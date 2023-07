Die bestbezahlten Schauspieler der Welt 2023 nach Jahreseinkommen

Die bestbezahlten Schauspieler der Welt kommen wenig überraschend aus Hollywood. Aus dem Zentrum der US-amerikanischen Filmindustrie in Kalifornien stammt ein Großteil der weltweit erfolgreichsten Blockbuster – entsprechend hohe Dollar-Gagen werden dort an die bestbezahlten Schauspieler-Stars der Welt gezahlt. Ob Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Brad Pitt oder Tom Hanks – Hollywood hat viele weltbekannte Schauspieler hervorgebracht, die dadurch ein Vermögen in Höhe vieler Millionen US-Dollar erreicht haben. Insofern überrascht es nicht, dass es fast ausschließlich Hollywood-Stars aus den USA in das Ranking der bestbezahlten Schauspieler der Welt geschafft haben, aber eben nicht nur.

Dieses Ranking listet die zehn bestbezahlten Schauspieler der Welt 2023 auf und basiert auf Daten des renommierten US-amerikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes. Da die Corona-Pandemie auch in Hollywood und bei dessen Stars einiges durcheinandergewirbelt hat, wird aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit für diese Forbes-Liste das Jahreseinkommen der bestbezahlten Schauspieler der Welt zwischen Juni 2019 und Juni 2020 zugrunde gelegt. Das Gesamtvermögen der bestbezahlten Schauspieler der Welt spielt hingegen für dieses Ranking keine Rolle.

Platz 10: Jackie Chan (Hongkong)

Jackie Chan (Hongkong) steht auf Rang 10 der bestbezahlten Schauspieler der Welt. Foto: imago images/Ronald Grant

Auf Platz 10 der Forbes-Liste der bestbezahlten Schauspieler der Welt steht mit Jackie Chan (Hongkong) ein weltweit bekannter Action-Held. Sein Jahreseinkommen beläuft sich auf rund 40 Millionen US-Dollar. Er ist der einzige Darsteller-Star, der es in das Ranking der bestbezahlten Schauspieler der Welt 2023 geschafft hat, der weder die US-amerikanische noch die kanadische Staatsbürgerschaft besitzt.

Jackie Chan hat bislang in mehr als 80 Filmen mitgewirkt, in denen er in sämtliche Actionszenen auf ein Stuntdouble verzichtete. Dadurch zog sich der am 7. April 1954 geborene Schauspieler zahlreiche heftige Verletzungen zu – etwa einen Schädelbasisbruch oder eine schwere Rückenverletzung, durch die er beinahe querschnittsgelähmt gewesen wäre. Als Lohn für seinen unermüdlichen körperlichen Einsatz in den Filmen gehört Jackie Chan zu den bestbezahlten Hollywood-Schauspielern der Welt 2023.

Platz 9: Adam Sandler (USA)

Adam Sandler (USA) – hier mit Schauspiel-Kollegin Jennifer Aniston – rangiert auf Platz 9 der bestbezahlten Schauspieler der Welt. Foto: IMAGO/Everett Collection

Seinen Durchbruch als Film-Star hatte der am 9. September 1966 geborene Adam Sandler (USA) im Jahr 1995 mit der Kino-Komödie „Billy Madison – Ein Chaot zum Verlieben“. Der Schauspieler machte sich beim Publikum vor allem durch seinen Slapstick-Humor einen Namen. Für die Hollywood-Filme erhielt er nicht selten schlechte Kritiken, obwohl die Filme häufig ein finanzieller Erfolg waren – so stieg Sandler zu den bestbezahlten Schauspielern der Welt auf. Der im Jahr 2011 erschienene Film „Jack und Jill“ erhielt mit zehn Goldenen Himbeeren so viele wie noch kein Film jemals zuvor als wenig ruhmreiche Auszeichnung für den schlechtesten Film – wenngleich der Blockbuster viele Millionen US-Dollar in die Kinokassen spülte.

Inzwischen hat Adam Sandler aber auch ernsthaftere Charaktere in Filmen verkörpert, für die er von Experten gelobt wurde. Adam Sandler zählt zu den populärsten Schauspielern Hollywoods und hat ein Jahreseinkommen in Höhe von rund 41,0 Millionen US-Dollar. Dadurch belegt er Rang 9 in der Forbes-Liste der bestbezahlten Schauspieler der Welt.

Platz 8: Will Smith (USA)

Will Smith (USA) steht auf Platz 8 der bestbezahlten Schauspieler der Welt. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Auch Weltstar Will Smith (USA) gehört zu den bestbezahlten Schauspielern der Welt. Der am 25. September 1968 als Willard Carroll „Will“ Smith Junior geborene Sohn eines Ingenieurs und einer Lehrerin erlangte Ende der 1980er Jahre erste Bekanntheit als Rapper unter dem Namen The Fresh Prince.

