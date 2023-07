Die reichsten Sportler der Welt aller Zeiten haben vor allem eines gemeinsam: Sie haben fast ausnahmslos ihre aktive Karriere bereits beendet oder zumindest ihre erfolgreichsten Zeiten schon eine Weile hinter sich. Aber wer sind denn die bestbezahlten Sportler der Welt 2023? Welche noch aktiven Athleten sind die bestbezahlten der Welt? Wer etwa den NFL-Football-Star Tom Brady oder den siebenfachen Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton in dem Ranking der bestbezahlten Sportler der Welt 2023 vermutet hat, wird enttäuscht. Auch ein Deutscher hat es nicht in die Top Ten der bestbezahlten Sportler der Welt 2023 geschafft.

In dieser Rangliste werden die zehn bestbezahlten Sportler der Welt 2023 aufsteigend nach ihrem Jahresverdienst in Millionen US-Dollar aufgeführt. Als Grundlage dafür dienen Daten des renommierten US-amerikanischen Wirtschaftsmagazins Forbes im Zeitraum von Mai 2022 bis Mai 2023. Unter den bestbezahlten Sportlern der Welt 2023 gibt es auch einige Überraschungen – und viele bekannte Namen und Gesichter. Drei Sportarten sind in dem Forbes-Ranking klar überrepräsentiert. Sie stellen acht der zehn der bestbezahlten Athleten der Welt 2023, die ihr Einkommen häufig auch lukrativen Werbe- und Sponsorenverträgen zu verdanken haben.

Platz 10: Kevin Durant (USA, Basketball)

Basketball-Profi Kevin Durant (USA) steht auf Platz 10 der Liste der reichsten Sportler der Welt 2023. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Auf Platz 10 der bestbezahlten Sportler der Welt 2023 steht Basketball-Superstar Kevin Durant (USA). Der Modell-Athlet spielt seit dem Jahr 2007 in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA, die weltweit als die beste gilt. Der am 29. September 1988 geborene mehrfache NBA-All-Star gewann mit den Golden State Warriors in den Jahren 2017 und 2018 die Meisterschaft in der NBA und mit der Nationalmannschaft der USA 2010 den WM-Titel sowie die Gold-Medaille bei den Olympischen Spielen 2012, 2016 und 2020.

Kevin Durant spielt seit dem Jahr 2023 bei den Phoenix Suns und gilt als einer der besten Basketball-Spieler seiner Generation. Entsprechend hoch fällt sein Jahresgehalt aus, das bei rund 44,1 Millionen US-Dollar steht. Hinzu kommen Einnahmen in Höhe von rund 45 Millionen US-Dollar durch sonstige Einkünfte, etwa aus Werbe- und Sponsorenverträgen sowie Bonifikationen. Dadurch kommt Kevin Durant auf einen Gesamtverdienst in Höhe von etwa 89,1 Millionen US-Dollar im Jahr und zählt somit zu den bestbezahlten Sportlern der Welt 2023.

Platz 9: Roger Federer (Schweiz, Tennis)

Tennis-Spieler Roger Federer (Schweiz) belegt Rang 9 der Liste der reichsten Sportler der Welt 2023. Foto: IMAGO/Shutterstock

Auf Platz 9 der Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler der Welt 2023 steht mit Roger Federer ein Tennis-Star, der seine Karriere bereits beendet hat. Sein letztes Match hat der 20-fache Grand-Slam-Sieger am 23. September 2022 beim Laver-Cup in London bestritten. Roger Federer gilt als der wohl größte Weltstar im Tennis und kann trotz seines Karriereendes auf ein Jahreseinkommen in Höhe von 95,1 Millionen US-Dollar im Jahr 2023 blicken. Der am 8. August 1981 geborene Athlet stand insgesamt 310 Wochen an der Spitze der Weltrangliste, davon 237 Wochen in Serie – Rekord. Mit 103 gewonnenen Einzeltiteln ist Roger Federer der zweiterfolgreichste Tennis-Spieler aller Zeiten.

Einen Großteil seiner Einnahmen hat Roger Federer im letzten Jahr seiner aktiven Karriere außerhalb des Tennis-Platzes eingenommen. So hat der Athlet dank diverser lukrativer Werbeverträge rund 95,1 Millionen US-Dollar eingenommen – davon 95 Millionen US-Dollar durch Boni-Zahlungen und Werbeeinnahmen. Dadurch gehört er zu den bestbezahlten Sportlern des Jahres der Welt 2023. Einen Teil seines Vermögens – 50 Millionen US-Dollar – hat Roger Federer in eine von ihm gegründete Stiftung gesteckt, mit der die Bildung von rund anderthalb Millionen afrikanischen Kindern gefördert werden soll.

