„Bares für Rares“ (ZDF): DAS sind die aktuellen Händler der Trödelshow

„Bares für Rares“ (ZDF) gehört zu den beliebtesten Shows am Nachmittag im deutschen TV. In der Trödelshow kommen regelmäßig Schätze, Antiquitäten und Raritäten oder auch Kuriositäten auf den Tisch beziehungsweise in den Händlerraum. Dabei nehmen die Händler eine wichtige Rolle ein. Immerhin sind die Händler regelmäßig bei „Bares für Rares“ zu sehen und bestimmen, ob ein Kandidat glücklich oder doch geknickt aus dem Händlerraum der Show kommt.

Neben den Experten wie Sven Deutschmanek, Dr. Heide Rezepa-Zabel und Colmar Schulte-Goltz oder auch Moderator Horst Lichter geben sie der Show ein Gesicht. Im Bietergefecht mit den Verkäufern versuchen sie, die besten Fundstücke beziehungsweise Exponate zu ergattern und das zu ihrem Wunschpreis. Wie oft auf Flohmarkt stehen die Preise nämlich nicht fest.

„Bares für Rares“: Walther Lehnertz (li.) und Wolfgang Pauritsch (re.) gehören zu den bekannten Händlern der Sednung. (Symbolbild) Foto: ZDF-Screenshot

Es sind aber keineswegs immer die gleichen Händler, die in den unterschiedlichen Folgen von „Bares für Rares“ den Händlerraum mit Leben füllen und ihre Gebote für die Schätze oder Raritäten abgeben. Wer als Händler in der ZDF-Trödelshow unterwegs ist, verraten wir dir in diesem Artikel. Übrigens fragen sich viele Zuschauer, wie sie die Händler kontaktieren können. Viele von ihnen eigene Geschäfte haben, kann man sicherlich auf diesem Weg zu ihnen Kontakt aufnehmen.

Walter Lehnertz

Seit der ersten Staffel „Bares für Rares“, welche im Jahr 2013 an den Start ging, ist Händler Walter Lehnertz mit von der Partie – man kann ihn also ruhigen Gewissens als Urgestein der Sendung bezeichnen. Lehnertz absolvierte eine Ausbildung als Pferdewirt und arbeitete später auf dem Bau – hatte beziehungsweise hat sogar sein eigenes Baugewerbe. Nach einem Bandscheibenvorfall baute sich Walter Lehnertz mit einem Antiquitätenhandel ein weiteres Standbein auf. Aktuell besitzt der „Bares für Rares“-Händler eine riesige Trödelhalle in Krekel (Ortsgemeinde Kall). Außerdem gehört Lehnertz auch noch ein Laden, indem hochwertige Möbel und Antiquitäten verkauft werden.

Wolfgang Pauritsch

Wie Walter Lehnertz ist Wolfgang Pauritsch bereits seit der ersten Staffel Teil der Trödelshow und auf der Suche nach Schätzen und Kuriositäten. An seinen derzeitigen Beruf kam er per Zufall. Eigentlich war er nur als Wachmann in einem Auktionshaus als der Auktionator ausfiel. Pauritsch sprang für ihn ein und wird heute etwa 15 Mal im Jahr für große Auktionen gebucht. Außerdem gehören Wolfgang Pauritsch und seiner Geschäftspartnerin ein Kunst- und Auktionshaus im Allgäu.

Fabian Kahl

Fabian Kahl darf wohl als eine schillernde Persönlichkeit unter den Händlern der ZDF-Show gesehen werden, was nicht heißt, dass er den Kandidaten mit der Händlerkarte und ihren Raritäten nicht genau auf den Zahn fühlt. Er bereichert in jedem Fall den Händlerraum und ist bei den Zuschauern sehr beliebt. Kahl hatte bereits im Kindesalter durch den Antiquitätenhandel seines Vaters mit dem Business zu tun. So kam es auch, dass er im Alter von 17 Jahren sein eigenes Antiquitätengeschäft in Berlin eröffnete. Mit 20 folgte dann eine Galerie in Leipzig. Mittlerweile lebt er mit seiner Familie in einem Schloss in Thüringen und führt dort einen Antiquitätenhandel, für den er bei „Bares für Rares“ nach Schätzen sucht. Kahl ist seit der ersten Staffel Teil der Sendung.

Susanne Steiger

Ebenfalls zu den bekannten Händler-Gesichtern der ZDF-Trödelshow gehört Susanne Steiger. Sie ist seit der zweiten Staffel (2014) bei der Show dabei und ist die Schmuckexpertin der Runde. Die Kölnerin ist ständig auf der Suche nach neuen Schätzen und Raritäten für ihre eigenen Schmuckläden – Trödel ist also nicht so das Ding der Händlerin. Susanne Steiger darf nämlich zwei Läden ihr Eigen nennen. Steiger ist gelernte Steuerfachwirtin und kann bei den Verhandlungen im Händlerraum auch hart sein.