Seinen Durchbruch hatte er dann in der von 1990 bis 1996 produzierten Sitcom „Der Prinz von Bel-Air“, seitdem ist Will Smith fast ausschließlich in Hollywood-Filmen zu sehen. Für seine Titelrolle im Filmdrama „King Richard“ erhielt der Star im Jahr 2022 einen Oscar und einen Golden Globe. Zudem ist Will Smith vierfacher Grammy-Gewinner. Mit einem Jahreseinkommen in Höhe von 44,5 Millionen US-Dollar belegt Will Smith Platz 8 in dem Forbes-Ranking der bestbezahlten Schauspieler der Welt.

Platz 7: Lin-Manuel Miranda (USA)

Lin-Manuel Miranda (USA) belegt Platz 7 der bestbezahlten Schauspieler der Welt. Foto: IMAGO/Pacific Press Agency

Hierzulande nicht so bekannt wie die bislang aufgeführten Schauspieler ist Lin-Manuel Miranda (USA), dennoch zählt auch er zu den bestbezahlten Schauspielern der Welt. Der am 16. Januar 1980 geborene Star ist zugleich Komponist, Songwriter und Rapper.

Seine Meriten hat sich Lin-Manuel Miranda vor allem als Komponist und Texter für die mehrfach ausgezeichneten Musicals „In the Heights“ und „Hamilton“ verdient. Als Schauspieler hatte der Hollywood-Millionär zahlreiche, zumeist kleinere Auftritte – etwa in den Serien „Dr. House“ oder „How I Met Your Mother“, aber auch in dem Kino-Blockbuster „Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers“. Mit einem Jahresverdienst in Höhe von rund 45,4 Millionen US-Dollar belegt der Sohn puerto-ricanischer Einwanderer Rang 7 in der Forbes-Liste der bestbezahlten Schauspieler der Welt.

Platz 6: Akshay Kumar (Kanada)

Akshay Kumar (Kanada) rangiert auf Platz 6 der bestbezahlten Schauspieler der Welt. Foto: imago images/Hindustan Times

In weit über 100 Bollywood-Filmen hat der am 9. September 1967 geborene Schauspieler Akshay Kumar (Kanada) bereits mitgewirkt. Der gebürtige Inder heißt bürgerlich Rajiv Hari Om Bhatia, hat seine indische Staatsbürgerschaft im Jahr 2011 jedoch abgegeben und ist seitdem Kanadier.

Akshay Kumar hat ein Faible für Kampfsport, zählt zu den bekanntesten Bollywood-Stars und ist einer der bestbezahlten Schauspieler der Welt. Insofern überrascht es nicht, dass die meisten seiner Bollywood-Filme Actionfilme sind. In einigen Fällen spielte der Schauspieler aber auch die Rolle des netten Verlobten oder eines Sohnes. Das Jahreseinkommen von Akshay Kumar liegt bei 48,5 Millionen US-Dollar, was gleichbedeutend mit Platz 6 der Forbes-Liste der bestbezahlten Schauspieler der Welt ist.

Platz 5: Vin Diesel (USA)

Vin Diesel (USA) steht auf Platz 5 der bestbezahlten Schauspieler der Welt. Foto: IMAGO/Cover-Images

Seinen Durchbruch in Hollywood hatte der als Mark Sinclair geborene Vin Diesel (USA) im Jahr 1998 in dem preisgekrönten Film „Der Soldat James Ryan“. Es folgten etliche Rollen vor allem in Actionfilmen, etwa „Triple X“ oder der „Fast and Furious“-Reihe. Diese hatte der am 18. Juli 1967 geborene Star nicht zuletzt seinem muskulösen Erscheinungsbild zu verdanken. Aber auch in einigen Komödien, wie „Der Babynator“, wirkte der Hollywood-Darsteller erfolgreich mit.

Inzwischen arbeitet er auch als Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor. Sein Jahreseinkommen beläuft sich auf rund 54,o Millionen US-Dollar. Dadurch belegt er in der Forbes-Liste der bestbezahlten Schauspieler der Welt Platz 5.

Platz 4: Ben Affleck (USA)

Ben Affleck (USA) rangiert auf Platz 4 der bestbezahlten Schauspieler der Welt. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Ob „Good Will Hunting“, „Armageddon“, „Pearl Habor“ oder „Daredevil“ – die Reihe erfolgreicher Filmproduktionen, an denen Ben Affleck (USA) bislang mitwirkte, ist lang. Daher ist es kein Wunder, dass Ben Affleck auch zu den bestbezahlten Schauspielern der Welt gehört. Der am 15. August 1972 geborene Schauspieler, Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent ist zweifacher Oscar-Preisträger.

