnen sich nicht alle Streifen. Bei uns erfährst du, was die richtige Reihenfolge der James-Bond-Filme ist und worum es in den einzelnen Filmen geht.

Die richtige Reihenfolge der James Bond Filme?!

Das James-Bond-Franchise besteht aus 27 Filmen. Ob es eine richtige Reihenfolge gibt, ist schwer zu sagen. Die meisten James Bond Filme kannst du gucken, ohne andere Teile gesehen zu haben. Das liegt an der losen (bis gar keinen) Verknüpfung der einzelnen Filme. Bis auf wiederkehrende Charaktere und Darsteller gibt es kaum Verbindungen. Die Ausnahme machen Daniel Craigs Bond-Filme. Diese bauen direkt aufeinander auf und erzählen in fünf Filmen eine große – und großartige – Geschichte. Einen Daniel-Craig-Bond solltest du also auf keinen Fall überspringen! Auch George Lazenbys einzigen Bond-Film „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ ist absolute Pflicht – denn hier erhältst du wichtiges Vorwissen für die Filme mit James Bond Roger Moore!

Es gibt drei verschiedene Reihenfolgen für die James-Bond-Filme: die chronologische, nach Roman-Vorlage und nach Bond Darstellern. Wir empfehlen die chronologische Reihenfolge der James Bond Filmreihe von EON Productions. Den TV-Film „Casino Royale“ mit Barry Nelson und die „Casino Royale”-Parodie von 1967 haben wir ausgeschlossen. Auch das “Feuerball“-Reboot mit dem Titel „Sag Niemals Nie“ und derselben Handlung führen wir nicht auf – möchtest du Sean Connery in seinem letzten Bond-Film sehen, solltest du dir den Streifen aber nicht entgehen lassen. Für alle, die James Bond nach Roman-Vorlage erleben wollen, haben wir am Ende des Artikels einen Geheim-Tipp auf Lager.

1962: James Bond – 007 jagt Dr. No (Sean Connery)

Für den ersten James Bond Film geht es nach Jamaika. Foto: United Archives;via www.imago-images.de

In Jamaika wird ein Agent des MI6 kaltblütig ermordet. Geheimagent James Bond (Codenummer 007) wird vom MI6-Chef nach Jamaika geschickt, um das Verbrechen aufzuklären. Während der Verfolgungsjagd des Hauptverdächtigen Dr. No gerät Bond in immer größere Gefahr. Denn der Attentäter ist ein fanatischer Wissenschaftler der Verbrecherorganisation „SPECTRE“ mit atomaren Racheplänen. James Bond muss eingreifen, um einen Anschlag auf die USA zu verhindern.

1963: James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau (Sean Connery)

Wieder muss James Bond gegen SPECTRE kämpfen. Diese will im Kalten Krieg die beiden Fronten mithilfe einer sowjetischen Dechiffriermaschine gegeneinander ausspielen. Die nichtsahnende Dechiffriere-Spezialistin Tatiana Romanova soll dem Geheimagenten die Maschine übergeben und ihn in eine Affäre locken. In Istanbul beginnt die wilde Verfolgungsjagd mit Kämpfen zwischen SPECTRE-Agenten und Bond.

1964: James Bond 007 – Goldfinger (Sean Connery)

James Bond wird auf den illegalen Goldschmuggler Auric Goldfinger angesetzt. Er jagt den Verbrecher von Miami nach London, bis in die Schweiz und zurück in die USA. Bei einer Konfrontation wird James Bond mit seiner Enttarnung als Agent 007 bedroht und verbündet sich zum Schein mit Goldfinger. Zusammen mit seiner Pilotin Pussy Galore kämpft der Spion gegen den Schmuggler.

