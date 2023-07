Die reichsten Frauen der Welt 2023 kommen – wie sollte es anders sein – ganz überwiegend aus den Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Doch es gibt auch viele Milliardärinnen in Europa, von denen es einige in die Liste der zehn reichsten Frauen der Welt 2023 geschafft haben. So viel vorweg: Eine von ihnen aus einem deutschen Nachbarland ist die reichste Frau der Welt 2023. Aber welche Frauen sind die reichsten der Welt im Jahr 2023? Und wie sind sie zu ihrem Vermögen gelangt?

In dieser Rangliste werden die zehn reichsten Frauen der Welt 2023 nach ihrem Vermögen in US-Dollar aufgezählt und vorgestellt. Als Grundlage hierfür dient ein Ranking des renommierten Wirtschaftsmagazins Forbes, das die Vermögenswerte der jeweiligen Milliardärinnen täglich aktualisiert. Nun aber genug der Vorrede, hier sind sie – die zehn reichsten Frauen der Welt 2023.

Platz 10: Iris Fontbona und Familie (Chile)

Iris Fontbona, der ein großes Bergbau-Unternehmen gehört, liegt auf Platz 10 der reichsten Frauen der Welt 2023 (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Pond5

Auf Platz 10 der Liste der reichsten Frauen der Welt 2023 steht Iris Balbina Fontbona González. Die Unternehmerin und Witwe ist mit einem Vermögen in Höhe von 24,0 Milliarden US-Dollar zudem der reichste Mensch in Chile und die reichste Frau Lateinamerikas.

Ihren Reichtum hat sie vor allem ihrem im Jahr 2005 verstorbenen Ehemann Andrónico Luksic Abaroa zu verdanken. Er vererbte der Familie um Iris Balbina Fontbona González das chilenische Bergbauunternehmen Antofagasta.plc, einem der größten Kupferförderer der Welt. Zudem gehören noch weitere Betriebe zum Familien-Imperium, wodurch die Unternehmerin und Witwe Iris Fontbona zu den reichsten Frauen der Welt 2023 zählt.

Platz 9: Susanne Klatten (Deutschland)

Susanne Klatten steht auf Rang 9 der Liste der reichsten Frauen der Welt 2023. Foto: imago/HRSchulz

Susanne Klatten ist nicht nur eine der reichsten Menschen in Deutschland, sondern gehört auch zu den reichsten Familien der Welt und den reichsten Frauen der Welt 2023. Der Unternehmerin und Milliardärin, zugleich die jüngste Tochter des Industriellen Herbert Quandt, gehören rund 20 Prozent der Anteile des Autobauers BMW. Dadurch beläuft sich das Gesamtvermögen von Susanne Klatten auf 25,6 Milliarden US-Dollar. Dies ist gleichbedeutend mit Platz 9 in der Liste der reichsten Frauen der Welt.

Platz 8: Gina Rinehart (Australien)

Gina Rinehart belegt Platz 8 der Liste der reichsten Frauen der Welt 2023. Foto: imago images/AAP

Gina Rinehart erbte im Jahr 1992 nach dem Tod ihres Vaters, eines australischen Eisenerz-Moguls, dessen Unternehmen Hancock Prospecting. Dadurch wurde die Unternehmerin auf einen Schlag zu einer der reichsten Menschen der Welt. Ihr Gesamtvermögen beläuft sich auf 27,7 Milliarden US-Dollar, womit Gina Rinehart nicht nur die reichste Frau in Australien ist, sondern auch Platz 8 in der Liste der reichsten Frauen der Welt 2023 belegt. Skurrile Randnotiz: Sowohl mit ihrer Stiefmutter als auch drei ihrer vier Kinder führte bzw. führt die Milliardärin finanzielle Streits, die vor Gericht ausgefochten werden.