In der Jugend freundete er sich mit Matt Damon an, da beide dieselbe Schule besuchten. Auch sein Bruder Casey Affleck ist erfolgreicher und Oscar-prämierter Schauspieler. Das Jahreseinkommen von Ben Affleck liegt bei 55,0 Millionen US-Dollar, wodurch er Platz 4 in der Forbes-Liste der bestbezahlten Schauspieler der Welt belegt. Aufsehen erregte der Hollywood-Star auch durch seine Beziehungen und Ehen mit Gwyneth Paltrow, Jennifer Lopez und Jennifer Garner. Mit Jennifer Lopez ist Ben Affleck wieder zusammen, beide heirateten im Juli 2022.

Platz 3: Mark Wahlberg (USA)

Mark Wahlberg (USA) steht auf Platz 3 der bestbezahlten Schauspieler der Welt. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Nachdem er zunächst als Model und als Musiker tätig war, stieg Mark Wahlberg (USA) Mitte der 1990er-Jahre ins Filmgeschäft ein. Erste Bekanntheit erlangte der am 5. Juni 1971 geborene Schauspieler-Star jedoch als Frontmann der Hip-Hop-Formation „Marky Mark and the Funky Bunch“ sowie als Model für Calvin Klein.

Seinen Durchbruch als Hollywood-Star hatte Mark Wahlberg mit der Tragikomödie „Boogie Nights“ im Jahr 1997. Wenig später stieg der Schauspieler zu den bestbezahlten Schauspielern der Welt auf. Mit einem Jahreseinkommen in Höhe von rund 58,0 Millionen US-Dollar belegt Mark Wahlberg Platz 3 in dem Forbes-Ranking der bestbezahlten Schauspieler der Welt.

Platz 2: Ryan Reynolds (Kanada)

Ryan Reynolds (Kanada) belegt Platz 2 der bestbezahlten Schauspieler der Welt. Foto: IMAGO/Cover-Images

Bereits im Jugendalter sammelte Ryan Reynolds (Kanada) Erfahrungen als TV-Schauspieler in der Nickelodeon-Serie „Hillside“. Um seine Schauspieler-Karriere voranzutreiben, zog der am 23. Oktober 1976 geborene Kanadier nach Los Angeles. Durch sein Mitwirken in der Serie „Ein Trio zum Anbeißen“ erhielt Ryan Reynolds Rollen in größeren Kinofilmen – unter anderem „Party Animals – Wilder geht’s nicht!“, „Blade: Trinity““ und „Amityville Horror – Eine wahre Geschichte“. Seitdem zählt der Hollywood-Star zu den bestbezahlten Schauspielern der Welt. Mit einem Jahreseinkommen in Höhe von 71,5 Millionen US-Dollar liegt der Ex-Mann von Scarlett Johansson auf Platz 2 der Forbes-Liste der bestbezahlten Schauspieler der Welt.

Der bestbezahlte Schauspieler der Welt: Dwayne Johnson (USA)

Dwayne Johnson (USA) ist der bestbezahlte Schauspieler der Welt. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Auf Platz 1 der Forbes-Liste der bestbezahlten Schauspieler der Welt steht Dwayne „The Rock“ Johnson (USA). Seinen Spitznamen trägt der muskelbepackte Hollywood-Star dank seiner erfolgreichen Wrestling-Karriere. In dem Sport war das am 2. Mai 1972 geborene Multitalent bis zum Jahr 2006 aktiv. Obwohl er erst um seinen 30. Geburtstag herum ins Schauspiel-Geschäft einstieg, ist Dwayne „The Rock“ Johnson der bestbezahlte Schauspieler der Welt.

Vor seiner Schauspiel-Karriere musste er aufgrund einer Knieverletzung während seines Studiums an der Universität in Miami seine vielversprechende American-Football-Karriere beenden. Aufgrund seines imposanten Erscheinungsbilds spielt Dwayne „The Rock“ Johnson überwiegend in Actionfilmen mit und macht auch viele Stunts selbst. Zudem ist er auch in diversen beliebten Komödien zu sehen. Mit einem Jahreseinkommen in Höhe von 87,5 Millionen US-Dollar ist Dwayne „The Rock“ Johnson der bestbezahlte Schauspieler der Welt.

Platz Name Land Jahreseinkommen (in US-Dollar) 1. Dwayne Johnson USA 87,5 Millionen 2. Ryan Reynolds Kanada 71,5 Millionen 3. Mark Wahlberg USA 58,0 Millionen 4. Ben Affleck USA 55,0 Millionen 5. Vin Diesel USA 54,o Millionen 6. Akshay Kumar Kanada 48,5 Millionen 7. Lin-Manuel Miranda USA 45,4 Millionen 8. Will Smith USA 44,5 Millionen 9. Adam Sandler USA 41,0 Millionen 10. Jackie Chan Hongkong 40 Millionen Die zehn bestbezahlten Schauspieler der Welt nach Jahreseinkommen

Wer die zehn bestbezahlten Schauspieler der Welt sind, haben wir nun geklärt. Doch welche Athleten verbergen sich hinter den einkommensstärksten Sportlern? Wir verraten euch, wer die zehn bestbezahltesten Sportler der Welt im Jahr 2023 sind.<<<