1965: James Bond 007 – Feuerball (Sean Connery)

„Feuerball“ solltest du dir auf keinen Fall entgehen lassen! Foto: imago images / United Archives

SPECTRE wird unter der Leitung von Ernst Stavro Blofeld erneut zum Gegenspieler von James Bond. Die Verbrecherorganisation will die NATO-Staaten um 280 Millionen US-Dollar erpressen. SPECTRE-Agent Largo bereitet den Angriff vor und stiehlt Atombomben. James Bond wird auf die Bahamas versetzt, um Largo auszuschalten. Zwischen Haifischbecken, Bond-Girls und nuklearem Feuer muss sich Bond dem Verbrecher stellen.

1967: James Bond 007 – Man lebt nur zweimal (Sean Connery)

Im Weltall entführt ein mysteriöses Raumschiff die besetzten Raumfahrzeuge der USA und Sowjetunion. Da beide Staaten die jeweils anderen Supermacht verantwortlich machen, steht ein Atomkrieg bevor. Die britische Regierung verfolgt die Spur bis nach Japan und sendet James Bond aus, um den Verdacht zu bestätigen. Erneut steckt Ernst Stavro Blofeld mit seiner Organisation SPECTRE hinter dem Verbrechen. James Bond muss eingreifen, um den Weltkrieg zu verhindern.

1969: James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät (George Lazenby)

In „Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ erfährst du, wen James Bond geheiratet hat. Foto: imago stock&people

Bei einer Konfrontation mit dem Oberhaupt der korsischen Mafia wird SPECTRE erneut zum Thema. Um Ernst Stavro Blofeld endlich aufzuspüren, verbündet James Bond sich mit der Mafia und ermittelt auf eigene Faust. Doch der mächtige Mafiaboss hilft ihm nur, wenn Bond seine Tochter Tracy heiratet. Der Geheimagent kommt der Mafiabraut gefährlich nah und auch Blofeld ist zum Greifen nahe – doch dieser droht mit der Enttarnung seiner Identität.

1971: James Bond 007 – Diamantenfieber (Sean Connery)

Die Suche nach Blofeld geht weiter! James Bond will den Verbrecher zur Strecke bringen und den Tod seiner Frau Tracy rächen. Als dann unzählige Diamanten gestohlen werden, muss er undercover das Schmugglergeschäft infiltrieren. Zudem treiben knallharte Auftragskiller ihr Unwesen. Natürlich hat Blofeld seine Finger im Spiel. Bevor es zu einer drohenden nuklearen Eskalation kommt, greift Bond mit Unterstützung eines neuen Bond-Girls ein.

1973: James Bond 007 – Leben und sterben lassen (Roger Moore)

Als drei britische Geheimagenten ermordet werden, muss James Bond eingreifen. Seine Spur führt in zu Verbrecherboss Mr. Big. Zwischen Tarotkarten, schwarzer Magie, Mohnfeldern und Heroin muss Bond den Gangster davon abhalten, die Welt mit seinen Drogen zu verseuchen. Doch Mr. Big lässt sich nicht so einfach unterkriegen. Agent 007 muss alles geben, um das Drogenimperium zu stürzen.

Weitere spannende Themen:

Teuerste Filme: Die kostspieligsten Blockbuster aller Zeiten

Die 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten: Diese Blockbuster spielten Milliarden an den Kinokassen ein

1974: James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt (Roger Moore)

Der Auftragsmörder Scaramanga hat es auf James Bond abgesehen. Doch anstatt unterzutauchen, nimmt der Geheimagent die Spur auf. Er wird Zeuge vom Raub des Solex-Generators, eine neue Maschine zur Verwandlung von Sonnenstrahlen in Energie. Bond soll den Generator wiederbeschaffen, der sich nun im Besitz von Scaramanga befindet. In einem hautnahen Duell muss der Geheimagent sich gegen Scaramanga beweisen.