Platz 7: Rafaela Aponte-Diamant (Schweiz)

Rafaela Aponte-Diamant, der Miteigentümerin der MSC-Kreuzfahrtschiff-Flotte, steht auf Platz 7 der reichsten Frauen der Welt 2023 (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Bihlmayerfotografie

Der Name Rafaela Aponte-Diamant dürfte den wenigsten geläufig sein, doch zusammen mit ihrem Mann Gianluigi Aponte (Italien) gehört der Milliardärin das italienische Kreuzfahrtschiff-Unternehmen MSC, die Kurzform für Mediterranean Shipping Company.

Rafaela Aponte-Diamant und ihr Mann, der gelernter Seefahrer ist, lernten sich während einer Kreuzfahrt kennen, bei der Gianluigi Aponte Kapitän des Schiffes war. Durch den immensen Erfolg von MSC in der Kreuzfahrt-Branche wurde auch die Unternehmerin zu einer der reichsten Frauen der Welt. Ihr Vermögen beläuft sich auf 31,3 Milliarden US-Dollar. Dadurch belegt sie in der Liste der reichsten Frauen der Welt 2023 Platz 7.

Platz 6: MacKenzie Scott (USA)

MacKenzie Scott belegt Rang 6 der Liste der reichsten Frauen der Welt 2023. Foto: picture alliance/dpa

Anfang der 1990er Jahre lernte MacKenzie Scott den späteren Amazon-Gründer und -Chef Jeff Bezos kennen, zwei Jahre später heirateten sie. Nachdem die beiden im Jahr 2019 ihre Scheidung bekannt gaben, behielt MacKenzie Scott 25 Prozent der von ihr und Jeff Bezos gehaltenen Amazon-Aktien. Zudem gab die Unternehmerin die Kontrolle des Raumfahrt-Unternehmens Blue Origin an ihren Ex-Mann Jeff Bezos ab.

Dadurch verfügt MacKenzie Scott über ein Vermögen in Höhe von 36,0 Milliarden US-Dollar. Somit belegt sie Platz 6 in der Liste der reichsten Frauen der Welt 2023. Diese Auszeichnung scheint der Milliardärin aber nicht besonders wichtig zu sein, denn MacKenzie Scott hat bereits angekündigt, mindestens die Hälfte ihres Vermögens vorzugsweise an kleinere gemeinnützige Organisationen spenden zu wollen.

Platz 5: Miriam Adelson und Familie (Israel/USA)

Miriam Adelson steht auf Platz 5 in der Liste der reichsten Frauen der Welt 2023. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Die aus Israel stammende Ärztin und Unternehmerin Miriam Adelson heiratete im Jahr 1991 in zweiter Ehe den US-amerikanischen Casino-Mogul Sheldon Gary Adelson, der zu diesem Zeitpunkt in der Immobilienbranche ein Milliarden-Vermögen erwirtschaftet hatte. Dadurch wurde sie zur Milliardärin und auf einen Schlag zu einer der reichsten Frauen der Welt.

Durch den Tod ihres Ehemannes im Januar 2021 erbte die Witwe sein Vermögen. Dieses beläuft sich auf 36,7 Milliarden US-Dollar, was gleichbedeutend mit Platz 5 der reichsten Frauen der Welt ist. Aufsehen erregte sie auch dadurch, dass die Unternehmerin mit ihrem Mann die größten Spender von Donald Trump während dessen Präsidentschaft waren.

Platz 4: Jacqueline Mars (USA)

Jacqueline Mars belegt Platz 4 in der Liste der reichsten Frauen der Welt 2023. Foto: imago images/UPI Photo

Auf Platz 4 der Liste der reichsten Frauen der Welt steht Jacqueline Mars. Über die Unternehmerin und Milliardärin, Enkelin des weltbekannten Lebensmittelunternehmens Mars Inc., ist nicht viel bekannt.

Sie ist am 10. Oktober 1939 geboren worden und Tochter von Forrest Mars Senior, der durch Experimentieren beispielsweise den Schoko-Riegel Milky Way erfunden hat. Das Gesamtvermögen von Jacqueline Mars beläuft sich auf 38,7 Milliarden US-Dollar, wodurch die Unternehmerin eine der reichsten Frauen der Welt 2023 ist.