Platz 8: Stephen Curry (USA, Basketball)

Basketball-Profi Stephen Curry (USA) belegt Platz 8 in der Liste der reichsten Sportler der Welt 2023. Foto: IMAGO/Icon Sportswire

Mit Stephen Curry taucht ein weiterer Basketball-Star aus der NBA in der Forbes-Liste bestbezahlten Sportler der Welt 2023 auf. Der am 14. März 1988 geborene Athlet spielt seit seinem Karrierebeginn in der NBA durchgehend bei den Golden State Warriors, mit denen er viermal die Meisterschaft gewann. Curry gilt als der beste Distanzschütze der Basketballgeschichte und hält diverse Wurfrekorde. Mit der Nationalmannschaft der USA wurde der Sport-Star zweimal Basketball-Weltmeister.

Mit einem Jahres-Einkommen von 100,4 Millionen US-Dollar belegt Stephen Curry Platz 8 bestbezahlten Sportler der Welt 2023. 48,4 Millionen US-Dollar erhält Stephen Curry durch seinen hoch dotierten Vertrag bei den Golden State Warriors. Hinzu kommen Einnahmen in Höhe von 52 Millionen US-Dollar durch Nebeneinkünfte außerhalb des Spielfelds. So besitzt Stephen Curry eine eigene Mode-Kollektion, die mit der Marke von Michael „Air“ Jordan von Nike konkurriert.

Platz 7: Phil Mickelson (USA, Golf)

Golf-Profi Phil Mickelson (USA) steht auf Platz 7 der Liste der reichsten Sportler der Welt 2023. Foto: IMAGO/ZUMA Wire

Golf gilt im Volksmund häufig als Sport für Reiche. Phil Mickelson (USA) ist zumindest ein lebendes Beispiel dafür, dass Sportler durch Golf reich werden können, denn er zählt zu den bestbezahlten Sportlern der Welt 2023. Der 16. Juni 1970 geborene Athlet ist sechsfacher Sieger eines Major-Turniers und galt bis zu seinem ersten Masters-Gewinn als einer der besten Golfer ohne einen Major-Sieg.

Seinen ersten Major-Sieg holte er im Alter von 34 Jahren. Zudem ist Mickelson durch seinen Sieg der PGA-Meisterschaft im Jahr 2021 der älteste Sieger eines Majors-Turniers. Mit einem Jahressalär in Höhe von 106,0 Millionen US-Dollar belegt Phil Mickelson Platz 7 der Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler der Welt 2023. Mit 104 Millionen US-Dollar hat Phil Mickelson einen Großteil seines Einkommens durch Preisgelder erwirtschaftet, lediglich zwei Millionen US-Dollar holte er durch sonstige Einnahmequellen.

Platz 6: Dustin Johnson (USA, Golf)

Golf-Profi Dustin Johnson (USA) rangiert auf Platz 6 der Liste der reichsten Sportler der Welt 2023. Foto: IMAGO/Action Plus

Mit Dustin Johnson gehört ein weiterer Golf-Athlet zu den reichsten und bestbezahlten Sportlern der Welt 2023. Der am 22. Juni 1984 geborene zweifache Major-Sieger ist mit der Tochter des einstigen Eishockey-Stars Wayne Gretzky verheiratet und seit dem Jahr 2007 Berufsgolfer. Zwar trat Dustin Johnson im Jahr 2014 für sechs Monate wegen wiederholtem Drogenmissbrauch vorübergehend vom Profi-Golf zurück, doch das tat seinem sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg keinen Abbruch.

Der jährliche Gesamtverdienst von Dustin Johnson beläuft sich auf rund 107,0 Millionen US-Dollar, was gleichbedeutend mit Platz 6 in der Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler der Welt 2023 ist. Ähnlich wie Phil Mickelson verdient auch Dustin Johnson einen Großteil seines Einkommens durch Preisgelder – in seinem Fall sind es 105 Millionen US-Dollar.