1979: James Bond 007 – Moonraker – Streng geheim (Roger Moore)

In „Moonraker“ geht James Bond auf galaktische Mission. Foto: imago images/Cinema Publishers Collection

Der hoch entwickelte Raumgleiter Moonraker wird entführt. James Bond soll den Moonraker aufspüren und landet beim Unternehmen von Hugo Drax. Schnell wird klar, dass dort nicht alles richtig ist. Gemeinsam mit NASA-Wissenschaftlerin Holly geht es auf Drax geheime Raumstation. Zusammen müssen sie den wahnsinnigen Drax stoppen, der die ganze Welt zerstören will.

1981: James Bond 007 – In tödlicher Mission (Roger Moore)

James Bond soll ein ATAC, einen Computer zum Start von Atomraketen aufzuspüren. Doch auch andere Mächte sind daran interessiert, den Computer in ihre Macht zu bekommen. Bond verbündet sich mit der rachsüchtigen Melina und spürt den ATAC in einem versunkenen Wrack auf. Kurz nach der Bergung des Computers stehen sie auf einmal ihren schlimmsten Feinden und Gegnern gegenüber.

1983: James Bond 007 – Octopussy (Roger Moore)

James Bond trifft auf das Bond-Girl Octopussy. Foto: imago images/United Archives

Kurz bevor Agent 009 bei einem Einsatz in Berlin stirbt, übergibt er der britischen Botschaft ein Fabergé-Ei. Als sich dieses als Fälschung herausstellt, verfolgt James Bond die Spur bis nach Indien. Dort wird er von Prinz Kamal Khan gefangengenommen und erfährt so vom wahren Plan: Mit einem sowjetischen General und Octopussy plant er einen Atomangriff. Als sich die eigenen Verbündeten gegen Octopussy wenden, schließt sie sich mit Bond im Kampf gegen die Verbrecher zusammen.

1985: James Bond 007 – Im Angesicht des Todes (Roger Moore)

Als James Bond den toten Agenten 003 in der Arktis findet, trägt dieser einen in Frankreich entwickelten Mikrochip bei sich. Bond wird auf den französischen Max Zorin angesetzt, dessen Rennpferdezucht unter Beobachtung des Secret Service steht. Undercover besucht Bond eine seiner Zuchtschauen. Anscheinend haben die Mikrochips und die verdächtig erfolgreichen Sieger-Pferde doch mehr miteinander zu tun als geahnt. Zorins Assistentin May Day kommt dem Geheimagenten auf die Schliche und nimmt die Verfolgungsjagd auf.

1987: James Bond 007 – Der Hauch des Todes (Timothy Dalton)

James Bond wird nach Bratislava geschickt, um dem KGB-General Georgi Koskov bei der Flucht über die österreichisch-tschechoslowakische Grenze zu helfen. Die Scharfschützin Kara Milovy hat es auf ihn abgesehen und plant einen Anschlag. Der Geheimagent merkt schnell, dass Koskov nicht mit offenen Karten spielt und auch Kara Milovy ist nicht das, was sie zu sein scheint. Die Spur bringt den Geheimagenten bis nach Afghanistan.

1988: James Bond 007 – Lizenz zum Töten (Timothy Dalton)

In „Lizenz zum Töten“ macht James Bond keine halben Sachen. Foto: imago images/United Archives

Zwei enge Freunde von Bond werden auf ihrer eigenen Hochzeit umgebracht. Als der Geheimagent von dem Attentat erfährt, schwört er eigenmächtig Rache und macht sich auf die Suche nach dem verantwortlichen Drogenbaron Sanchez. Bond tötet einen der Geschäftspartner kaltblütig – ein Fehler. Vom MI6 wird ihm die „Lizenz zum Töten“ entzogen, doch das hält den Spion nicht von seinem Rachefeldzug ab. Bei seiner Vergeltung macht der Geheimagent keine halben Sachen und hinterlässt wildes Chaos.