Platz 3: Julia Koch (USA)

Julia Koch steht auf Platz 3 der Liste der reichsten Frauen der Welt (Symbolfoto). Foto: imago/Manfred Siebinger

Die zum Familien-Clan Koch gehörende Julia Flesher Koch profitiert von dem wirtschaftlichen Erfolg des Konzerns Koch Industries – eines der größten privat geführten Unternehmen der Welt. Neben seinem Kerngeschäft in der Öl- und Gasindustrie betreibt Koch Industries auch Geschäfte in der Chemie-, Elektronik, Papier- und Finanzbranche.

Der Unternehmerin gelang durch die Hochzeit mit David H. Koch, den sie bei einem Blind Date kennenlernte, in die Familie Koch. Nach dem Tod ihres Ehemanns im Jahr 2019 stieg die Witwe Julia Koch zu einer der reichsten Frauen der Welt auf. Das Vermögen der Milliardärin beläuft sich auf 58,3 Milliarden US-Dollar. Damit belegt sie im Ranking der reichsten Frauen der Welt 2023 Platz 3.

Platz 2: Alice Walton (USA)

Alice Walton belegt in der Liste der reichsten Frauen der Welt 2023 Platz 2. Foto: imago images/ZUMA Wire

Die Familie Walton – Inhaber des Einzelhandelskonzerns Walmart – ist die mit Abstand reichste Familie der Welt. Insofern verwundert es nicht, dass mit Alice Walton die jüngste Tochter des Walmart-Gründers Sam Walton ebenfalls zu den reichsten Frauen der Welt 2023 gehört.

Nach dem Tod ihres Vaters im Jahr 1992 erbte die Unternehmerin ihr Milliarden-Vermögen und besitzt einen Anteil von 10 Prozent am Walmart-Konzern. Ihr Vermögen beläuft sich dadurch auf 61,9 Milliarden US-Dollar. Damit belegt die Milliardärin Rang 2 der Liste der reichsten Frauen der Welt 2023. Zudem ist die Unternehmerin eine bedeutende Kunstsammlerin, ihre Privatsammlung hat einen Wert von rund 500 Millionen US-Dollar. Die von Alice Walton gekauften Werke sind im Crystal Bridges Museum of American Art ausgestellt.

Platz 1: Francoise Bettencourt Meyers und Familie (Frankreich)

Françoise Bettencourt-Meyers, Erbin des Konsumgüter-Konzerns L’Oréal, ist die reichste Frau der Welt. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Die mit Abstand reichste Frau der Welt ist eine Europäerin: Françoise Bettencourt-Meyers ist die einzige Tochter und Erbin des Kosmetikkonzerns L’Oréal. Da die Familie Bettencourt-Meyers zurückgezogen im französischen Neuilly-sur-Seine lebt, ist nicht viel über sie bekannt.

Die Milliardärin ist verheiratet und hat zwei Kinder und steht seit dem Tod ihrer Mutter im September 2017 mit großem Vorsprung auf Platz 1 der reichsten Frauen der Welt. Das Vermögen der Unternehmerin beläuft sich auf 93,6 Milliarden US-Dollar. Damit ist sie die reichste Frau der Welt.

Platz Name Unternehmen Vermögen (in US-Dollar) 1. Françoise Bettencourt-Meyers L’Oréal 93,6 Milliarden 2. Alice Walton Walmart 61,9 Milliarden 3. Julia Koch Koch Industries 58,3 Milliarden 4. Jacqueline Mars Mars 38,7 Milliarden 5. Miriam Adelson Las Vegas Sands 36,7 Milliarden 6. MacKenzie Scott Amazon 36,0 Milliarden 7. Rafaela Aponte-Diamant MSC 31,3 Milliarden 8. Gina Rinehard Hancock Prospecting 27,7 Milliarden 9. Susanne Klatten BMW 25,6 Milliarden 10. Iris Fontbana Antofagasta.plc 24,0 Milliarden Die zehn reichsten Frauen der Welt 2023 nach Vermögen

Wer die reichsten Frauen der Welt sind, haben wir nun also geklärt.