Platz 5: Canelo Alvarez (Mexiko, Boxen)

Profi-Boxer Canelo Álvarez (Mexiko) steht auf Platz 5 der Liste der reichsten Sportler der Welt 2023. Foto: IMAGO/Agencia MexSport

Dass man auch ohne Bälle als Athlet viel Geld verdienen kann, beweist Canelo Alvarez (Mexiko), der mit bürgerlichem Namen Saúl Álvarez heißt. Der am 18. Juli 1990 geborene Sportler ist mehrfacher Weltmeister im Halbmittelgewicht, Mittelgewicht, Supermittelgewicht und Halbschwergewicht im Boxen. Nach Einschätzungen von unabhängigen Box-Experten gilt Canelo Álvarez ungeachtet der Gewichtsklassen als der beste Boxer der Welt.

In seiner Karriere hat der nur 1,73 Meter große Canelo Álvarez bislang 63 Profi-Kämpfe absolviert, von denen er 59 gewonnen hat (davon 39 durch K. o.). Sein Jahreseinkommen beläuft sich auf rund 110 Millionen US-Dollar, wodurch der Athlet auf Platz 5 der Forbes-Liste bestbezahlten Sportler der Welt 2023 steht. Von dem Geld hat er mit 100 Millionen US-Dollar den Großteil seines Einkommens unmittelbar durch seine Box-Wettkämpfe erwirtschaftet.

Platz 4: LeBron James (USA, Basketball)

Basketball-Superstar LeBron James (USA) steht auf Platz 4 der Liste der reichsten Sportler der Welt 2023. Foto: IMAGO/Icon Sportswire

Ist LeBron James der beste Basketballer aller Zeiten? Oder ist es doch Michael „Air“ Jordan? An dieser Frage scheiden sich die Geister der Basketball-Fans. Klar ist hingegen, dass der am 30. Dezember 1984 geborene Athlet einer der bestbezahlten Sportler der Welt 2023 ist. Sein jährliches Einkommen beläuft sich auf rund 119,5 Millionen US-Dollar. Dies ist gleichbedeutend mit Platz 4 der bestbezahlten Sportler der Welt 2023. Den Großteil seines Einkommens verdient LeBron James durch Nebeneinkünfte, die etwa 75 Millionen US-Dollar ausmachen. Zudem hat er im Jahr 2018 40 Millionen US-Dollar an seine eigene Stiftung gespendet, um Kinder Bildung zu ermöglichen.

LeBron James hält seit Februar 2023 den Allzeit-Rekord für die meisten erzielten Punkte bei NBA-Spielen und hat viermal den NBA-Titel mit drei verschiedenen Teams gewonnen. Zudem wurde der Basketball-Superstar jeweils viermal als wertvollster Spieler (MVP) einer NBA-Saison sowie der NBA-Finalserie ausgezeichnet. LeBron James spielt im Jahr 2023 bei den Los Angeles Lakers und hat noch einen Vertrag bis 2025.

Platz 3: Kylian Mbappé (Frankreich, Fußball)

Fußball-Profi Kylian Mbappé (Frankreich) steht auf Platz 3 der Liste der reichsten Sportler der Welt 2023. Foto: IMAGO/Sportsphoto

Mit Kylian Mbappé (Frankreich) steht ein Fußball-Profi auf Platz 3 der Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler der Welt 2023. Zudem ist der am 20. Dezember 1998 geborene Weltmeister von 2018 und Vize-Weltmeister von 2022 der einzige Athlet im Ranking der bestbezahlten Sportler der Welt 2023, der (deutlich) jünger als 30 Jahre ist. Mbappé sorgte für großes Aufsehen, als er im August 2017 im Alter von 18 Jahren für 180 Millionen Euro von der AS Monaco zu Paris St. Germain wechselte – es ist die zweithöchste je gezahlte Ablösesumme für einen Fußball-Spieler.

Trotz seines noch jungen Alters kommt Kylian Mbappé auf ein Jahreseinkommen in Höhe von rund 120 Millionen US-Dollar. Davon verdient der Modell-Athlet rund 100 Millionen US-Dollar als Gehalt bei seinem Klub. Hinzu kommen sonstige Einkünfte, etwa durch Werbemaßnahmen, in Höhe von rund 20 Millionen US-Dollar. Mbappé gilt zwar als der kommende Superstar im Fußball, wartet aber noch auf den Gewinn eines internationalen Vereinstitels – etwa der Champions League.