1995: James Bond 007 – GoldenEye (Pierce Brosnan)

Ein russischer Verbrecher stiehlt das geheime Waffensystem „GoldenEye“. Mit dem Satelliten-System kann ein nuklearer elektromagnetischer Impuls ausgelöst werden, der alle elektronischen Geräte zerstört. James Bond wird mit der Wiederbeschaffung vom „GoldenEye“ beauftragt. Dabei gerät er in die Fänge der Terrororganisation „Janus“ und trifft einen alten Bekannten. Seine Mission bringt den Geheimagenten bis nach Kuba, wo Bond alles geben muss, um den Einsatz vom „GoldenEye“ zu verhindern.

1997: James Bond 007 – Der Morgen stirbt nie (Pierce Brosnan)

Ein neuer Kampf um die Weltherrschaft beginnt. Elliot Carver ist einer der mächtigsten Menschen der Medien-Welt, doch das genügt ihm nicht. Mit seiner Hightech-Ausrüstung inszeniert er gegenseitige Angriffe der Länder China und England. Das MI6 durchschaut das Spiel des Medien-Moguls und sendet den Geheimagenten James Bond aus. Doch während seiner Mission startet der Spion eine Affäre mit Carvers Frau – das lässt sein Gegenspieler nicht auf sich sitzen.

1999: James Bond 007 – Die Welt ist nicht genug (Pierce Brosnan)

Nachdem ein britischer Industrieller bei einem Attentat ums Leben kommt, wird James Bond zum Schutzbeauftragten seiner Tochter Elektra. Eine wilde Verfolgungsjagd spielt sich ab, bei der Bond die Doppelrolle des Gejagten und des Jägers übernimmt. Seine Spur führt ihn zu einer Gruppe von Forschern, die mit Atomwaffen hantieren. Während der Geheimagent gegen den Attentäter antritt, erfährt er plötzlich von einem Feind in den eigenen Reihen.

2002: James Bond 007 – Stirb an einem anderen Tag (Pierce Brosnan)

Den James Bond Film „Stirb an einem anderen Tag“ solltest du auf keinen Fall auslassen! Foto: imago stock&people

In Nordkorea jagt James Bond einem Vater-Sohn-Terroristen-Duo nach. Womit er dabei nicht gerechnet hat: Seine Identität wird aufgedeckt. Wurde er etwa verraten? Im Kampf scheint der Sohn des Duos außerdem umgekommen zu sein. James Bond muss die Konsequenzen erleiden: 14 Monate wird er gefangen gehalten und gefoltert. Nur durch einen Gefangenenaustausch kann der Geheimagent seine Freiheit zurückbekommen. Das MI6 entzieht ihm den Doppelnullstatus. Also muss James Bond den Verräter auf eigene Faust finden.

2006: James Bond 007 – Casino Royale (Daniel Craig)

James Bond erhält seine 007-Lizenz. Doch schon seine erste Mission entgleitet dem Geheimagenten völlig – er wird vom Fall abgezogen, verfolgt die Spur aber weiter. Sie führt ihn zum Bank-Terroristen Le Chiffre, der seine Aktienverluste im Casino Royale zurückgewinnen will. James Bond soll den Terroristen am Pokertisch besiegen. Dabei steht ihm die Schatzmeisterin Vesper Lynd zur Seite. Das Bond-Girl hat dem Geheimagenten mehr zu bieten als gedacht – oder spielt sie ein falsches Spiel?

2008: James Bond 007 – Ein Quantum Trost (Daniel Craig)

Die Ereignisse in „Casino Royal“ liefen etwas anders als erwartet. Grund dafür: Eine andere Geheimorganisation namens „Quantum“ hat den MI6 unterwandert. James Bond muss handeln und die Verschwörung in den eigenen Reihen aufdecken. Seine Spur führt Bond nach Haiti, wo er auf die bolivianische Geheimagentin Camille trifft – doch die hat ihre eigene Rache im Sinn. Mit vereinten Kräften stellen sie sich dem Kampf gegen den mysteriösen Dominic Greene, der einen verbrecherischen Plan verfolgt.