Daniel Meyer

Seit Staffel drei (2014) gehört Daniel Meyer zum Händler-Team der ZDF-Show. Während seines Studiums im Fach Kunstgeschichte und freien Malerei war er als Händler auf Antik- und Trödelmärkten unterwegs. Nach dessen Abschluss eröffnete Daniel Meyer einen Trödelladen mit einer stolzen Fläche von 900 Quadratmetern. Es handelt sich um den größten Trödelladen in Münster. Später kam auch noch ein Kunsthandel dazu. Außerdem ist er als Vermittler, Taxator und Online-Händler tätig. Im Jahr 2008 eröffnete Meyer ein Auktionshaus in Münster. Dort werden Kunst- und Antiquitäten versteigert. Bei „Bares für Rares“ ist er also auf der Jagd nach Trödel und anderen Raritäten.

„Bares für Rares“: In der Sendung sind einige Händler unterwegs. (Symbolbild) Foto: Screenshot ZDF

Elke Velten

Elke Velten stieß in der sechsten Staffel zum Händler-Team der Trödelsendung. Sie ist in der Trödelshow auf der Suche nach Schmuck. Nachdem die gebürtige Kölnerin in Wuppertal und Mönchengladbach selbstständig tätig war, zog es Velten wieder an den Rhein – genauer nach Bonn. Früher war die Händlerin auch als Auktionatorin aktiv.

Julian Schmitz-Avila

Seit 2015/16 ist Julian Schmitz-Avila bei der ZDF-Show auf der Jagd nach den besten Raritäten und Schätzen. Seine Liebe zu Kunst und Antiquitäten rührt sicherlich aus seiner Kindheit. Damals stellte er mit seinen Eltern auf Kunst- und Antiquitätenmessen aus. Schmitz-Avila mag besonders gerne hochwertige Möbel aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Er absolvierte eine kaufmännische Ausbildung und leitet mittlerweile einen Ableger der Kunstläden seines Vaters in Bad Breisig.

Markus Wildhagen

Markus Wildhagen gehört seit Staffel sieben zur Trödelshow. Der gebürtige Düsseldorfer ist gelernter Industriekaufmann. Seit 1993 ist er in der Landeshauptstadt von NRW selbstständig und bietet auf einer Verkaufsfläche von 1300 Quadratmetern Gegenstände zum Verkauf und Verleih an.

Dr. Elisabeth Nüdling

Wie Wildhagen gehört auch Elisabeth Nüdling seit 2016/17 zum Händler-Team von „Bares für Rares“. Dort ist sie auf der Suche nach Perlen, Diamanten und Edelsteinen. Nüdling ist Schmuckhändlerin und führt in Fulda ein Geschäft. Dort werden Schätze aus dem 20. Jahrhundert veräußert. Elisabeth Nüdling ist außerdem Gutachterin für Diamanten und kann mit ihrem geübten Auge den Kandidaten mit den Händlerkarten schon mal Schweißperlen auf die Stirn zaubern.

Esther Ollick

Immer auf der Jagd nach den besten Vintage-Stücken bei „Bares für Rares“ ist Händlerin Esther Ollick. Sie stieß in Staffel sieben zur Sendung. Da die gebürtige Kölnerin besonders gerne das Beste aus alten und abgenutzten Möbeln herausholt, ist sie in der Trödelshow sehr gut aufgehoben. Ollick ist übrigens gelernte Raumausstatterin.

„Bares für Rares“: Fabian Kahl (re.) gehört schon lange zum Händler-Team der Show. (Symbolbild) Foto: Screenshot ZDF

Jan Cizek

Wie die beiden zuvor genannten Händler ist auch Jan Cizek seit Staffel sieben bei der ZDF-Sendung dabei. Der gebürtige Tscheche eröffnete im Jahr 2013 einen eigenen Laden in Köln. Dort bietet Cizek Vintage Möbel, Industrie Design Objekte und alte Sportgeräte an. Auch er mag das Aufarbeiten der alten „Schätze“ besonders gerne und ist demnach auf der Suche nach eben solchen Exponaten.

Steve Mandel

Steve Madel ergänzt das Händlerteam der Sendung seit 2016. Während seiner Studienzeit war er auf Flohmärkten unterwegs. Seinen ersten Laden eröffnete Mandel bereits 1997 in Aachen. Heute hat er ein Ladengeschäft in der Monschauer Altstadt. Er ist auch durch seine Rockband bekannt. Mandel möchte seinen Kunden einen Kontext zu den Antiquitäten bieten.

