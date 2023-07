Die reichsten Sportler der Welt 2023 nach Gesamtvermögen

Die reichsten Sportler der Welt haben vor allem eines gemeinsam: Sie haben fast ausnahmslos ihre aktive Profi-Karriere bereits beendet oder zumindest ihre erfolgreichsten Zeiten schon eine Weile hinter sich. Und sie besitzen ein Milliarden-Vermögen. Superstars wie die Top-Athleten Cristiano Ronaldo oder Lionel Messi sucht man vergeblich in dem Ranking der reichsten Sportler der Welt 2023. Überhaupt gehört lediglich ein einziger aktiver oder ehemaliger Fußball-Spieler zu den reichsten Sportlern der Welt – dafür jedoch ein Deutscher und zwei bereits verstorbene Athleten. Zudem verraten wir, wer der reichste Sportler der Welt 2023 ist.

Als Grundlage für die Liste der zehn reichsten Sportler der Welt 2023 dienen Daten des renommierten US-amerikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes. Dabei geht es um das bislang erwirtschaftete Gesamtvermögen der Sport-Stars im Jahr 2023 und nicht um ihre sportlichen Erfolge oder ihr Alter. Doch wer sind denn nun die reichsten Sportler der Welt und wer ist der reichste Sportler der Welt 2023? Wir lösen auf.

Platz 10: Shaquille O’Neal (USA, Basketball)

Shaquille O‘ Neal, einer der besten Basketball-Spieler seiner Zeit, belegt Rang 10 der reichsten Sportler der Welt aller Zeiten. Foto: imago sportfotodienst

Seine aktive Karriere als Profi-Sportler hat Basketball-Superstar Shaquille O‘ Neal (USA) bereits im Jahr 2011 beendet. Trotzdem belegt der am 6. März 1972 geborene Athlet Platz 10 in dem Forbes-Ranking der reichsten Sportler der Welt 2023. Das Gesamtvermögen von Shaquille O‘ Neal beträgt rund 735 Millionen US-Dollar.

Sein immenses Vermögen hat sich der vierfache NBA-Champion und Olympiasieger von 1996 auch durch eine Karriere nach der Basketball-Karriere erarbeitet: Der 2,16 Meter große Sportler trat auch als Rapper auf und veröffentlichte vier Alben. Zudem hatte Shaquille O‘ Neal mehrere Auftritte in Spielfilmen und diente als Vorlage für Lego- und Schlumpffiguren. Nicht zuletzt dadurch wurde der Athlet über seine Basketball-Karriere hinaus zu einem der reichsten Sportler der Welt 2023.

Platz 9: Floyd Mayweather (USA, Boxen)

Floyd Mayweather (USA), ehemaliger Champion im Boxen, steht auf Platz 9 der reichsten Sportler der Welt aller Zeiten. Foto: IMAGO/MediaPunch

Der ehemalige Profi-Boxer Floyd Mayweather (USA) ist der reichste Box-Champion der Welt. Der am 24. Februar 1977 geborene Athlet gewann als Amateurboxer bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta die Bronzemedaille und startete anschließend eine beeindruckende Profikarriere im Boxen im Leicht- und Weltergewicht. Mayweather blieb in all seinen 49 Kämpfen als Profi-Boxer, die er bis zu seinem Karriereende im Jahr 2015 bestritt, ungeschlagen.

Aufsehen erregte der Kampf gegen Manny Pacquiao (Philippinen). Allein durch den Kampf verdiente der damals bereits 37-jährige Mayweather 240 Millionen US-Dollar Preisgeld – Weltrekord. Nicht umsonst ist sein Spitzname „Money“. Mit einem Vermögen in Höhe von 785 Millionen US-Dollar belegt Floyd Mayweather Rang 9 in dem Forbes-Ranking der reichsten Sportler der Welt 2023.