Platz 2: Lionel Messi (Argentinien, Fußball)

Fußball-Spieler Lionel Messi (Argentinien) belegt Rang 2 der Liste der reichsten Sportler der Welt 2023. Foto: IMAGO/PA Images

Lionel Messi (Argentinien) gilt als der wohl beste Fußball-Spieler aller Zeiten und einer der bestbezahlten Sportler der Welt 2023. Ob im Verein oder der Nationalmannschaft hat der am 24. Juni 1987 geborene Athlet alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Seine große Karriere begann er in der Jugendakademie des FC Barcelona, wo er bis 2021 spielte. Anschließend schloss sich Lionel Messi für zwei Jahre Paris St. Germain an und wurde in dieser Zeit auch Fußball-Weltmeister 2022 mit Argentinien. Zudem gewann er mit der Nationalmannschaft im Jahr 2021 die Südamerika-Meisterschaft (Copa América) sowie die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen 2008 und die U-20-WM 2005.

Das Jahreseinkommen von Lionel Messi beläuft sich auf rund 130 Millionen US-Dollar. Dadurch belegt er Rang 2 in der Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler der Welt 2023. Allein durch seinen Spielervertrag kommt der siebenfache Weltfußballer auf ein Gehalt von rund 65 Millionen US-Dollar im Jahr. Hinzu kommen weitere 65 Millionen US-Dollar, die der Athlet jährlich durch Sponsoring- und Werbeverträge erlöst. Lionel Messi besitzt unter anderem einen lebenslangen Vertrag mit dem Sportartikelhersteller Adidas, hat ein eigenes Modelabel gegründet und wird durch seinen Wechsel zu Inter Miami im Jahr 2023 auch von Apple finanziell unterstützt.

Der reichste Sportler der Welt 2023: Cristiano Ronaldo (Portugal, Fußball)

Fußball-Spieler Cristiano Ronaldo (Portugal) ist der reichste Sportler der Welt 2023. Foto: IMAGO/Sportsphoto

Der bestbezahlte Sportler der Welt ist ebenfalls Fußball-Profi: Cristiano Ronaldo (Portugal). Der mit vollem Namen Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro heißende Profi, ist fünffacher Weltfußballer und gilt als einer der besten Fußball-Spieler aller Zeiten. Der am 5. Februar 1985 geborene Cristiano Ronaldo gewann unter anderem fünfmal die Champions League mit Real Madrid, ist Rekordtorschütze der Champions League, hält den Weltrekord für die meisten Länderspiele und die meisten Länderspieltore und steht seit Januar 2023 beim Verein al-Nassr FC in Saudi-Arabien unter Vertrag. Zudem gewann der Athlet mit Portugal die Europameisterschaft 2016.

Obwohl Cristiano Ronaldo seinen Zenit bereits überschritten hat, belegt er Platz 1 der Forbes-Liste der bestbezahlten Sportler der Welt 2023. Mit einem Jahreseinkommen in Höhe von rund 136 Millionen US-Dollar ist der Modell-Athlet der bestbezahlte der Welt 2023. Durch seinen hoch dotierten Arbeitsvertrag in Saudi-Arabien verdient Cristiano Ronaldo allein durch sein Dasein als Profi-Fußballer rund 46 Millionen US-Dollar jährlich. Hinzu kommen rund 90 Millionen US-Dollar durch sonstige Einnahmen außerhalb des Spielfelds. Vor allem sie sorgen dafür, dass Cristiano Ronaldo der wohl am besten vermarktete und bestbezahlte Sportler der Welt 2023 ist.

Platz Name Land Sportart Jahreseinkommen (in US-Dollar) 1 Cristiano Ronaldo Portugal Fußball 136 Millionen 2 Lionel Messi Argentinien Fußball 130 Millionen 3 Kylian Mbappé Frankreich Fußball 120 Millionen 4 LeBron James USA Basketball 119,5 Millionen 5 Canelo Álvarez Mexiko Boxen 110 Millionen 6 Dustin Johnson USA Golf 107,0 Millionen 7 Phil Mickelson USA Golf 106,0 Millionen 8 Stephen Curry USA Basketball 100,4 Millionen 9 Roger Federer Schweiz Tennis 95,1 Millionen 10 Kevin Durant USA Basketball 89,1 Millionen Die zehn reichsten Sportler der Welt 2023 nach Jahreseinkommen