2012: James Bond 007 – Skyfall (Daniel Craig)

„Skyfall“ ist der wohl beliebteste James Bond Film. Foto: imago images/Mary Evans

Ein Auftragsmörder droht damit, die Identitäten aller Geheimagenten aufzudecken. Bei der Verfolgungsjagd hängt Bonds Leben am seidenen Faden – er muss untertauchen. Mit den Geheimdaten einer Festplatte gelingt dem Mörder ein Bombenanschlag auf das MI6-Hauptquartier. Noch immer angeschlagen, kehrt Bond zurück in den Dienst und nimmt die Verfolgung auf. Bonds Spur führt ihn zum Cyberterroristen Raoul Silva, der noch eine offene Rechnung mit dem MI6 hat.

2015: James Bond 007 – Spectre (Daniel Craig)

Über einen Auftrag erfährt James Bond, wer die Drahtzieher hinter all seinen vergangenen Missionen sind. Offenbar war „Quantum“ nicht mal halb so gefährlich wie „Spectre“. Der Kopf der Organisation, Ernst Stavro Blofeld, gehört dabei zum früheren Leben des 007-Geheimagenten. James Bond muss sich an der Seite von Psychologin Dr. Madeleine Swann nicht nur gegen eine Vielzahl von Terroristen behaupten, sondern auch seine Vergangenheit besiegen.

2021: James Bond 007 – Keine Zeit zu sterben (Daniel Craig)

James Bond genießt seinen wohlverdienten Ruhestand auf Jamaika, bis ein alter Freund ihn um Hilfe bitte – die Biowaffe „Herakles“ ist gestohlen worden. Bond nimmt den Auftrag an und begibt sich in eine weitere Mission gegen „Spectre“ und Ernst Stavro Blofeld. Auch ein Ex-Agent des MI6 sinnt auf Rache. Während Bond die Verbrecher jagt, geraten seine Verbündeten und seine Familie in größte Gefahr.

Geheim-Tipp: James Bond Filme nach Roman Reihenfolge

Es ist kein Geheimnis, dass die Drehbücher der James-Bond-Filme stark bearbeitet wurden – es brauchte mehr Verfolgungsjagden und auch die Trends der jeweiligen Kinojahre wurden aufgenommen. Wer die James-Bond-Filme trotzdem so nah wie möglich an der Roman-Vorlage schauen will, sollte sich an diese Reihenfolge halten.

„James Bond 007 – Casino Royale“ (2006)

„James Bond 007 – Leben und sterben lassen“ (1973)

„James Bond 007 – Moonraker – streng geheim“ (1979)

„James Bond 007 – Diamantenfieber“ (1971)

„James Bond 007 – Liebesgrüße aus Moskau“ (1963)

„James Bond – 007 jagt Dr. No“ (1962)

„James Bond 007 – Goldfinger“ (1964)

„James Bond 007 – Im Angesicht des Todes“ (1985)

„James Bond 007 – In tödlicher Mission“ (1981)

„James Bond 007 – Ein Quantum Trost“ (2008)

„James Bond 007 – Lizenz zum Töten“ (1989)

„James Bond 007 – Feuerball“ (1965)

„James Bond 007 – Octopussy“ (1983)

„James Bond 007 – Der Hauch des Todes“ (1987)

„James Bond 007 – Der Spion, der mich liebe“ (1977)

„James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät“ (1969)

„James Bond 007 – Man lebt nur zweimal“ (1967)

„James Bond 007 – Der Mann mit dem goldenen Colt“ (1974)

Jetzt kennst du alle Filme des James-Bond-Franchises in der richtigen Reihenfolge. Die Kinofilme zählen somit zu den erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten. Welche anderen Filmreihen und Filmfranchises sogar noch erfolgreicher sind, verraten wir dir hier.