Platz 7: David Beckham (England, Fußball)

Der ehemalige Fußball-Profi David Beckham (England) belegt den geteilten 7. Platz in der Liste der reichsten Sportler der Welt aller Zeiten. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Auf dem geteilten 7. Platz in der Forbes-Liste der reichsten Sportler der Welt 2023 liegt David Beckham (England, Großbritannien) – damit ist er der einzige (ehemalige) Fußball-Spieler in diesem Ranking. Der am 2. Mai 1975 geborene Athlet hat seine Karriere als Fußball-Profi im Juni 2013 beendet. Sein Gesamtvermögen beläuft sich auf rund 800 Millionen US-Dollar. Dieses hat Beckham in erster Linie seinen Model- und Unternehmer-Aktivitäten nach dem Ende seiner Laufbahn als Fußball-Profi zuzuschreiben: So ist er das Gesicht mehrerer Marken wie Adidas, Coty, H&M, Samsung oder Breitling.

Zudem hat der Athlet mehrere eigene Mode-Kollektionen und einen Scotch herausgebracht und gilt als internationale Mode-Ikone. Darüber hinaus gründete der Sport-Superstar im Jahr 2018 den US-amerikanischen Fußball-Verein Inter Miami in Florida mit, der im Sommer 2023 die Weltstars Lionel Messi, Sergio Busquets und Jordi Alba verpflichtete. Auch dadurch stieg Beckham in die illustre Reihe der reichsten Sportler der Welt 2023 auf.

Platz 7: Kobe Bryant (USA, Basketball)

Der einstige Basketball-Profi Kobe Bryant (USA) rangiert auf dem geteilten 7. der reichsten Sportler der Welt aller Zeiten. Foto: imago images/Qi Heng/Photoshot

Ebenfalls auf Platz 7 des Forbes-Rankings der reichsten Sportler der Welt 2023 liegt der bereits verstorbene Kobe Bryant (USA). Sein Gesamtvermögen beläuft sich ebenfalls auf rund 800 Millionen US-Dollar, wodurch Kobe Bryant ebenfalls einer der reichsten Sportler der Welt ist. Der am 23. August 1978 geborene Basketball-Athlet gewann während seiner ruhmreichen Karriere fünfmal den NBA-Titel mit den Los Angeles Lakers und gilt als einer der besten Basketballer aller Zeiten.

Zudem gewann der Sport-Star zweimal die Goldmedaille bei Olympischen Spielen und machte auch nach seiner im Jahr 2016 beendeten Karriere als Basketball-Profi von sich reden: Im Jahr 2018 erhielt Kobe Bryant für seine Mitarbeit an dem Animationskurzfilm Dear Basketball, für den er das Drehbuch schrieb, einen Oscar in der Kategorie „Bester Animationskurzfilm“ sowie einen Emmy in der Kategorie „Außergewöhnlichstes post-produziertes Grafikdesign“. Damit ist der einstige Modell-Athlet der einzige Sportler, der sowohl eine Oscar als auch eine Olympiamedaille gewonnen hat. Im Januar 2020 kam Kobe Bryant bei einem Hubschrauber-Unfall wie auch eine seiner vier Töchter ums Leben.

Platz 6: Phil Mickelson (USA, Golf)

Golf-Profi Phil Mickelson (USA) belegt Rang 6 der reichsten Sportler der Welt aller Zeiten. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Anders als die meisten übrigen Athleten im Forbes-Ranking der reichsten Sportler der Welt aller Zeiten ist der Golf-Profi Phil Mickelson (USA) noch aktiv. Der am 16. Juni 1970 geborene Sportler begann seine Karriere im Jahr 1992 und kann auf ein Gesamtvermögen in Höhe von 815 Millionen US-Dollar blicken. Dadurch belegt er in der Forbes-Liste der reichsten Sportler der Welt 2023 Platz 6.

Von seinem Vermögen erwirtschaftete Phil Mickelson „nur“ 84 Millionen US-Dollar durch Preisgeld bei Golf-Turnieren. Sehr viel mehr Geld brachten ihm lukrative Werbedeals ein – etwa mit Rolex, Amgen, ExxonMobil, Grayhawk und Workday. Sein Reichtum könnte bald in Milliarden-Dimensionen vorstoßen, da der Athlet Teil einer neuen Golf-Turnierserie in Saudi-Arabien werden soll.

