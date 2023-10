Bares für Rares bewerben: SO kannst du dich bei der ZDF-Sendung anmelden

Die Trödelshow Bares für Rares vom ZDF ist mittlerweile definitiv zu einer richtigen Kultsendung geworden. Die Sendung, die in Pulheim bei Köln aufgezeichnet wird, ist das dem Programm des Senders nicht mehr wegzudenken.

Neben den Experten und Händlern stehen bei Bares für Rares die Kandidaten beziehungsweise deren Verkaufsobjekte im Fokus. Doch wie gelangt man in die Trödelshow? Wir verraten dir, wie man sich bei Bares für Rares bewerben kann.

Bares für Rares bewerben: SO kannst du an der Trödelshow teilnehmen

Kaum jemand verkörpert Bares für Rares so sehr wie Horst Lichter. Viele Kandidaten der Sendung freuen sich allein schon darüber, ihn bei den Dreharbeiten zu treffen und hoffen auf eine Händlerkarte. Doch es ist gar nicht so einfach, Teil der größtenteils in Pulheim gedrehten TV-Show zu werden. Wer sich bei Bares für Rares bewerben will, sollte auf jeden Fall über eine Rarität oder ein echtes Schätzchen verfügen – sonst wird es ganz schwierig. Das Auswahlverfahren ist nämlich hart.

Jede Woche gehen laut Angaben des ZDF zwischen 500 und 1.000 Bewerbungen für die Trödelshow ein. „Die Bewerber durchlaufen ein gründliches und umfangreiches Auswahlverfahren, mit dem Ziel, ein aussagekräftiges Bild der Verkäufer und der angebotenen Objekte zu bekommen. Dabei wird das Team durch mehrere Kunsthistoriker unterstützt, die zum Beispiel eine Prüfung der Provenienz der Objekte vornehmen“, heißt es vom Sender.

Es gibt mehrere Wege, um am Bewerbungsverfahren teilzunehmen. Zum einen geht es im Netz unter dem externen Link www.rares-bewerbung.de. Zum anderen aber auch über eine direkte Bewerbung bei der Produktionsfirma. Man kann der Produktionsfirma „Warner Bros.“ auf dem Postweg an die folgende Adresse seine Bewerbung schicken:

Warner Bros. ITVP GmbH

„Bares für Rares“

Niehler Straße 104

50733 Köln

Bei einer Bewerbung bei Bares für Rares findet aber nicht direkt eine ausführliche Bewertung deiner Rarität statt, das passiert erst am Tag der Aufzeichnung, die meistens im Walzwerk in Pulheim ist.

DAS brauchst du für eine Bewerbung bei Bares für Rares

Wie bereits erwähnt, ist für eine Bewerbung bei Bares für Rares eine Rarität oder ein echtes Schätzchen besonders wichtig. Dennoch ist das nicht alles, was die Produktionsfirma bei deiner Bewerbung von dir erfahren möchte. Folgende Angabe sollst du machen:

Angaben zur eigenen Person

Angaben zur Antiquität

Unter anderem: Welche Geschichte steckt hinter der Rarität?

Welchen Wert besitzt die Rarität nach deiner Schätzung?

Bei Bildern: Welche Maße hat das Stück?

Auf eine sehr schnelle Antwort der Produktionsfirma oder des ZDF im Bewerbungsverfahren bei der Trödelshow brauchst du nicht zu hoffen. Es kann bis zu sechs Monate dauern, bis du erfährst, ob du und dein Trödelstück Teil der Sendung im Walzwerk bei Pulheim werdet.

Wie kann man bei Bares für Rares verkaufen?

Nur, weil man sich bei der Sendung angemeldet hat und die Bewerbung erfolgreich war, heißt das nicht, dass man seinen Trödel dort wirklich verkaufen kann. Dafür braucht man in der Sendung eine Händlerkarte, die man nach der Begutachtung durch den Experten vor Ort bekommt. Für einen Verkauf muss dann natürlich auch noch ein Händler dazu bereit sein, den gewünschten Preis für das Trödel-Stück zu bezahlen.

