Die zehn reichsten Länder in Europa 2023 nach BIP pro Kopf

Die USA gelten nach wie vor als das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Doch auch östlich des Atlantiks werden viele Erfolgsgeschichten geschrieben: In Europa gibt es zahlreiche wohlhabende Staaten. Doch welche von ihnen sind die reichsten Länder in Europa und der Europäischen Union (EU)? Welche Länder in Europa und der EU haben das höchste Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf im Jahr 2023?

Wir klären auf und listen die zehn reichsten Länder in Europa im Jahr 2023 auf. Als Grundlage dafür dient das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in dem jeweiligen Staat in Europa. Zur Erklärung: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gibt den Wert aller in einem Land hergestellten Waren und Dienstleistungen wieder. Wichtig ist, dass diese Waren und Dienstleistungen nicht als Vorleistungen für die Produktion anderer Waren und Dienstleistungen verwendet werden. Für die Liste wird das jeweilige Bruttoinlandsprodukt (BIP) durch die Anzahl der Einwohner geteilt, um eine möglichst faire und vergleichbare Auflistung der reichsten Länder in Europa und der EU im Jahr 2023 zu erhalten.

Platz 10: Finnland

Wer hätte das gedacht? Finnland gehört tatsächlich zu den reichsten Ländern in Europa und auch der EU im Jahr 2023, wenn man das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf zugrunde legt. Seinen Reichtum verdankt Finnland mitnichten den in vielen Teilen in Europa bekannten Saunen oder dem Wintersport, sondern einer innovativen und robusten Wirtschaft.

Finnland mit seinen rund 5,5 Millionen Einwohnern profitiert von seinen Hochtechnologie-Unternehmen, dem Handel mit Holz (kein Wunder in einer der waldreichsten Länder in Europa) und auch dem Tourismus mit Gästen aus aller Welt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Finnland lag im Jahr 2023 bei 47.990 Euro pro Kopf und macht den Staat zu einem der reichsten Länder in Europa und der EU im Jahr 2023.

In der Liste der reichsten Länder in Europa belegt Finnland Platz 10 (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Lehtikuva

Platz 9: Österreich

Die Alpenrepublik braucht sich nicht zu verstecken: Sie belegt Rang 9 der reichsten Länder in Europa und damit auch in der EU. Damit liegt sie in der Liste der reichsten Länder in Europa und der EU klar vor Deutschland. Der Dienstleistungssektor ist wie in vielen anderen Industrienationen auch in Österreich mit seinen knapp 9 Millionen Einwohnern am stärksten.

Vor allem aber profitiert Österreich vom Tourismus mit Urlaubern aus aller Welt. Dies sorgt dafür, dass die Alpenrepublik mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Höhe von 49.440 Euro eines der reichsten Länder in Europa im Jahr und der EU 2023 ist.

Österreich belegt in der Liste der reichsten Länder in Europa Platz 9 (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Xinhua

Platz 8: Schweden

Mit Schweden ist ein weiteres Land aus dem Norden von Europa in den Top Ten vertreten: Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf von 53.160 Euro ist Schweden eines der reichsten Länder in Europa und der EU.

Die schwedische Wirtschaft war lange geprägt von der Land- und Forstwirtschaft. Inzwischen zählt das knapp 10,5 Millionen Einwohner große Königreich zu den stärksten und reichsten Wirtschaftsmächten in Europa. Vor allem im Bereich der Informationstechnologie sowie durch den Export seiner Waren ist Schweden zu einem der reichsten Länder in Europa und der EU aufgestiegen und belegt Rang 8 in dieser Liste.

Schweden steht auf Platz 8 der reichsten Länder in Europa (Symbolfoto). Foto: IMAGO/blickwinkel

Platz 7: Niederlande

Ja, auch die Niederlande gehören zu den reichsten Ländern in Europa und der EU. Sie liegen in dieser Liste sogar auf Platz 7 der reichsten Länder in Europa. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf liegt in den Niederlanden bei 53.260 Euro.

Und das kommt nicht von ungefähr: Die Niederlande mit ihren 17,5 Millionen Einwohnern profitieren insbesondere von ihrer Industrie und dem Export von Gütern. Vor allem Nahrungsmittel, Blumen, Maschinen, chemische Produkte und Erdgas sind im Ausland nachgefragt. Dieses Handelsplus sorgt dafür, dass die Niederlande eines der reichsten Länder in Europa und der EU sind.

Auf Platz 7 der reichsten Länder in Europa haben es die Niederlande geschafft (Symbolfoto). Foto: IMAGO/USA TODAY Network

Weitere interessante Themen:

Die 10 erfolgreichsten Filme aller Zeiten: Diese Blockbuster spielten Milliarden an den Kinokassen ein

DAS sind die zehn größten Städte der Welt nach Einwohnerzahl

Platz 6: Dänemark

Mit Dänemark gehört ein weiteres skandinavisches Land zu den reichsten Ländern in Europa und der EU im Jahr 2023. Die dänische Wirtschaft mit ihren mittelständischen Industrie- und Dienstleitungsbetrieben macht den Staat zu einem der reichsten in Europa. Auch die Schifffahrt ist für das Land zwischen Nordsee und Ostsee mit seinen knapp sechs Millionen Einwohnern sehr wichtig.