Platz 5: Michael Schumacher (Deutschland, Formel 1)

Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher (Deutschland) steht auf Platz 5 der Liste der reichsten Sportler der Welt aller Zeiten. Foto: IMAGO/ANE Edition

Als einziger Deutscher und einer von nur zwei Athleten, die nicht aus den USA stammen, gehört auch Michael Schumacher (Deutschland) zu den reichsten Sportlern der Welt 2023. Der am 3. Januar 1969 geborene siebenfache Formel-1-Weltmeister hat zwar nach einem zwischenzeitlichen Comeback im Jahr 2012 endgültig seine Motorsport-Karriere beendet, doch er gehört weiterhin zu den reichsten Sportlern der Welt 2023.

Schumachers Vermögen beträgt rund 1,0 Milliarden US-Dollar. Dadurch belegt der Athlet Rang 5 in dem Forbes-Ranking der reichsten Sportler der Welt aller Zeiten. Seit einem schweren Ski-Unfall Ende Dezember 2013 ist Michael Schumacher nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen gewesen. Sein Bruder Ralf Schumacher, dessen Vermögen auf rund 110 Millionen US-Dollar geschätzt wird, und sein Sohn Mick Schumacher, der bei einem Vermögen von rund vier Millionen US-Dollar liegt, waren bzw. sind ebenfalls in der Formel 1 aktiv.

Platz 4: Jack Nicklaus (USA, Golf)

Der ehemalige Golf-Profi Jack Nicklaus (USA) belegt Rang 4 der Liste der reichsten Sportler der Welt aller Zeiten. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Die Sportler-Karriere von Jack Nicklaus (USA) ist an Rekorden und Höhepunkten gewiss nicht arm: Der am 21. Januar 1940 geborene Golf-Profi mit dem Spitznamen „The Golden Bear“ hat in seiner Karriere 117 Golf- und 18 Major-Turniere gewonnen – das sind drei mehr als Tiger Woods. Sein Vermögen beläuft sich auf 1,2 Milliarden US-Dollar, was gleichbedeutend mit Platz 4 in der Forbes-Liste der reichsten Sportler der Welt 2023 ist.

Im September 2005 beendete der Milliardär mit deutschen Wurzeln im Alter von 65 Jahren seine Golf-Karriere. Seitdem führt er seine Firma „Nicklaus Design“, die Golf-Equipment vertreibt. Zudem leitet der einstige Athlet ein Golfplatz-Architektur-Büro.

Platz 3: Arnold Palmer (USA, Golf)

Der einstige Golf-Profi Arnold Palmer (USA) rangiert auf Platz 3 der reichsten Sportler der Welt aller Zeiten. Foto: IMAGO/Everett Collection

Ein weiterer ehemaliger Golf-Profi steht auf Platz 3 des Forbes-Rankings der reichsten Sportler der Welt 2023: Arnold Palmer gehört neben Bobby Jones, Jack Nicklaus und Tiger Woods zu den berühmtesten Profi-Golf-Spielern aller Zeiten. Der am 10. September 1929 geborene Athlet war nach einhelliger Experten-Meinung der erste Star im Golf-Sport während des TV-Zeitalters und prägte den Sport wie kein zweiter.

Als Pionier des modernen Sportmarketings sorgte der charismatische Top-Sportler ab dem Jahr 1960 dafür, dass er neben hohen Preisgeldern beträchtliche Summen durch Werbeverträge erwirtschaftete. Zudem machte sich Arnold Palmer auch als Golfplatz-Designer einen Namen. In Summe führte dies dazu, dass er ein Vermögen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar anhäufte. Dadurch steht der einstige Weltklasse-Athlet auf Platz 3 der reichsten Sportler der Welt 2023. Arnold Palmer starb am 25. September 2016 im Alter von 87 Jahren.