David Suppes

In Staffel acht stieß mit David Suppes ein neuer Händler zum Team bei „Bares für Rares“. Der 30-Jährige ist bereits seit acht Jahren als Kunst- und Antiquitätenhändler im Familienunternehmen aktiv. Außerdem hat er ein abgeschlossenes Studium im Bereich Marketing & Media Management und ist Dozent an der Hochschule Fresenius.

Christian Vechtel

Ebenfalls noch recht neu dabei ist Christian Vechtel. Er begann bereits als Jugendlicher auf Trödelmärkten mit dem Handel von Raritäten und Schätzen. Später studierte Vechtel Kunstgeschichte und arbeitete parallel im Auktionshandel. Zusammen mit einem Geschäftspartner führt er seit 2012 ein eigenes Auktionshaus.

Thorsden Schlößner

Wie Vechtel und Suppes ist auch Thorsden Schlößner seit 2018 Teil von „Bares für Rares“. Er interessierte sich bereits in seiner Kindheit für Antike, Geschichte und Kunst. Der gebürtige Dürener ist gelernter Einzelhandelskaufmann, Tischler, Kunsthändler und Auktionator. Seit 1997 ist Schlößner eigenständiger Kunst- und Antiquitätenhändler. Er unterhält ein Antiquitätengeschäft in Kreuzau.

Roman Runkel

Ein Jahr später (2019) stieß Roman Runkel zum Händler-Team von „Bares für Rares“. Als gelernter Koch und Gastronom war er erst nicht auf der Jagd nach Raritäten und Schätzen, sondern nach dem perfekten Geschmack. Durch seine Selbstständigkeit beschäftigte er sich mit alter Werbung. In seiner „Alten Brauerei im Kasbachtal“ bei Linz am Rhein gibt es einen Museums-Hofladen, in welchem Raritäten und Antiquitäten verkauft werden. Einige hat er in der ZDF-Sendung ergattern können.

Neben dem aktuellen Händler-Team gab es bei „Bares für Rares“ auch Händler, die nicht mehr Teil der aktuellen Staffel der Trödelshow sind und um die besten Exponate falschen. Der bekannteste von ihnen ist sicherlich Ludwig Hofmaier. Hofmaier, der auch Handstand-Lucki oder auch nur Lucki genannt wird, war seit Beginn der Sendung bis Juni 2020 Teil von „Bares für Rares“. Lucki gehörte als Urgestein bis zu seinem Ausstieg zu den Aushängeschildern der Show. Außerdem waren auch Sandra Vanessa Schäfer, Ansgar Heickmann, Fritz Breckheimer, Saskia Montag-Seewald, Silke Köberlein, Hans-Peter Ernst und Ahmed Abou-Chaker früher als Händler bei „Bares für Rares“ für die Zuschauer zu sehen.

Friedrich Häusser

Friedrich Häusser gehört bereits seit dem Jahr 2015 zum Team bei Bares für Rares, ist also schon ein erfahrender Händler. Er merkte bereits in seiner Schulzeit, dass er sich für Kunst und Antiquitäten interessiert. Nach seiner Ausbildung war Häusser zuerst in der Musikbranche unterwegs, ehe er 1983 Kunst- und Antiquitätengeschäfte eröffnete, beispielsweise in Hamburg und Ribe (Dänemark). Heute betreibt er einen Laden in Quedlinburg.

Sarah Schreiber

Bei Sarah Schreiber war der Weg fast vorgezeichnet, immerhin kommt sie aus einer antiquitätenbegeisterten Familie. Schon im Alter von 14 Jahren begann sie mit der Restauration alter Orientteppiche und durfte auch schon erste Erfahrungen als Händlerin im Geschäft ihrer Familie machen. Schreiber betreibt seit 2021 ein eigenes Auktionshaus in Niederhausen.

Benjamin Leo Leo

Benjamin Leo Leo ist erst seit Mai 2023 Mitglied der Händlerfamilie bei der Trödelshow. Er betreibt seit 2017 einen Vintage Store in der Rheinmetropole Köln. Sein Händlergen hat er von seinem Vater, den Sinn für Kunst von seiner Mutter, die eine Galeriebetreiberin ist, geerbt.

Jos van Katwijk

In jungen Jahren betrieb Jos van Katwijk ein Sportcafé und später auch ein Restaurant. Er besuchte aber auch viele Flohmärkte und verkaufte gebrauchte Dekostücke sowie Möbel. Im Jahr 2008 folgte mit seinem eigenen „Vintage Warehouse“ in Overloon (Niederlande) der nächste Schritt. Jos van Katwijk macht besonders die Suche nach verrückten und einzigartigen Gegenständen viel Freude. Er ist seit Juli 2022 im Händler-Team von Bares für Rares.

Viele Zuschauer fragen sich auch, wie hoch das Vermögen und das Honorar der Händler ist. Leider ist weder zu dem Vermögen, noch zu den Honoraren viel bekannt.