Ein weiteres wichtiges Erfolgsrezept ist, dass fast ein Drittel der Dänen im öffentlichen Sektor arbeiten. So kommt es, dass Dänemark auf Platz 6 der reichsten Länder in Europa und der EU im Jahr 2023 steht. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf liegt im Jahr 2023 bei 63.540 Euro.

Dänemark steht auf Platz 6 der Liste der reichsten Länder in Europa (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Dean Pictures

Platz 5: Island

Der nördliche Inselstaat Island belegt Platz 5 der reichsten Länder in Europa, ist aber kein Mitgliedsland der EU. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf lag im Jahr 2022 bei 69.650 Euro.

Vor allem dank seiner Fisch-Exporte ist Island, mit gut 370.000 Einwohnern eines der kleinsten Länder des Kontinents, eines der reichsten Länder in Europa im Jahr 2023. Zudem tragen auch Woll-Exporte und der Tourismus, der zahlreiche Gäste aus vielen Teilen von Europa anlockt, dazu bei, dass Island eines der reichsten Länder des Kontinents ist.

Island hat es auf Platz 5 in der Liste der reichsten Länder in Europa geschafft (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Cavan Images

Platz 4: Schweiz

Auch die Schweiz ist eines der reichsten Länder in Europa und ebenfalls kein EU-Mitglied. Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Höhe von 87.410 Euro liegt die Schweiz in der Liste der reichsten Länder in Europa im Jahr 2023 auf Platz 4. Das liegt insbesondere am Dienstleistungssektor in der Schweiz, der das Land zu einem der reichsten Länder in Europa werden ließ. Bekannt ist die Schweiz mit seinen 8,7 Millionen Einwohnern nicht von ungefähr für ihr Bankensystem.

Auf Platz 4 der reichsten Länder in Europa rangiert die Schweiz (Symbolfoto). Foto: IMAGO/imagebroker

Platz 3: Irland

Und noch ein Inselstaat taucht in der Liste der reichsten Länder in Europa und der EU auf. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Irland liegt im Jahr 2023 bei 98.260 Euro. Dies bedeutet, dass Irland mit seinen gut 5 Millionen Einwohnern auf Rang drei der reichsten Länder in Europa liegt.

Irland ist bei vielen multinationalen Konzernen als Steuerparadies bekannt und daher ein beliebter Firmensitz in Europa. Doch auch die Exporte von Rindfleisch und Milchprodukten haben einen erheblichen Teil dazu beigetragen, dass Irland zu einem der reichsten Länder in Europa und der EU aufgestiegen ist.

Irland belegt in der Liste der reichsten Länder in Europa Platz 3 (Symbolfoto). Foto: IMAGO/ingimage

Platz 2: Norwegen

Mit Norwegen schafft es auch der vierte skandinavische Vertreter in die Liste der zehn reichsten Länder in Europa im Jahr 2023. Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf in Höhe von 101.020 Euro belegt Norwegen Platz 2 der reichsten Länder in Europa und ist damit das reichste Land in Europa, das nicht Mitglied der EU ist.

Und das kommt nicht von ungefähr: Seinen Reichtum verdankt das Land am Atlantik mit seinen knapp 5,5 Millionen Einwohnern vor allem den reichen Erdölvorkommen. Doch auch der Fischfang ist ein wichtiger Pfeiler der heimischen Wirtschaft und hat seinen Teil dazu beigetragen, dass Norwegen eines der reichsten Länder in Europa ist.

Norwegen belegt in der Liste der reichsten Länder in Europa Platz 2 (Symbolfoto). Foto: IMAGO/imagebroker

Das reichste Land in Europa: Luxemburg

Unangefochten und mit großem Abstand zu Platz 2 liegt Luxemburg an der Spitze der reichsten Länder in Europa und der EU. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf lag im Jahr 2023 bei 119.230 Euro.

Das Großherzogtum mit seinen rund 640.000 Einwohnern verfügt zwar weder über nennenswerte Bodenschätze noch über einen regen Außenhandel, dafür aber über sehr starke Finanz- und Versicherungsmärkte. Der Handel mit Wertpapieren hat Luxemburg zu einem der reichsten Länder in Europa und der ganzen Welt sowie zum reichsten Land in der EU gemacht.

Luxemburg ist unangefochten das reichste Land in Europa (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Pond5

Platz Land BIP pro Kopf (in Euro) 1. Luxemburg 119.230 2. Norwegen 101.020 3. Irland 98.260 4. Schweiz 87.410 5. Island 69.650 6. Dänemark 63.540 7. Niederlande 53.260 8. Schweden 53.160 9. Österreich 49.440 10. Finnland 47.990 Liste der reichsten Länder in Europa nach Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Deutschland hat es nicht in die Liste der zehn reichsten Länder in Europa im Jahr 2023 geschafft. Das BIP pro Kopf lag dort bei 46.110 Euro. Damit belegt Deutschland Rang zwölf, direkt hinter Belgien, aber noch vor Frankreich.

Welche die zehn reichsten Länder in Europa im Jahr 2022 waren, hätten wir damit nun geklärt. Aber wie verhält es sich mit den reichsten Ländern in der Welt? Welche Länder gehören im Jahr 2023 zu dieser Liste? Hier erfährst du, welche die 20 reichsten Länder der Welt sind. >>>