Platz 2: Tiger Woods (USA, Golf)

Golf-Profi Tiger Woods (USA) belegt Rang 2 in der Liste der reichsten Sportler der Welt aller Zeiten. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Noch wohlhabender als Jack Nicklaus und Arnold Palmer ist der Golf-Profi Tiger Woods (USA), der bürgerlich Eldrick Tont Woods heißt. Der am 30. Dezember 1975 geborene Athlet hat bislang ein Vermögen in Höhe von 1,7 Milliarden US-Dollar angehäuft und belegt dadurch in der Forbes-Liste der reichsten Sportler der Welt 2023 Platz 2. Sportlich ist Tiger Woods über jeden Zweifel erhaben und zählt mit 15-Major-Titeln sowie 82 Siegen auf der PGA-Tour zu den erfolgreichsten Golf-Spielern aller Zeiten.

Abseits des grünen Rasens sorgte der Milliardär im Jahr 2009 für Schlagzeilen, als er sich öffentlich zu außerehelichen Affären und einer Sexsucht bekannte. Daraufhin zog er sich vorübergehend aus dem Profi-Sport Golf zurück. Einen guten Teil seines Milliarden-Vermögens hat Tiger Woods durch Werbeverträge eingenommen, obwohl im Zuge seiner privaten Skandale zahlreiche Sponsoren ihr Engagement mit dem Athleten beendeten. Trotz dessen ist der Profi-Sportler noch immer einer der reichsten Sportler der Welt 2023.

Der reichste Sportler der Welt 2023: Michael Jordan (USA, Basketball)

Basketball-Legende Michael „Air“ Jordan (USA) ist der reichste Sportler der Welt aller Zeiten. Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Der reichste Sportler der Welt 2023 ist und bleibt Basketball-Legende Michael „Air“ Jordan (USA). Mit einem Gesamtvermögen in Höhe von 1,85 Milliarden US-Dollar belegt Michael „Air“ Jordan unangefochten Platz 1 in dem Forbes-Ranking der reichsten Sportler der Welt 2023. Der am 17. Februar 1963 geborene Athlet gilt als der womöglich beste Basketball-Spieler aller Zeiten der NBA und der Welt. Mit den Chicago Bulls gewann der Milliardär sechsmal die NBA-Meisterschaft und wurde 1984 sowie 1992 Olympiasieger. Dank seiner charismatischen Persönlichkeit und seinen beeindruckenden Spielzügen und Bewegungen entwickelte sich Michael „Air“ Jordan zu dem am stärksten vermarkteten Sportler seiner Generation.

Insofern profitierte „His Airness“ finanziell vor allem von zahlreichen Werbepartnerschaften und Investitionen. Michael „Air“ Jordan verhalf dem Sportartikelhersteller Nike zu Weltruhm, nach ihm wurden eigene Mode-Marken und -Kollektionen sowie insbesondere Schuhe „(Air Max“) benannt. Zudem wirkte der Athlet in diversen TV-Produktionen und Spielfilmen mit. Nach seiner Karriere kaufte der einstige Weltklasse-Sportler das NBA-Team Bobcats (heute Charlotte Hornets) für 300 Millionen US-Dollar, war jahrelang das Gesicht etlicher Werbekampagnen. Seine womöglich größte Errungenschaft war jedoch, den Basketball-Sport weltweit populär zu machen und nachwachsende Generationen mit seiner Leidenschaft für den Sport zu inspirieren.

Platz Name Land Sportart Gesamtvermögen (in US-Dollar) 1. Michael Jordan USA Basketball 1,85 Milliarden 2. Tiger Woods USA Golf 1,7 Milliarden 3. Arnold Palmer USA Golf 1,5 Milliarden 4. Jack Nicklaus USA Golf 1,2 Milliarden 5. Michael Schumacher Deutschland Formel 1 1,0 Milliarden 6. Phil Mickelson USA Golf 815 Millionen 7. Kobe Bryant USA Basketball 800 Millionen 7. David Beckham England Fußball 800 Millionen 9. Floyd Mayweather USA Boxen 785 Millionen 10. Shaquille O‘ Neal USA Basketball 735 Millionen Die zehn reichsten Sportler der Welt 2023 nach Gesamtvermögen

